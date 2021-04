Sau hơn 2 thập kỷ, ban nhạc Bức Tường chính thức trở lại "mái nhà xưa" trong liveshow "Trở về"

Tính đến thời điểm hiện tại, Liveshow gần nhất và duy nhất Bức Tường biểu diễn tại Đại học Xây dựng đã diễn ra cách đây đúng 21 năm. Hơn 2 thập kỷ trôi qua, Bức T­ường luôn mong có một ngày được quay Trở về với ngôi trường thân yêu, nơi đã nuôi dưỡng và biến ước mơ của Bức T­ường trở thành hiện thực.

Vào tối ngày 17/ 4/ 2021, Ban nhạc Bức Tường chính thức thực hiện Liveshow "Trở về" tại trường Đại Học Xây Dựng với quy mô lớn. Liveshow lần này của Bức Tường có sự góp mặt của nam ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Livewshow là dịp để Bức Tường được bày tỏ tình cảm, lòng tri ân sâu sắc tới các thầy cô, và cũng là dịp để "báo cáo" tới nhà trường.

Đêm nhạc sẽ đưa khán giả đi qua hành trình 26 năm thăng trầm và vinh quang của Ban nhạc Bức Tường. Từ những ca khúc đầu tiên như "We are the Wall" cho tới những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi người thủ lĩnh quá cố Trần Lập như "Đường đến ngày Vinh quang", "Tiếng gọi", "Tâm hồn của đá"… Và đặc biệt là những ca khúc mới nhất trong album vừa phát hành năm 2020 "Con đường không tên".

Trong chương trình còn có sự góp mặt của khách mời là Ban nhạc Kháu. Đây chính là ban nhạc rock trẻ thành lập năm 2016 tại Hà Nội, thành viên chủ chốt là những sinh viên của Đại học Xây Dựng.

Những cựu thành viên của ban nhạc cũng sẽ cùng đứng chung sân khấu tái hiện những hình ảnh cách đây hơn 2 thập niên. Đặc biệt, buổi diễn sẽ có vị khách mời và những phần trình diễn đặc biệt được giữ bí mật tới phút cuối.