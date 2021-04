Trước thềm liveshow "Uyên Uyển", Dương Triệu Vũ ra mắt album mới

Nối tiếp những dấu ấn trong hành trình âm nhạc đặc sắc của mình, Dương Triệu Vũ tiếp tục gửi đến khán giả album mới mang tên Uyên Uyển – Những mùa hoa bỏ lại.

Có thể nói đây là những giai điệu tuyệt vời mà anh mong muốn gửi đến khán giả trước khi đến với liveshow Uyên Uyển sẽ được diễn ra tại Four Season – The Nam Hải, Hội An vào ngày 24/4 sắp tới.

Dương Triệu Vũ ra mắt album “Uyên Uyển – Những mùa hoa bỏ lại”.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Mất gần 40 năm tôi mới chiêm nghiệm được chút ít về tình yêu và cuộc sống. Tôi nhận thấy tình yêu thật đẹp, đẹp từ cái đẹp cho tới những cái tôi tưởng là "không đẹp". Các cung bậc cảm xúc cho tôi chất liệu sống, biết yêu và hiểu luôn cảm xúc của người mình yêu để yêu nhau một cách trọn vẹn nhất, yêu chân thành và không có sự tính toán. Khi yêu thì ai cũng như ai thôi, vị quân vương hay một kẻ khờ khạo, tất cả cảm xúc đều thuần túy và đẹp".



Lấy ý tưởng từ liveshow Uyên Uyển một khu vườn địa đàng qua 4 mùa, và thế Dương Triệu Vũ phải thực hiện một album đầy đủ. Album được phát hành trên tất cả các kênh âm nhạc Việt Nam với những ca khúc như: Lạc Mất Mùa Xuân, Đồng Xanh, Giàn Thiên Lý Đã Xa, Những Mùa Hoa Bỏ Lại, Mùa Đông Sắp Đến Trong Thành Phố...

Dương Triệu Vũ mong muốn mời các khán giả cùng lắng đọng và nghe những tâm sự mà anh chiêm nghiệm được trong suốt thời gian qua. Liveshow được tổ chức tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An - một điểm đến vô cùng ấn tượng và thuyết phục Dương Triệu Vũ lựa chọn. Liveshow quy tụ hàng loạt những ngôi sao hàng đầu như: danh ca Như Quỳnh, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà.