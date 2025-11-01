Sau những giờ làm việc mệt mỏi, thay vì đi mua sắm hay tụ tập cà phê, nhiều chị em chọn cách "trồng nho sữa" tức tự tay làm xà phòng hình chùm nho. Từ những viên phôi xà phòng trong suốt, họ pha màu, đổ khuôn, tạo ra những chùm nho óng ánh như thật, vừa để ngắm vừa để trang trí hoặc làm quà tặng.

Xu hướng này đang lan tỏa mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành một hoạt động thủ công mang tính "chữa lành", giúp phụ nữ tìm lại niềm vui giản dị và cảm giác kiểm soát cuộc sống giữa bộn bề công việc.

"Nho sữa" – món xà phòng đáng yêu đến khó tin

Nếu bạn tình cờ lướt mạng xã hội Trung Quốc vài tuần gần đây, hẳn sẽ thấy hàng loạt video ngắn về cảnh chị em "trồng nho". Bàn tay khéo léo đổ từng viên phôi trong suốt vào khuôn silicon hình tròn, pha chút màu tím, hồng, xanh pastel, thêm mùi hương sữa hay hoa quả… vài giờ sau, một chùm nho mọng nước bằng xà phòng ra đời.

Nhìn qua tưởng như đồ ăn thật nhưng đó lại là sản phẩm thủ công đang gây sốt. Mọi người gọi vui là "nho sữa" bởi những chùm quả to, bóng bẩy, dễ thương như kẹo dẻo. Mỗi chùm nho nhỏ xinh có thể dùng để rửa tay, tắm hoặc chỉ đơn giản là đặt trong phòng tắm như món trang trí tinh tế.

Không ít người còn làm cả giỏ nho, kết hợp nhiều màu sắc, tạo thành "vườn nho" mini trong nhà. Có người khoe sản phẩm trên mạng, có người gói lại tặng bạn bè kèm thiệp viết tay. Chính từ đó, "nho sữa" không chỉ là món đồ xinh mà còn là một cách thể hiện tình cảm, gửi gắm năng lượng tích cực.

Từ "nho sữa" đến hành trình chữa lành bằng đôi tay

Điểm đáng chú ý là những người mê "trồng nho" đa phần là phụ nữ trong độ tuổi 25 – 40, dân văn phòng hoặc các bà mẹ bận rộn. Họ nói rằng làm những chùm nho nhỏ bé giúp tâm trí lắng lại, quên đi căng thẳng. Khi tập trung vào việc đổ phôi, pha màu, mùi hương, cảm giác lo lắng hay mệt mỏi dường như biến mất.

Giống như việc nặn gốm, cắm hoa hay vẽ tranh, làm đồ thủ công đang trở thành liệu pháp tinh thần của phụ nữ hiện đại. Ở Việt Nam, mạng xã hội từng rộ lên các workshop làm nến thơm, vẽ tranh acrylic, làm gốm, xếp hoa khô... thì ở Trung Quốc, "làm nho sữa" được xem là phiên bản mới của xu hướng "DIY trị liệu" vừa dễ làm, vừa có kết quả đẹp mắt.

Một blogger Trung Quốc chia sẻ: "Mỗi lần đổ xong khuôn nho, nhìn chùm nho bóng lên dần theo ánh sáng, tôi cảm thấy hạnh phúc một cách giản dị. Nó giúp tôi tin rằng mình vẫn có thể tạo ra điều đẹp đẽ, dù chỉ bằng vài phút rảnh rỗi mỗi tối".

Lý do xu hướng này khiến chị em "nghiện"

Sự bùng nổ của "nho sữa" không chỉ nhờ ngoại hình dễ thương. Ở tầng sâu hơn, đó là nhu cầu được cầm, được chạm, được tạo ra thứ gì đó thật, điều mà thế giới công nghệ, điện thoại và màn hình dần khiến con người quên mất.

Khi một người phụ nữ ngồi xuống bàn, đổ từng lớp màu vào khuôn nho, cô ấy đang rời khỏi trạng thái căng kéo của công việc, ra khỏi dòng thông báo không dứt của mạng xã hội. Việc làm thủ công buộc con người chậm lại, quan sát kỹ hơn, và tận hưởng cảm giác hoàn thành điều rất quý giá trong đời sống đô thị hiện đại.

Ngoài ra, kết quả của việc "trồng nho" cũng mang lại niềm vui thực tế: Sản phẩm có thể dùng được, đẹp mắt và mang tính cá nhân cao. Nhiều người còn mở tiệm nhỏ bán online, biến sở thích thành nguồn thu phụ. Một số thương hiệu thủ công nhanh chóng nắm bắt xu hướng, tổ chức workshop "tự làm nho sữa" dành cho nhóm bạn hoặc mẹ và bé, nơi mọi người cùng thư giãn, cùng sáng tạo.

