3 cây trồng trong sân là gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy kho, 10 nhà trồng thì 11 nhà phất lên

Người xưa vốn coi việc trồng cây trong sân nhà không chỉ để tạo bóng mát, làm đẹp cảnh quan, mà còn gửi gắm khát vọng về cuộc sống thịnh vượng, con cháu sum vầy. Trong số vô vàn loài cây, có 3 loài được xem như "báu vật phong thủy", nếu hiện diện trước sân thì gia đạo dễ bề hưng thịnh, tiền của dồi dào, niềm vui nối dài.

1. Tre - Cội nguồn sức sống, biểu tượng của sự kiên cường

Tre từ bao đời nay gắn liền với làng quê Việt Nam, trở thành biểu tượng của sức mạnh tiềm tàng và sự bền bỉ. Thân tre mọc thẳng, đốt nối đốt, dẻo dai mà không gãy, thể hiện phẩm chất chính trực, kiên cường và tinh thần vượt khó. Trong phong thủy, tre được coi là "cây hộ mệnh", giúp gia chủ có điểm tựa vững chắc, gia đình yên ổn, vượt qua sóng gió mà vẫn giữ được sự thanh cao. Gốc tre chắc khỏe tượng trưng cho nền tảng bền lâu, từng bụi tre xanh tốt chính là lời chúc cho sự trường tồn và phồn vinh.

Tre không chỉ mang lại bóng mát và sự an lành, mà còn đại diện cho sự sung túc, không lo thiếu thốn. Một lưu ý quan trọng: tre không nên trồng sát cửa chính hay sát nhà, dễ che ánh sáng và chắn luồng khí lành. Tốt nhất, hãy để bụi tre cách xa một khoảng, vừa tạo bóng mát, vừa để dòng sinh khí lưu thông, giúp gia đạo thêm hanh thông.

2. Mộc lan - Vẻ đẹp thanh tao, hoa nở báo điềm lành

Mộc lan được xem là loài cây quý, sang trọng và thanh khiết. Hoa mộc lan to, cánh dày, màu sắc tinh tế, hương thơm dịu dàng, khiến không gian bừng sáng mỗi độ cây nở rộ. Người xưa tin rằng mộc lan mang ý nghĩa cát tường, tượng trưng cho tình yêu vững bền, sự trong sáng và tài lộc. Mỗi mùa hoa nở, cũng là lúc điềm lành gõ cửa, gia đình đón thêm hỷ sự, hạnh phúc và bình an. Không chỉ dừng lại ở biểu tượng phong thủy, mộc lan còn dễ trồng, thích nghi với nhiều vùng khí hậu, lại ít tốn công chăm sóc. Đó là lý do loài cây này ngày càng được nhiều gia đình ưa chuộng, vừa để làm cảnh, vừa để hút vượng khí. Trong nghệ thuật truyền thống, mộc lan còn được xếp vào nhóm "hoa quý tộc" cùng với mẫu đơn, hải đường, mộc hương, đại diện cho phú quý, sang trọng và vị thế. Chính vì vậy, trồng một cây mộc lan trước sân chẳng khác nào gửi lời mời gọi phúc lộc vào nhà.

3. Tây phủ hải đường - Hoa phú quý, tượng trưng cho sum vầy

Nếu tre là biểu tượng của sức mạnh, mộc lan gắn với vẻ đẹp thanh khiết, thì tây phủ hải đường chính là loài hoa mang đến sự giàu sang và cát tường. Loài cây này từ lâu đã hiện diện trong những khu vườn của giới quyền quý, được ví như "hoa phú quý" nhờ vẻ đẹp rực rỡ và ý nghĩa sâu xa. Sắc hoa tươi thắm đầy sức sống, tượng trưng cho hy vọng và niềm vui; cánh hoa xếp lớp tròn trịa, nhiều hoa cùng nở một lúc, hàm ý gia đình được hưởng đủ đầy cả tài lộc, sức khỏe, tuổi thọ và bình an.

