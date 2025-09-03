Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành "lâu đài trên không" xa hoa

Người phụ nữ trung niên sinh năm 1970 này từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sau khi ly hôn, chị quyết định không tìm một bờ vai khác để dựa dẫm, mà chọn cách dựa vào chính mình. Thay vì gục ngã, chị biến biến cố thành động lực: "Tôi muốn có một ngôi nhà của riêng mình, nơi tôi làm chủ mọi thứ". Và từ đó, hành trình biến căn hộ thô thành "lâu đài trên không" bắt đầu.

Tự tay tạo dựng không gian sống mơ ước

Khác với nhiều người chọn thuê ngoài công ty cải tạo, người phụ nữ trung niên này lại quyết định “tự lực cánh sinh”. Chị dành hàng tháng trời đi khắp các chợ vật liệu xây dựng, đồ nội thất, trung tâm đèn chiếu sáng để tìm lựa chọn phù hợp nhất.

“Ban đầu tôi lo lắng lắm, nhưng gia đình luôn động viên. Tôi muốn từng viên gạch, từng cánh cửa đều mang dấu ấn của chính mình”, chị chia sẻ.

Ngôi nhà rộng 400m², giá mua 1,86 triệu tệ cách đây 10 năm, có 5 phòng ngủ, 3 phòng khách và ban công rộng tới 120m², trần cao 6m. Việc cải tạo kéo dài hơn 14 tháng với chi phí 1,2 triệu tệ. Từ thiết kế, lựa chọn vật liệu, giám sát công trình đến từng chi tiết nội thất, chị đều trực tiếp tham gia.

Phòng khách – trái tim của “lâu đài trên không”

Phòng khách gây choáng ngợp với cửa kính mắt cáo khổng lồ kéo dài từ sàn đến trần. Năm khung cửa giả hình vòm cùng cửa mở kiểu Pháp như đang “đóng khung” ánh sáng bên ngoài thành bức tranh sơn dầu.

Để giảm bớt sự trống trải của trần cao, chị lắp thêm dầm gỗ màu nâu sẫm và treo đèn chùm lớn màu vàng. Sàn gỗ nâu đỏ kết hợp với tường ốp đá trắng tạo cảm giác vừa ấm cúng, vừa sang trọng.

Bố cục được hoàn thiện với sofa da xám đậm, bàn cà phê đen tròn, ghế phụ sắp đặt cân đối. Đặc biệt, cây xanh như Monstera và Bamboo Lily được đưa vào, hòa quyện với cửa vòm, tạo hiệu ứng “thiên nhiên bước vào nhà”.

Không gian sinh hoạt – tinh tế từ phòng ăn tới phòng ngủ

Phòng ăn kết nối mở với phòng khách, lát sàn gỗ nguyên bản, điểm xuyết bằng ba đèn chùm vàng. Bàn ăn hình chữ nhật kết hợp ghế đen và hệ tủ âm tường vừa tiện lợi vừa thời trang: phần trên là tủ kính đựng bát đĩa, phần giữa để máy pha cà phê, phần dưới có ngăn kéo cất đồ.

Phòng ngủ lại đi theo hướng ngược lại: nhỏ gọn, ấm cúng và yên tĩnh. Giường đôi phủ chăn ga xanh, tường sơn vàng nhạt, đèn chùm vàng trên trần tạo nên không gian thư giãn. Góc trang điểm bằng gỗ sẫm đặt cạnh cửa sổ, điểm thêm đèn bàn nhỏ – đủ ấm áp, vừa sang trọng.

Người phụ nữ trung niên này giải thích: “Phòng ngủ không cần quá rộng, chỉ cần đủ thoải mái để dễ ngủ. Tôi muốn giữ sự giản dị để cân bằng với phòng khách hoành tráng”.

Ban công – khu vườn treo đầy nắng

Không gian ngoài trời cũng được chăm chút. Khi mở cánh cửa lớn, cảnh sắc mùa xuân ùa vào như một bức tranh sơn dầu: dây leo vắt qua họa tiết gang, gió lùa nhẹ khắp ban công. Đây là nơi chị dành nhiều thời gian thư giãn, đọc sách, trò chuyện với bạn bè.

Cộng đồng mạng trầm trồ và đặt câu hỏi

Khi hình ảnh ngôi nhà được đăng tải, hàng nghìn bình luận xuất hiện:

“Đây là căn phòng mơ ước, nhìn như châu Âu giữa lòng Hồ Nam.”

“Nếu con dâu chưa có, thì cho tôi đăng ký nhé!” – một cư dân mạng hài hước bình luận.

Người khác lại tò mò: “Đây là loại đá gì trên tường phòng khách vậy?”

Chủ nhân trả lời tận tình: Đó là đá văn hóa, được dán bằng keo gạch, phía sau cần lót gỗ. Về vệ sinh kính, chị cũng thẳng thắn: “Mỗi năm tôi thuê dịch vụ chuyên nghiệp, chi phí khoảng 2.500 tệ”.

Không ít người góp ý rằng diện tích phòng khách quá lớn có phần lãng phí. Nhưng chị đáp: “Không lãng phí đâu, tôi thích sự thoáng đãng. Phòng ngủ nhỏ lại khiến tôi ngủ ngon hơn”.

Hành trình tự lập và bài học từ một người phụ nữ trung niên

Từ việc mua nhà giá hợp lý 10 năm trước, đến quá trình tự thiết kế và giám sát thi công kéo dài hơn 14 tháng, người phụ nữ trung niên sinh năm 1970 này đã chứng minh rằng: sự kiên trì và chủ động có thể tạo ra một “tổ ấm trong mơ”.

Ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là thành quả của nỗ lực, là cách chị khẳng định giá trị bản thân giữa tuổi trung niên. Đằng sau vẻ lộng lẫy là cả một hành trình đi chợ vật liệu, trao đổi với thợ, chọn từng món đồ nội thất.

Kết luận

Giữa nhịp sống ồn ào, câu chuyện của người phụ nữ trung niên ở Hồ Nam gợi cảm hứng cho nhiều người: hãy dám tự thiết kế cuộc đời mình, từ ngôi nhà đến cách sống. Không cần phải quá hoàn hảo, nhưng chỉ cần có tâm huyết, mọi thứ sẽ trở thành dấu ấn riêng.

Có lẽ đó cũng chính là “giá trị thặng dư” lớn nhất mà ngôi nhà này mang lại: không chỉ là lâu đài trên không, mà còn là biểu tượng của một cuộc sống độc lập, mạnh mẽ và đầy cảm hứng.