Ly hôn ở tuổi 48, tôi từ trắng tay thành có gần 500 triệu chỉ sau 5 năm

Ngày bắt đầu lại – không có gì ngoài… nỗi sợ

Tháng 3 năm 2020, sau nhiều năm hôn nhân bế tắc, tôi quyết định ly hôn. Tôi ra đi không tài sản, không nhà, không khoản tiết kiệm nào đứng tên. Tệ hơn, tôi còn nợ thẻ tín dụng 30 triệu.

Những ngày đầu, tôi sợ nhất là… cuối tháng. Tiền trọ, tiền ăn, tiền điện nước – tất cả là gánh nặng đè lên vai. Nhưng thay vì gục ngã, tôi buộc mình phải lập lại trật tự tài chính ngay lập tức.

Bước 1: Nhìn thẳng vào tình hình – viết hết mọi khoản ra giấy

Việc đầu tiên tôi làm là ghi toàn bộ thu nhập – chi tiêu – nợ ra một cuốn sổ. Tôi nhận ra mình đã tiêu gần 60% thu nhập cho ăn uống bên ngoài và mua sắm không cần thiết. Đây là “lỗ thủng” lớn nhất.

Bài học: Khi chưa rõ tiền đi đâu, bạn sẽ không bao giờ kiểm soát được nó.

Bước 2: Cắt bỏ triệt để các khoản không cần

Tôi áp dụng nguyên tắc “3 khoản giữ – còn lại cắt”:

- Giữ chi tiêu cơ bản: tiền trọ, điện nước, thực phẩm.

- Giữ sức khỏe: mua bảo hiểm y tế, tự nấu ăn, tập thể dục tại công viên.

- Giữ học tập: dành 300.000đ/tháng học kỹ năng mới.

Phần còn lại – quần áo, mỹ phẩm đắt tiền, cafe mỗi ngày, các buổi tụ tập không cần thiết – cắt sạch.

Bước 3: Tạo thêm nguồn thu, dù nhỏ

Công việc chính là nhân viên kế toán chỉ mang lại 8 triệu/tháng, tôi bắt đầu kiếm thêm bằng cách:

- Nhận làm sổ sách cho các cửa hàng nhỏ vào buổi tối.

- Viết bài chia sẻ kinh nghiệm kế toán trên mạng xã hội, từ đó nhận được dịch vụ tư vấn online.

- Bán lại quần áo, đồ dùng không dùng tới trên các hội nhóm.

Chỉ sau 3 tháng, thu nhập tăng từ 8 triệu lên 15 triệu/tháng.

Bước 4: Tự động hóa tiết kiệm

Tôi mở một tài khoản tiết kiệm riêng, đặt lệnh chuyển 30% thu nhập vào ngay khi nhận lương. Không động đến khoản này trừ trường hợp khẩn cấp.

Khi khoản tiết kiệm chạm mốc 200 triệu, tôi chia:

- 150 triệu gửi kỳ hạn 12 tháng.

- 50 triệu mua chứng chỉ quỹ trái phiếu để sinh lãi đều.

Bước 5: Xây dựng kỷ luật chi tiêu

Tôi áp dụng quy tắc 24 giờ: bất cứ thứ gì muốn mua ngoài kế hoạch, tôi để qua 1 ngày mới quyết định. 70% trường hợp, tôi không còn muốn mua nữa. Ngoài ra, tôi dùng phong bì hoặc ví điện tử riêng cho từng khoản: ăn uống, đi lại, mua sắm. Khi hết tiền phong bì là… dừng.

Bảng so sánh thu – chi trước và sau ly hôn

Khoản mục Trước ly hôn (triệu/tháng) Sau 1 năm (triệu/tháng) Thu nhập 8 15 Chi tiêu sinh hoạt 6 4,5 Mua sắm & giải trí 4 1 Tiết kiệm 0 4,5 Nợ -30 (tồn đọng) 0

Kết quả sau 1 năm

- 500 triệu tiết kiệm và đầu tư an toàn.

- Hoàn toàn hết nợ.

- Công việc tự do giúp tôi vừa đủ sống, vừa có thời gian cho bản thân.

- Tự tin hơn rất nhiều vì biết mình có thể đứng vững mà không dựa vào ai.

3 mẹo tôi rút ra cho bất cứ ai đang bắt đầu lại

- Bắt đầu từ những khoản nhỏ – đừng chờ có số tiền lớn mới tiết kiệm, 50.000đ/ngày cũng tạo ra thay đổi lớn sau 1 năm.

- Không để cảm xúc dẫn dắt chi tiêu – vui cũng mua, buồn cũng mua là con đường nhanh nhất dẫn đến cháy túi.

- Tận dụng kỹ năng sẵn có để kiếm thêm – bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những thứ mình giỏi lại có thể đem về nguồn thu.

Điều tôi muốn nhắn gửi

Ly hôn ở tuổi 48 không phải dấu chấm hết. Đó có thể là cơ hội để bạn làm lại từ đầu – nếu bạn dám nhìn thẳng vào tình hình, dám cắt bỏ, và kiên trì từng bước nhỏ.

Tiền bạc không đến ngay lập tức, nhưng mỗi 100.000đ bạn giữ lại hôm nay chính là viên gạch nhỏ xây nên tự do tài chính của ngày mai.