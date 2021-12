Sau động thái lạ gây hoang mang trên MXH, H'Hen Niê tiếp tục mếu máo, liệu có trắng tay trước đêm chung kết The Next Face Vietnam?

Kết thúc tập 5 The Next Face Vietnam 2021 với thử thách trải nghiệm quay TVC cho nhãn hàng, team Mentor Lương Thùy Linh đã có cho mình chiến thắng thuyết phục đầu tiên bằng những "nước cờ" mạo hiểm.

Chính điều này đã giúp Mentor Lương Thùy Linh bảo toàn được 2 thí sinh tiềm năng của đội mình và nắm trong tay quyền loại thí sinh của 2 đội còn lại. Thế trận được cân bằng cho cả 3 Team khi Mentor Lương Thùy Linh bất ngờ nói lời chia tay với 2 "gà chiến" của Mentor H'Hen Niê để đưa cuộc đua lên một level mới.

Teaser tập 6 "The Next Face Vietnam 2021"

Trong đoạn teaser mới nhất, Top 6 thí sinh xuất sắc nhất sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn hơn khi phải tạo dáng, chụp hình cùng con lắc do Siêu mẫu Vũ Thu Phương đem tới.

Và đến với thử thách cuối cùng đặc biệt quan trọng này, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề người mẫu, chắc hẳn siêu mẫu Vũ Thu Phương cũng sẽ mang tới những bài học bổ ích, quý giá, đồng thời giúp NSX tìm ra những gương mặt xứng đáng nhất bước vào đêm Chung kết của chương trình.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương tạo dáng hết sức ấn tượng với điệu nhảy Disco của những năm 80 trên con lắc lật đật.

Sau khi host Nam Trung công bố đến với thử thách cuối cùng, tấm màn đen được kéo xuống, cả 3 mentor và Top 6 thí sinh không khỏi bất ngờ và hú hét bởi sự xuất hiện của siêu mẫu Vũ Thu Phương trên con lắc lật đật với những cách tạo dáng vô cùng khó và đẹp mắt trong bộ trang phục theo phong cách Disco. Không để mọi người phải chờ đợi lâu, siêu mẫu Vũ Thu Phương đặt ra câu hỏi: "Are you ready?" khiến các thí sinh không ngừng phấn khích.

Trong đoạn teaser, các thí sinh cũng mang trên mình những bộ trang phục bắt mắt theo phong cách Disco của thập niên 80 và nỗ lực thực hiện phần thi của mình. Có thể thấy các vị mentor đã hết sức chỉ dạy cho các thí sinh của mình để có được những shoot hình đẹp nhất, ấn tượng nhất.

Ai cũng có cho mình những chiến thuật, những cách huấn luyện riêng nếu như Mentor Lương Thùy Linh nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén, Mentor H'Hen Niê quyết liệt nhưng vẫn rất tình cảm thì Mentor TyhD Thùy Dương vẫn luôn giữ được sự máu lửa trong cách hướng dẫn học trò của mình.



Các thí sinh đã rất chật vật với con lắc, đã có những tình huống cực gay cấn xảy ra.

H'Hen Niê với gương mặt "mếu máo" đối lập với Lương Thùy Linh và TyhD khi nghe nhận xét.

Cuộc chiến để đến gần hơn ngôi vị quán quân The Next Face Vietnam 2021 đang ngày một căng thẳng và đầy cam go. Đội thi nào sẽ giành chiến thắng và bảo toàn được lực lượng bước vào đêm chung kết? Thí sinh nào sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây? Tất cả sẽ được tiết bộ trong tập 6 sẽ được phát sóng trên Facebook Watch vào ngày 12/12 qua fanpage chính thức của chương trình.