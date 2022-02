Sau khi đánh bại Song Hye Kyo, Lee Se Young "thừa thắng" đóng cặp cùng đàn anh Lee Seung Gi

Truyền thông Hàn đưa tin, Lee Se Young có thể sẽ đóng cùng Lee Seung Gi trong bộ phim Love According to the Law.

Một nguồn tin tiết lộ với Sports Chosun rằng Lee Se Young đang chuẩn bị đóng vai nữ chính. Dự án tiếp theo của nữ diễn viên mang tên Love According to the Law của đài KBS. Trước hàng loạt tin đồn không chính thức, công ty quản lý Prain TPC cho biết: "'Love According to the Law là một trong những dự án mà Lee Se Young đã được đề nghị xuất hiện và đang xem xét".

Lee Se Young được mời vào vai Kim Yu Ri - một luật sư là cựu thí sinh Hoa hậu Hàn Quốc. Cô từng làm việc tại công ty luật lớn mạnh nhưng đột ngột nghỉ việc. Sau đó, Kim Yu Ri lại bất ngờ mở một quán cà phê. Về phía Lee Seung Gi, nam diễn viên đang đàm phán để đóng vai Jung Ho - một cựu công tố viên nghỉ việc và trở thành chủ nhà của Kim Yu Ri. Trước đó, Lee Se Young và Lee Seung Gi từng hợp tác trong bộ phim truyền hình "Hwayugi". Nhiều người hâm mộ đang háo hức chờ đợi màn tái hợp này.

Love According to the Law dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên thuộc thể loại tình cảm. Bộ phim kể về chuyện tình của cựu công tố viên được mệnh danh là "thiên tài quái vật" và nữ luật sư từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Bộ phim sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Eun Jin và đồng sản xuất bởi Jidam Media - công ty từng đứng sau thành công của hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Love (Ft. Marriage and Divorce), Doctor Prisoner.

