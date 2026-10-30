Chị Chị Em Em 3: Chẳng còn gì ngoài Lan Ngọc, cảnh nóng và tranh cãi "tam quan lệch lạc"?

Năm 2019, Chị Chị Em Em phần đầu tiên với sự tham gia của Thanh Hằng và Chi Pu mở ra một vũ trụ điện ảnh ngập tràn toan tính, thù hận và bùng binh tình ái của những người phụ nữ. Sang đến phần 2, cuộc chiến giành ngôi vị đệ nhất mỹ nữ Sài Thành của Minh Hằng và Ngọc Trinh tiếp tục đẩy thương hiệu này thành "đặc sản" melodrama giật gân của màn ảnh Việt.

Nối tiếp thành công đó, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng và nhà sản xuất Will Vũ thực hiện một bước đi mới mẻ khi “Bắc tiến” trong phần 3. Dù ngày 30/10 mới khởi chiếu chính thức, Chị Chị Em Em 3 đã sớm lập những cột mốc ấn tượng. Chỉ sau các suất chiếu sớm, phim vượt mốc 20 tỷ đồng tổng doanh thu và đứng top 1 phòng vé ngày, soán ngôi Án Mạng Karaoke và Trại Buôn Người. Sức hút này chắc chắn phải kể đến dàn cast "dát vàng con mắt", quy tụ những ngôi sao hot bậc nhất Vbiz hiện tại: từ ngọc nữ màn ảnh Ninh Dương Lan Ngọc, sự trở lại của Chi Pu trong vũ trụ Chị Chị Em Em, Hoa hậu Kỳ Duyên cho đến các nam thần Quốc Anh và Steven Nguyễn. Phần 3 hứa hẹn làm mới một thương hiệu điện ảnh quen thuộc, đồng thời mở ra một chương kịch tính với bùng binh tình ái tay 5.

Vậy có gì trong phần mới của vũ trụ giật gân này?

Bi kịch ngược đời: Kẻ tổn thương chà đạp người vô tội

Nói đến Chị Chị Em Em là nhớ ngay đến drama tình ái. Với phần phim thứ 3, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng đặt các nhân vật vào bối cảnh Kinh Bắc xưa. Ở đó, lễ giáo, danh phận và kỳ vọng gia đình trở thành những ràng buộc vô hình đối với khát vọng cá nhân. Câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ tình cảm chồng chéo giữa Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Nương (Chi Pu) cùng hai người đàn ông Văn Tài (Quốc Anh) và Văn Cường (Steven Nguyễn).

Sau 15 năm xa cách, Thị Liễu từ Sài Gòn trở về quê để dự đám cưới em gái Thị Mầu. Tưởng chừng chỉ là một chuyến trở về thăm gia đình, sự xuất hiện của Thị Liễu lại khơi dậy mối tình cũ với Văn Tài - người đàn ông sắp trở thành em rể cô. Trớ trêu hơn, Thị Liễu đã có chồng 8 năm, nhưng tình cảm tưởng chừng đã ngủ yên vẫn khiến cô và Văn Tài không thể buông tay nhau. Bất chấp tất cả, Thị Liễu tiếp tục mối quan hệ sai trái, thậm chí muốn ly hôn chồng để được sống với người mình yêu.

Ảnh: NSX

Khi muốn tranh giành người đàn ông đã là vị hôn phu của em gái, Thị Liễu không chỉ đứng trước chồng và tình nhân mà còn đẩy em gái mình vào cảnh bị phản bội. Đáng nói, nhân vật xem tình yêu của bản thân là lý do đủ sức để biện minh cho tất cả. Trong khi đó, Thị Mầu là người phải đối diện với cú sốc lớn nhất. Việc cô bị chị gái cướp mất chồng ngay trước thềm hôn sự là nỗi nhục nhã đối với danh dự của cả một gia tộc giàu có thời bấy giờ. Sự dây dưa của Thị Liễu đã dồn Thị Mầu vào chân tường. Chưa cần biết Thị Mầu yêu Văn Tài sâu đậm đến đâu, việc bị phản bội bởi cả hôn phu lẫn người thân cận nhất đã đủ khiến cô trở thành nhân vật đáng thương. Dường như phim cố tình vùi dập một người phụ nữ để làm bàn đạp cho cái gọi là tự do của người khác?

