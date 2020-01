Sau bữa cơm tất niên mà nhà đã gần như cạn kiệt thực phẩm, nguyên nhân không phải vì tôi nấu ăn quá ngon mà tại dự tính ra Tết của chồng

Chán chồng quá các mẹ ạ. Chồng tôi mắc bệnh sĩ nặng, nhà cửa thì tềnh toàng mà giờ anh ôm mộng mua ô tô đi cho bằng bạn bằng bè và lên mặt với họ hàng. Cuối năm lương thưởng hai vợ chồng cộng vào cũng được 100 triệu, thêm chút tiền tiết kiệm từ trước tới nay thì cũng đủ mua chiếc ô tô hạng trung bình nhưng chồng lại thích chiếc tầm khá, hơn tỷ. Anh bảo Tết năm nay tiết kiệm triệt để, ra Tết anh vay thêm ngân hàng rồi đi mua xe cho oách.

Và thế là mấy ngày Tết tôi chỉ cầm đúng 3 triệu chi tiêu. Mua đồ thắp hương tối giản đã hết 1 triệu rồi, thực phẩm chỉ dám mua vài thứ linh tinh cho rẻ, còn lại các con không có áo quần mới, bánh kẹo không dám mua. Tối 29 mới đi mua được 1kg hạt hướng dương về để còn tiếp khách.

Chồng bảo Tết nhất người ta ăn no ăn chán ở nhiều nơi rồi, đến chơi nếm chút bánh gọi là thôi, cho nên không cần cỗ bàn gì nhiều. Khách ở lại thì cứ bưng mâm ra mời, người ta uống chén rượu rồi thôi ấy mà.

Thật không hiểu chồng tôi nữa, Tết mà không được đàng hoàng. (Ảnh minh họa)

Ai ngờ, tối 30 làm bữa cơm tất niên mời bố mẹ chồng và vợ chồng con cái anh cả đến ăn. Đây là cái lệ bố mẹ chồng đặt ra, vì ngày mùng Một Tết, chúng tôi sẽ sang nhà bác cả ăn cơm, thế nên 30 Tết bố mẹ chồng và nhà bác cả sẽ kéo sang nhà tôi.

Mâm cơm khá sơ sài, ngoài đĩa bánh chưng và đĩa dưa hành tôi tự muối ra thì chỉ có mỗi đĩa gà luộc, đĩa giò me và một bát thịt nấu đông. Không biết có phải do ăn muộn hay ngon quá mà cả nhà ăn hết mâm cỗ, các cháu còn đòi thêm giò nên tôi cắt hết cả cái giò me 5 lạng.

Sau bữa cơm tất niên tối 30 mà thực phẩm trong nhà chỉ còn vài bát đông với ít dưa hành nữa. Tôi méo mặt bảo chồng thế này thì mấy ngày tới có khách, cho khách ăn gì bây giờ? Chồng buồn phiền ngắt lời, cứ đến đâu rồi tính.

Năm mới mà tôi cứ lo nơm nớp chỉ sợ khách đến chơi sẽ ở lại ăn cơm. Thật không hiểu chồng tôi nữa, Tết mà không được đàng hoàng. Ra Tết tôi có nên cản anh mua ô tô không hả mọi người? Chứ cứ thế này thì tôi sợ rằng vì "nuôi" cái ô tô đó mà vợ chồng tôi ăn cơm với nước mắm quanh năm mất.

(thamha…@gmail.com)