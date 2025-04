Nóng nhất MXH: Lý Dịch Phong mặt dày "lách luật", trơ trẽn trở lại sau khi bị bắt

Lý Dịch Phong là cái tên nằm trong danh sách đen, bị "phong sát" vĩnh viễn vì bê bối vi phạm pháp luật mua dâm nhiều lần và bị bắt vào năm 2022. Đầu năm 2025, nam diễn viên thông báo mở world tour mang tên The Covenant Of The Green Sea để tái xuất. Chặng đầu tiên của tour này sẽ diễn ra ở Thái Lan vào ngày 12/4. Những tưởng đây chỉ là chiêu trò gây chú ý của Lý Dịch Phong. Tuy nhiên, với động thái mới nhất của tài tử, tuyên bố mở concert để trở lại hoạt động nghệ thuật của anh nhiều khả năng là thật.

Theo tờ 163, vào ngày 9/4, "đỉnh lưu" đình đám 1 thời này đã bay từ Bắc Kinh (Trung Quốc) đến Bangkok (Thái Lan). Tại sân bay, nam diễn viên giữ im lặng khi được hỏi về mục đích của chuyến đi sang nước ngoài. Song, 1 số nguồn tin cho biết Lý Dịch Phong đến Thái Lan để chuẩn bị cho sự kiện gặp gỡ fan quy mô lớn đầu tiên của anh sau 3 năm bị cấm sóng. Anh xuất hiện như ngôi sao hạng A, ngẩng cao đầu, vui vẻ tương tác và nhận thư quà từ người hâm mộ. Thông tin về sự trở lại của Lý Dịch Phong gây ra "cơn địa chấn" cho Cbiz, thậm chí còn vào top tìm kiếm nóng trên MXH Weibo và gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Trong đó có vô số bình luận chỉ trích nam diễn viên.

Lý Dịch Phong lên đường sang Thái Lan

Lý Dịch Phong xuất hiện tại sân bay với tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Anh được tiết lộ lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho concert vào ngày 12/4

Đầu năm nay, Lý Dịch Phong đã thông báo về sự trở lại của mình

Theo netizen xứ tỷ dân, Lý Dịch Phong trơ mặt lách luật bằng việc ra nước ngoài tổ chức sự kiện nhằm né lệnh "phong sát" của cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc. Hành vi thách thức của nam diễn viên được công chúng đánh giá không thể chấp nhận bởi anh đã vi phạm pháp luật, là tấm gương xấu trong giới nghệ sĩ nhưng vẫn mặt dày kiếm tiền từ người hâm mộ. Nhiều khán giả yêu cầu cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh, có quy định nghiêm ngặt hơn để tránh nghệ sĩ có vết nhơ scandal nghiêm trọng như Lý Dịch Phong có cơ hội kiếm tiền dưới danh nghĩa người nổi tiếng dù đã bị loại bỏ khỏi ngành giải trí.

Dư luận Trung Quốc đang phẫn nộ trước hành vi "lách luật phong sát" bằng cách ra nước ngoài tổ chức sự kiện của Lý Dịch Phong

Tháng 9/2022, danh tiếng của Lý Dịch Phong sụp đổ ở tuổi 35 sau khi anh bị bắt vì mua dâm trái phép nhiều lần. Tài tử này bị tạm giam hành chính 15 ngày. Trong khoảng thời gian này, đoạn clip nóng kéo dài 7 giây của Lý Dịch Phong cũng đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Sau vụ bê bối chấn động, Lý Dịch Phong bị phong sát triệt để và phải rời giới giải trí. "Đỉnh lưu" một thời này phải đền bù thiệt hại cho các đối tác số tiền lên đến 20 triệu USD (483 tỷ đồng).

Sau khi rời showbiz vì bê bối, Lý Dịch Phong sống kín đáo ở quê nhà Thành Đô (Trung Quốc). Nam diễn viên sinh năm 1987 đôi lần bị bắt gặp dạo phố, đi ăn uống và chơi thể thao cùng bạn bè. Khi có khán giả hỏi xin chụp ảnh, Lý Dịch Phong cũng vui vẻ đồng ý, không có thái độ lẩn tránh. Truyền thông xứ tỷ dân cho biết với khối tài sản kếch xù tích lũy được trong thời gian làm nghệ thuật, Lý Dịch Phong có 1 cuộc sống sung túc sau khi "nghỉ hưu sớm". Anh hiện đầu tư kinh doanh để kiếm thu nhập.

Bê bối tình dục mua dâm và lộ clip nóng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Lý Dịch Phong

