Tôi có một cô con gái xinh xắn và học giỏi, có thể coi như hot girl trong trường. Nhưng trước khi trở nên xinh xắn, con tôi từng có giai đoạn bị mụn trứng cá khá nặng vào lớp 8 và lớp 9. Hai bên má của con lúc nào cũng đỏ ửng, lấm tấm mụn. Đến năm lớp 10, sau khi gặp được bác sĩ da liễu mát tay thì da con mới dần đỡ và cuối năm thì khỏi hẳn. Sang đến năm lớp 11 thì con càng chăm dưỡng da nên xinh hẳn ra. Tôi cũng chiều, cho con tiền đi làm tóc, mua nhiều sản phẩm dưỡng da đắt tiền.

Có điều, khi con trở nên xinh đẹp hơn thì tôi phát hiện ra một điều không ổn. Trước đây, khi còn xấu, con chơi thân với một bạn tên Phương. Phương cũng xinh xắn, chỉ là giản dị và không chăm chút nhiều cho bản thân. Điều khiến tôi rất quý đứa bé này vì không chỉ ngoan, học khá mà còn rất tốt với bạn.

Thời điểm con tôi bị mụn, bị trêu chọc, đặt biệt danh xấu, Phương không ít lần bênh bạn. Thậm chí, có lần con bé còn... đánh nhau với một đứa trong lớp vì gọi con tôi là "bánh đa kê". Khi biết 2 đứa thi chung trường cấp 3 rồi cùng đỗ, tôi đã rất vui. Nhưng rồi, tôi phát hiện ra, con tôi và Phương không còn thân với nhau như trước nữa.

Khi trở nên xinh đẹp hơn, con tôi lại không còn đi chơi nhiều với người bạn giản dị của mình mà lại thích tụ tập với hội hot girl sành điệu ở trường hơn. Nhiều lần quan sát, tôi thấy những đứa trẻ này khá chảnh chọe, xấu tính, còn hay chê bai người khác. Nhưng giống như trong những bộ phim học đường, những đứa trẻ như vậy lại nổi tiếng ở trường, nhận được nhiều sự chú ý.

Tôi đã dùng câu thoại trong phim Sex Education để dạy con gái một bài học về tình bạn

Sex Education là một trong những bộ phim về chủ đề giáo dục giới tính mà tôi từng xem. Có rất nhiều nhân vật mà câu chuyện khiến tôi ấn tượng, nhưng tôi chưa từng nghĩ, một câu thoại của Remi Milburn - một nhân vật khá tệ lại giúp tôi dạy dỗ được con gái mình.

"You know, when you're young, you think that everybody out there really, really gets you, but, you know, actually, only a handful of them do. All the people who like you, despite your faults, and then if you discard them, they will never come back; so, when you meet those people, you should just hold on to them, really, really tightly, and don't let them go", Remi nói. (Tạm dịch: Bạn biết đấy, khi còn trẻ, bạn nghĩ rằng mọi người ngoài kia thực sự, thực sự hiểu bạn, nhưng thực tế thì chỉ có một số ít người làm được điều đó. Những người yêu quý bạn dù bạn có khuyết điểm thế nào, và nếu bạn gạt bỏ họ, họ sẽ không bao giờ quay lại. Vì vậy, khi gặp được những người như vậy, bạn nên giữ họ thật chặt và đừng bao giờ để họ rời xa).

Remi Milburn

Tôi đã kể với con về câu thoại này và hỏi thẳng con: "Con nghĩ nếu bây giờ con vẫn còn mụn, mấy đứa kia có chơi với con không? Mẹ nghĩ không đâu, có khi con đang là đối tượng bị chúng nó bắt nạt!".

Khi thấy con đen xì mặt lại, tôi tiếp tục "bồi" thêm một câu nữa: "Không phải ai cũng tìm được người bạn dám đứng ra bênh vực khi mình bị bắt nạt đâu con ạ. Phương quý con ngay cả khi con xấu và bị nhiều đứa trêu chọc. Vậy mà khi con xinh, con lại quay ra chê bạn".

Sau khi nghe tôi nói xong, con không nói gì rồi lẳng lặng vào phòng. Khoảng 2 tuần sau, tôi bất ngờ thấy Phương sang nhà tôi chơi lại như trước. Đến khi con bé về, tôi mới hỏi con mình thì nó lí nhí nói: "Con nghe mẹ nói xong, càng nghĩ càng thấy đúng, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Lúc đầu, Phương cũng giận, không muốn chơi với con nữa. Con đã xin lỗi chân thành và kể lại câu chuyện hôm trước thì bạn ấy mới tha thứ".

Con tôi cũng không còn chơi thân với hội sành điệu kia nữa. Tất nhiên, con bé cũng đủ khôn ngoan để "giãn cách" dần dần mà không gây mếch lòng ai và không khiến bản thân bị rơi vào "black list".

Sau tất cả con tôi đã hiểu ra rằng: Khi gặp được những người thật lòng yêu quý mình dù có ra sao, ta nên giữ họ thật chặt và đừng để mất đi!