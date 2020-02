Kỷ niệm 5 năm đóng cặp với Đường Yên, Lý Dịch Phong bị đào bới loạt ảnh giả gái gây ám ảnh

Fan của Lý Dịch Phong quả là biết cách chọc ghẹo thần tượng khi bất ngờ đào bới loạt ảnh giả gái "đẹp kinh điển". Lý do để fan phủ khắp Weibo loạt ảnh này là vì kỷ niệm 5 năm ngày phim truyền hình Hoạt sắc sinh hương phát sóng (4/2/2015 - 4/2/2020).

Hoạt sắc sinh hương do Lý Dịch Phong - Đường Yên đóng chính. Nội dung phim xoay quanh những ân oán tình thù giữa 2 gia tộc. Khởi đầu cho mọi tấn bi kịch của Hoạt sắc sinh hương là mối thù 21 năm trước giữa hai gia tộc chuyên sản xuất hương liệu: Ninh gia và Vạn gia, từ đó kéo theo nhiều người vô tội rơi vào cuộc chiến gia tộc. Vì Ninh Hạo Thiên, An Thu Thanh - người có tài pha chế hương liệu đã mất đi vợ và con gái An Nhược Hoan (Đường Yên). Nên giờ đây ông quyết tâm tìm lại Ninh Hạo Thiên để rửa mối hận năm xưa.

Cảnh giả gái kinh hoàng của Lý Dịch Phong.

Trong phim, Lý Dịch Phong gây bất ngờ khi thoát khỏi hình tượng Bách Lý Đồ Tô "đầu gỗ mặt lạnh" trước đây, trở thành vị tiểu thiếu gia ngang ngược, phóng túng, nhiều trò phá phách Ninh Trí Viễn. Hơn nữa nam diễn viên còn có phân cảnh giả gái vô cùng đặc sắc, hình ảnh "thiếu nữ" Lý Dịch Phong phất tay mềm mại hay chơi trò bịt mắt bắt dê hài hước đã làm khán giả cười không ngớt.

Trong thời điểm mới lên sóng, Hoạt sắc sinh hương đã gây bão khắp nơi. Rating trong ngày ra mắt đạt đến 1,876% trong khi các bộ phim chiếu cùng giờ khác chỉ đạt mức 1 tới 1,4%. Bộ phim giúp Lý Dịch Phong khẳng định danh hiệu nam thần trong làng phim Hoa ngữ.

"Hoạt sắc sinh hương" là bộ phim có rating rất cao.

Bên cạnh đó, vì những cảnh phim tình cảm, ngọt ngào đóng chung với Đường Yên mà Lý Dịch Phong cũng đối mặt với tin đồn "phim giả tình thật". May mắn sau đó, Đường Yên công khai hẹn hò La Tấn nên mọi ồn ào mới được dẹp yên.