Mớ quan hệ tình cảm càng thêm rối rắm với Thị Nương và Văn Cường - chồng của Thị Liễu. Tuy nhiên, phim chưa tạo được cảm giác chuyển biến tâm lý giữa 2 nhân vật này đủ thuyết phục, khiến tuyến dây dưa này trở nên khó hiểu, thậm chí là thừa thãi.

Từ chuyện tình cũ của Thị Liễu, cuộc hôn nhân sắp đặt của Thị Mầu đến mối quan hệ giữa Thị Nương và Văn Cường, bộ phim liên tục đưa các nhân vật vào những tình huống éo le. Trong đó, không ai là người đúng. Càng nhiều nút thắt, câu chuyện càng cần cách tháo gỡ chắc tay để thuyết phục người xem. Đáng tiếc, không phải bước ngoặt nào cũng được phát triển đủ sâu, khiến các diễn biến như chỉ là phương tiện đẩy drama lên cao, tăng tính kịch tính cho phim.

Ảnh: NSX

Kết phim là một bi kịch, ai cũng phải trả giá cho những lựa chọn sai lầm. Nhưng lại có sự bất tương xứng về mức độ nặng nhẹ cho cái giá mà từng nhân vật phải nhận. Sau tất cả, câu hỏi đặt ra là Chị Chị Em Em 3 muốn truyền tải thông điệp gì khi tam quan lệch lạc và bùng binh tình ái quá rườm rà?

Phim có vẻ muốn đề cao quyền được yêu, quyền lựa chọn hạnh phúc của phụ nữ. Nhưng tự do tình cảm không đồng nghĩa với việc mọi hành vi đều có thể được biện minh bằng tình yêu. Thị Liễu có quyền rời bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng không khiến việc chen vào mối quan hệ của em gái trở nên chính đáng. Thị Mầu có thể là một cô gái được nuông chiều trong gia đình giàu có, nhưng xuất thân ấy cũng không khiến cô đáng phải trả giá cho hoàn cảnh của người khác. Còn 2 nhân vật nam thì dường như rất được ưu ái khiến phim có phần “trọng nam khinh nữ”. Văn Tài và Văn Cường mỗi người sai một kiểu, người cờ bạc nợ nần, người ngoại tình gái gú nhưng người đứng trước sự chỉ trích và bị hạ thấp lại là những người phụ nữ.

Ảnh: NSX

Diễn xuất: Lan Ngọc - Steven Nguyễn ghi điểm, Kỳ Duyên gây tranh cãi

Tạm gác lại nội dung phim, phải công nhận là sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Ninh Dương Lan Ngọc đã có màn trở lại tương đối trọn vẹn với Chị Chị Em Em 3. Từ visual đến diễn xuất, nữ diễn viên đều nhận về những phản hồi tích cực. Không chỉ phù hợp với vẻ đẹp sắc sảo của Thị Liễu, Lan Ngọc còn cho thấy sự chủ động trong cách xử lý nhân vật, từ những khoảnh khắc mềm mỏng, quyến rũ, phẫn nộ đến lúc trở nên quyết liệt vì tình yêu. Dù những lựa chọn của Thị Liễu có thể khiến khán giả khó đồng tình, Lan Ngọc vẫn biết cách giữ sức hút cho nhân vật. Màn tái xuất này một lần nữa cho thấy rằng khán giả không hề sai khi ưu ái gọi cô là “ngọc nữ” màn ảnh.

Ở tuyến vai phụ, Steven Nguyễn đã ngầm chứng minh lý do anh liên tục liên tục được mời đóng phim trong thời gian qua. Diễn xuất của Steven Nguyễn mượt mà, tự nhiên, thể hiện được trong cái vẻ ngây ngô giả vờ lại ẩn chứa cái khôn lỏi của một kẻ thực dụng, và ngay trong sự gia trưởng, độc đoán vẫn có tình cảm dành cho vợ. Những mảng miếng của nam diễn viên cũng khiến nhịp phim dễ thở hơn. Trong khi đó, Chi Pu không chỉ đẹp mà còn cho thấy sự tiến bộ ở khả năng kiểm soát biểu cảm, hóa thân tròn trịa thành một ca nương mang nhiều uất ức nhưng có phần ngốc nghếch, trẻ con.

