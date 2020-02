Sau EXO Chen, mỹ nam Sung Joon tiết lộ sắp làm bố, thậm chí còn gây bất ngờ hơn khi nói điều này

Mới đây, những khán giả theo dõi làng giải trí Hàn Quốc đã vô cùng ngỡ ngàng khi nam diễn viên điển trai Sung Joon tiết lộ mình đã kết hôn với bạn gái ngoài ngành và sắp đón chào con đầu lòng.

Sung Joon

Ngay sau khi thông tin này gây xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng Hàn Quốc, công ty quản lý của nam diễn viên cũng đã lên tiếng xác nhận. "Sung Joon là người đàn ông có trách nhiệm với vợ và con của mình. Anh ấy cũng đã nộp đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự", đại diện công ty cho biết.

Bên cạnh đó, Sung Joon cũng đã gửi một lá thư viết tay của mình tới người hâm mộ với nội dung: "Sau khi hoàn thành thời hạn nghĩa vụ quân sự còn lại một cách chân thành, tôi sẽ gặp lại các bạn với tư cách là một diễn viên Sung Joon, và là một người cha chăm chỉ và trưởng thành hơn".

Ngay sau khi thông báo từ Sung Joon và công ty quản lý được đưa ra, có rất nhiều ý kiến từ netizen Hàn Quốc vể câu chuyện này. Đặc biệt, một nhân vật cũng đã làm điều tương tự như Sung Joon cách đây 1 tháng là EXO Chen cũng bị "réo tên". Tuy nhiên, Sung Joon còn "nhanh chân" hơn Chen khi đã tổ chức đám cưới rồi mới công bố.

Có những cư dân mạng cho rằng, việc hẹn hò với người ngoài ngành rồi có con, làm đám cưới, thông báo cho công chúng dường như đang trở thành trào lưu mới của các nam nghệ sĩ.

Sung Joon sinh năm 1990, tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua những bộ phim như Ác nữ báo thù, Horror Stories 2, Sự đảo lộn đáng giá, Pluto, The Relation of Face, Mind and Love,... Với vẻ ngoài điển trai, hơi bad boy, Sung Joon được đặt biệt danh là "cao thủ tình trường của màn ảnh Hàn Quốc".

Nguồn: Naver