Khi thủ công trở thành "liệu pháp cân bằng cuộc sống"

Không phải ngẫu nhiên mà những hoạt động như vẽ tranh, làm nến, làm xà phòng hay "trồng nho sữa" ngày càng phổ biến. Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ bằng tay giúp não bộ tiết ra dopamine - hormone tạo cảm giác vui vẻ và bình yên. Chính vì vậy, sau một ngày dài làm việc với máy tính, nhiều người tìm đến các hoạt động thủ công để "rửa trôi" áp lực.

Ở góc độ xã hội, xu hướng này còn phản ánh mong muốn được "chạm vào thế giới thật" khi cuộc sống ảo khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, thiếu kết nối. Việc cùng nhau ngồi làm xà phòng, chia sẻ thành phẩm, khen ngợi lẫn nhau là cách con người tìm lại cảm giác cộng đồng và tình thân, dù chỉ trong vài giờ.

Một phụ nữ 30 tuổi ở Thượng Hải từng chia sẻ trên Xiaohongshu (mạng xã hội Trung Quốc): "Trước đây tôi hay mua đồ để giải tỏa stress, nhưng giờ tôi thích tự tay làm. Khi chùm nho sữa khô lại và tỏa mùi hương, tôi thấy như chính mình cũng được chữa lành".

Với tốc độ lan truyền của mạng xã hội, xu hướng "trồng nho sữa" rất có thể sẽ sớm du nhập vào Việt Nam, nơi giới trẻ vốn yêu thích các hoạt động DIY và phong cách sống tối giản, gần gũi thiên nhiên. Chỉ cần vài nguyên liệu cơ bản, ai cũng có thể bắt tay vào làm, thậm chí biến nó thành workshop hoặc quà tặng sinh nhật ý nghĩa.

Cách tự "trồng" một chùm nho sữa tại nhà

Thực ra, để làm một chùm "nho sữa" xà phòng không hề khó như tưởng tượng. Nguyên liệu chỉ cần vài miếng phôi xà phòng, một ít tinh dầu ưa thích, vài đoạn dây dù và một túi zip.

Đầu tiên, cắt khoảng 30 đoạn dây, mỗi đoạn dài chừng 20cm, đây sẽ là "cuống nho" của bạn. Sau đó, bào nhỏ phôi xà phòng, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hoặc hương liệu yêu thích để tạo mùi thơm dịu và tạo độ ẩm. Cho phần phôi đã bào vào túi zip, dùng chày hoặc tay đập nhẹ cho nhuyễn mịn – công đoạn này vừa vui, vừa giúp giải tỏa căng thẳng cực tốt.

Tiếp đó, chia hỗn hợp xà phòng thành những phần nhỏ khoảng 10g, vo tròn đều tay để tạo thành "những quả nho" căng bóng. Để các viên xà phòng tách rời nhau trên khay để không bị dính.

Khi các "quả nho" đã se lại, buộc nhẹ một nút ở đầu dây, dùng que nhỏ chọc vào giữa viên xà phòng, rồi khéo léo luồn dây vào, vo lại thật chặt để cố định. Cứ như vậy, bạn lặp lại cho đến khi đủ 30 quả, mỗi quả như một viên kẹo xinh xắn mang mùi hương riêng.

Cuối cùng là phần "trồng nho". Hãy xếp ba quả đầu tiên, xoắn dây lại hai vòng để tạo dáng. Tiếp tục xếp thêm ba quả, rồi nối dần cho đến khi thành một chùm hoàn chỉnh. Phần cuối dây chính là "cuống", bạn chỉ cần bện gọn lại, cuốn thêm vài vòng để tạo thành tay cầm. Thế là một chùm nho sữa handmade vừa mềm mịn vừa thơm ngát đã ra đời.

Đặt chùm nho trong phòng tắm hay góc làm việc, bạn sẽ thấy mùi hương lan nhẹ, dịu dàng mà thư thái. Nhiều người còn nói rằng, cảm giác tự tay làm ra một chùm nho đẹp đến vậy còn dễ chịu hơn cả việc đi spa vì trong mỗi quả nho, có một phần kiên nhẫn, tỉ mỉ và niềm vui nhỏ bé của chính mình.

Quan trọng hơn, trào lưu này gợi nhắc chúng ta rằng: Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những thứ lớn lao, mà chỉ là vài phút được lặng im, ngửi hương thơm dễ chịu, chạm vào điều gì đó đẹp đẽ do chính tay mình tạo ra.