Ảnh: NSX

Song, hai gương mặt đảm nhận tuyến nhân vật trung tâm là Quốc Anh và Kỳ Duyên vẫn khiến người xem chưa hoàn toàn thỏa mãn. Quốc Anh có thể nói là tiêu biểu cho định nghĩa "đẹp nên được tha thứ". Vào vai công tử Văn Tài hào hoa, nam diễn viên có ngoại hình sáng bừng khung hình nhưng bấy nhiêu là chưa đủ. Dù là lúc cười, khóc, tình cảm hay tức giận, biểu cảm gương mặt của anh khá trôi tuột, thiếu đi sức nặng cần có của một nhân vật trung tâm bùng binh ái tình.

Còn Kỳ Duyên, điều dễ nhận ra nhất trong những phút đầu phim là tone giọng và đài từ. Cách nhấn nhá có phần chói khiến lời thoại của cô thiếu tự nhiên. Đây có thể là dụng ý của nữ diễn viên nhằm khắc họa một Thị Mầu lúng liếng, yểu điệu, được nuông chiều từ nhỏ, nhưng cách thể hiện vẫn tạo cảm giác “sượng” và chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Dẫu vậy, diễn xuất của Kỳ Duyên trong Chị Chị Em Em 3 đã vẫn đáng khen. Cô phần nào thể hiện được nhiều mặt tính cách của Thị Mầu: có lúc yêu đương, ngoan ngoãn, có lúc ngạo mạn, điên cuồng nhưng cũng là người luôn ý thức về khuôn phép và danh dự của bản thân.

Một vài ý kiến cho rằng Kỳ Duyên còn đơ trong một số phân đoạn, nhưng cũng có thể nhìn nhận điều này từ hoàn cảnh của nhân vật. Thị Mầu là người phải “gồng” nhất từ đầu đến cuối phim. Cô vừa phải bảo vệ thanh danh gia đình, vừa không muốn mất thể diện của chính mình, vừa cố giữ cuộc hôn nhân danh chính ngôn thuận, vừa phải đối diện với 4 người phản bội và đẩy cô vào thế khó. Khi những người cô tin tưởng lần lượt quay lưng, ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng có thể khiến cô trở thành người bị phán xét, sự căng cứng của Thị Mầu không hẳn là điều khó hiểu.

Ảnh: NSX

Kinh Bắc xưa đẹp như chiếc lồng son lệch chuẩn

Ngoài diễn xuất và nội dung thì Chị Chị Em Em 3 là một bữa tiệc thị giác mãn nhãn. Lấy bối cảnh Kinh Bắc xưa, bộ phim đưa khán giả trở về với những ngôi nhà cổ quyền uy cùng loạt phục trang gấm vóc, lụa là. Dàn diễn viên xuất hiện trong những bộ cánh cầu kỳ, màu sắc bắt mắt, kết hợp trang sức và kiểu tóc được tạo hình kỹ lưỡng, mang đến diện mạo xa hoa và phong phú cho thế giới nhân vật. Nếu chỉ xét trên phương diện thẩm mỹ, khó tìm ra điểm nào đáng chê về độ chỉn chu của phần nhìn.

Tuy nhiên, trang phục đẹp mắt trong phim cũng nhận về đánh giá là chưa phù hợp bối cảnh. Những bộ cánh lộng lẫy và cách phối cầu kỳ tạo cảm giác giống một buổi trình diễn thời trang lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống hơn. Sự chênh lệch càng thể hiện rõ ở Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc). Dù hiểu là tạo hình của cô nhằm nhấn mạnh sự khác nhau từ môi trường sống của cô (từ Nam ra Bắc), song từ trang phục đến kiểu tóc khá hiện đại, cảm giác như nhân vật được ưu tiên xây dựng sao cho càng đẹp càng tốt.

Ảnh: NSX

Đáng nói hơn cả là bối cảnh Kinh Bắc được xây dựng như ngụ ý về một chiếc lồng vô hình chi phối những khao khát của người phụ nữ bị ảnh hưởng bởi lễ giáo, danh phận và kỳ vọng gia đình. Người phụ nữ cụ thể nhất ở đây là Thị Mầu. Cô bị gia đình đặt vào khuôn mẫu của một tiểu thư gia giáo, phải giữ gìn danh dự, tuân theo kỳ vọng về hôn nhân và sống đúng với vị thế mà người khác đã định sẵn. Dù có tiền bạc và địa vị, Thị Mầu vẫn không hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình.

