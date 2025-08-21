Ông nội của Hoà Minzy qua đời vì đột quỵ

Ngày 21/8, em trai của Hoà Minzy và quản lý của nữ ca sĩ đã chia sẻ thông tin ông nội của Hòa Minzy qua đời. Trên trang cá nhân, Văn Hùng đăng tải bức ảnh trắng đen chụp cùng ông nội, đính kèm là dòng trạng thái buồn bã: "Không gì khi thời gian cướp đi người thân thương". Còn quản lý của Hoà Minzy chia sẻ lại bức ảnh nữ ca sĩ chụp cùng ông nội cách đây 1 năm và nhắn gửi lời tiễn biệt.

Được biết, ông nội Hoà Minzy mất do đột quỵ, để lại niềm thương tiếc lớn trong gia đình. Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều fan và đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Hoà Minzy, mong cô và gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này.

Thông tin ông nội của Hoà Minzy qua đời khiến nhiều người hâm mộ của nữ ca sĩ không khỏi xót thương

Ông nội Hoà Minzy là một cựu quân nhân, từng tham gia nhiều hoạt động gắn liền với lịch sử dân tộc. Trước đây, nữ ca sĩ nhiều lần thể hiện niềm tự hào về ông khi chia sẻ hình ảnh hai ông cháu trong các dịp đặc biệt. Còn nhớ, trong lần ra Điện Biên theo dõi lễ diễu hành vào tháng 5/2024, Hoà Minzy đã không giấu được sự xúc động khi được đồng hành cùng ông nội trong khoảnh khắc thiêng liêng này.

Hình ảnh ông nội Hoà Minzy trong quân phục, với nụ cười hiền hậu bên con cháu từng được chính nữ ca sĩ đăng tải và nhận về nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả. Với Hoà Minzy, ông không chỉ là một người thân yêu trong gia đình mà còn là biểu tượng cho lòng tự hào và tinh thần kiên cường. Cô tự hào viết: "Ngàn đời nhớ ơn công lao của các anh hùng dân tộc. Cảm ơn ông nội, thật vui khi được đưa ông lên đến Điện Biên trong ngày trọng đại của cả nước".

Hoà Minzy vô cùng tự hào khi có ông nội là cựu chiến binh

Hòa Minzy sinh năm 1995, là ca sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Nàng tiên cá, Thị Mầu, Bắc Bling... Sở hữu giọng hát hay, tính cách hài hước cùng tinh thần làm việc chăm chỉ, nữ ca sĩ có lượng fan hùng hậu và có được chỗ đứng nhất định sau nhiều năm làm nghề.

Hòa Minzy là con thứ tư trong gia đình có 5 chị em, sau cô còn có em trai út đã tốt nghiệp đại học. Mỗi dịp lễ tết, Hòa Minzy đều tranh thủ dành thời gian đưa bé Bo về chơi với ông bà. Được biết, Hòa Minzy sinh ra trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Dù vậy, người trong gia đình đều dõi theo và cổ vũ nữ ca sĩ, đặc biệt là ông nội của cô. Khi Hòa Minzy về quê hát giao lưu với bà con, cô vô cùng xúc động khi ông nội trực tiếp đến ủng hộ mình.

Bên cạnh đó, dù bận rộn với lịch trình nhưng Hòa Minzy luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đến ủng hộ tinh thần đội nhà thi đấu ở các sự kiện thể thao. Hình ảnh Hòa Minzy la hét cổ vũ hết mình vì màu cờ sắc áo ở các sân vận động cũng trở nên quen thuộc với người hâm mộ.

Hoà Minzy được gia đình ủng hộ khi theo đuổi con đường nghệ thuật