Sau khi đi học được 1 tuần, học sinh Mầm non đến THCS ở Vĩnh Phúc sẽ nghỉ học đến khi có thông báo trở lại

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc Phạm Khương Duy vừa ký quyết định điều chỉnh lịch học cho học sinh trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện văn bản của UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo về việc cho học sinh nghỉ học để phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19, Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc thông báo:

Cho học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 16/3 đến khi có thông báo mới. Học sinh khối THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT tiếp tục đi học Chương trình chính khóa.

Công văn điều chỉnh lịch học của Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, các trường phải phân công lịch trực tối thiếu 50% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động để tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và dịch bệnh mùa đông xuân.

Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh học sinh theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh ở nhà (đảm bảo thông tin 2 chiều), tổng hợp báo cáo về Sở theo quy định. Chủ động kết hợp với các đơn vị y tế đảm bảo các điều kiện tốt nhất khi học sinh đến trường.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tỉnh Vĩnh Phúc đã cho học sinh các cấp trên địa bàn tạm nghỉ học một thời gian dài. Ngày 2/3, UBND tỉnh đã quyết định cho học sinh cấp THPT và sinh viên đi học lại. Đến sáng 9/3, học sinh các bậc học Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên toàn địa bàn tỉnh đã đồng loạt đi học trở lại.