Trớ trêu thay, nhân vật này lại phải chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu Thị Liễu muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc để theo đuổi tình yêu cũ, Thị Mầu lại không có được sự tự do tương xứng để quyết định hạnh phúc của mình. Cô bị đặt vào một cuộc chơi mà những người khác đã chủ động thay đổi luật. Phim mải miết tôn vinh tình yêu, biến Thị Liễu từ sai thành đúng để cố tình bẻ lái Thị Mầu từ đúng thành sai, phải gồng mình “chiến đấu” rồi nhận lấy bi kịch nặng nề. Phải chăng nếu không có những lễ nghi, phép tắc, Thị Mầu đã chẳng thèm để ý đến Văn Tài, đã không phải một mức níu kéo thứ vốn dĩ thuộc về mình nhưng bị người khác cướp mất?

Còn lại gì nếu không có cảnh nóng?

Một trong những yếu tố khiến cái tên Chị Chị Em Em 3 trở thành tâm điểm bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội ngay trước ngày ra rạp là mức độ táo bạo của các cảnh quay nhạy cảm. Đúng như những lời đồn đoán và "spoil" trên mạng xã hội, bộ phim có những thước phim nóng bỏng, được đánh giá là táo bạo nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của Quốc Anh với màn khoe thân cực gắt. Kịch bản khéo léo cài cắm các phân cảnh giường chiếu này ngay từ đầu phim như một đòn tâm lý đánh vào sự tò mò của người xem, biến chúng thành thứ đặc sản "melodrama" không thể thiếu của chuỗi phim.

Tuy nhiên, ranh giới giữa nghệ thuật và sự phô phang trong cảnh nóng này vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Với những khán giả yêu thích dòng phim tâm lý người lớn đầy gai góc, các cảnh quay này là chất xúc tác hiệu quả để lột tả bản năng, sự tha hóa và những toan tính đen tối của bùng binh tình ái. Ngược lại, một bộ phận người xem lại cho rằng đạo diễn đang quá lạm dụng chiêu trò "câu khách" bề nổi. Những thước phim đáng lẽ phải giàu tính gợi hình vì thế mà trở nên hơi phô, khiến mạch phim bị ngắt quãng chỉ để phục vụ cho mục đích tạo hiệu ứng truyền thông. Nhưng quả thực, với một bộ phim có thông điệp khó ngấm như Chị Chị Em Em 3, thì nếu không có cảnh nóng thì còn lại gì đọng lại sau khi xem? Nhan sắc chăng?

ẢNh: NSX

Chấm điểm: 3/5

Nhìn chung, Chị Chị Em Em 3 có đầy đủ yếu tố đủ sức giữ chân khán giả, từ phần hình ảnh được chăm chút, phục trang bắt mắt đến dàn diễn viên giàu sức hút. Ninh Dương Lan Ngọc có màn trở lại đáng chú ý, Steven Nguyễn tiếp tục ghi điểm bằng lối diễn tự nhiên, trong khi Chi Pu cũng cho thấy những bước tiến nhất định. Những mối quan hệ tình ái chồng chéo cùng các phân đoạn táo bạo càng khiến bộ phim dễ khơi gợi sự tò mò, dù là với khán giả vốn đã theo dõi thương hiệu này từ hai phần trước hay chưa từng biết đến series này.

Tuy nhiên, phần nhìn chỉn chu và những tình tiết đủ sức gây bàn luận chưa thể khỏa lấp những điểm hạn chế trong kịch bản. Các mối quan hệ được đẩy vào vòng xoáy yêu đương, phản bội và thù hận, nhưng diễn biến tâm lý nhân vật chưa thực sự thuyết phục. Đáng tiếc hơn, câu chuyện về khát vọng yêu đương và quyền tự quyết của phụ nữ cũng chưa được khai thác đến nơi đến chốn, khiến ranh giới giữa việc tôn trọng lựa chọn cá nhân và biện minh cho những tổn thương gây ra cho người khác trở nên nhập nhằng.

ẢNh: NSX

Chị Chị Em Em 3 không phải một bộ phim không đủ cuốn, nhưng cũng chưa đủ trọn vẹn để biến những tranh cãi thành câu chuyện có chiều sâu. Khán giả có thể tìm thấy ở đây phần hình ảnh đẹp, những màn trình diễn ấn tượng và không ít tình tiết gây tò mò, song nếu kỳ vọng một câu chuyện tình cảm sắc sảo, thấu đáo, bộ phim vẫn để lại nhiều tiếc nuối.

Mộng Du