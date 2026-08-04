Sau tập 5 Anh trai vượt ngàn chông gai, OSAD bỗng thành "tiêu chuẩn chọn con rể" của hội các mẹ trên Threads

Chuyện bắt đầu từ phần thi nấu ăn chuyến đi Ngoại khóa Ninh Thuận trong tập 5 Anh vượt qua ngàn chông gai 2026. Sau chuỗi thử thách sứt giấy, đặt vô số Hỏa lộc, xây chuồng và tắc, Nhà Thám hiểm 1.670 điểm Hỏa lộc và bước vào gian bếp dã chiến với thế lợi ích lớn nhất.

Bốn "hoa tiêu mù" chỉ đạo bốn căn bếp hôm đó gồm Jun Phạm, OSAD, BB Trần và Neko Lê. Kết quả, Nhà Thám Hiểm cùng Nhà Chiến Mã thắng chung cuộc.

Nhưng điều khán giả nhớ lại không phải bảng điểm.

Trên Threads, một tài khoản có con gái viết rằng cô hy vọng sau này con mình lấy được một người chồng như OSAD, và khuyên các cô gái chưa chồng cứ lấy Mai Quang Nam làm tiêu chuẩn chọn chồng.

Bài viết đạt 7.700 lượt thích với hơn 630 lượt chia sẻ. Một bài khác đùa rằng chắc chắn anh phải có khiếm khuyết gì đó, chứ làm sao tồn tại một người đàn ông vừa đẹp trai, thông minh, độc thân, hát ballad hay, rap tốt, tử tế, nấu ăn ngon lại còn dịu dàng với đàn em. Bài này thu 8.500 lượt thích.

Phần bình luận bên dưới mới là chỗ chân dung anh được ghép lại từ nhiều mảnh. Người khen anh nắm luật chơi nhanh trong lúc người khác còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Người nhắc mác Bách khoa. Người kể chuyện anh dỗ đàn em Thái Lê Minh Hiếu sau "cái đêm hôm ấy" say xỉn của phần ngoại khóa ATVNCG.

"Đại sứ thịt kho" OSAD

Thực ra chuyện OSAD biết nấu ăn không mới với người theo dõi chương trình từ đầu. Hồi tháng 7, món thịt ba chỉ kho dưa chua anh nấu đãi anh em trong nhà chung đã tạo thành một cơn sốt nhỏ trên mạng xã hội, chị em rủ nhau nấu theo và bình luận rôm rả.

Trước buổi ghi hình Công diễn 2 hôm 9/7, anh còn mang cả nồi cơm và nồi thịt kho tự nấu từ nhà đến phim trường, chia hơn 50 suất mời khán giả xếp hàng chờ vào trường quay. Ý tưởng đến sau buổi tổng duyệt hôm trước, khi anh thấy nhiều người thuộc lời các ca khúc mình sáng tác và đứng chờ nhiều giờ liền.

Anh bắt đầu nấu từ khoảng 23h30 và hơn 1h30 sáng mới xong. Cộng đồng fan từ đó gọi anh bằng biệt danh "đại sứ thịt kho".

Đó cũng là lý do khiến phần thi bếp núc ở tập 5 không bị xem là chiêu trò dựng hình ảnh. Nó chỉ đơn giản là lần đầu tiên thứ khán giả đã biết được đưa lên sóng truyền hình quốc gia.

Chi tiết "học Bách khoa" được nhắc đi nhắc lại trong các bình luận không phải fan tự thêu dệt. OSAD tên thật là Mai Quang Nam, sinh năm 1997 tại Hưng Yên, từng là sinh viên ngành cơ khí chế tạo máy Đại học Bách khoa Hà Nội. Người âm phủ, bản hit đưa anh từ underground ra đại chúng, được thực hiện khi anh mới học năm thứ ba. Năm 2018, anh dừng việc học, chuyển vào TP.HCM để theo âm nhạc.

Sau Người âm phủ là Củ lạc, Em có thể, Ngày chờ tháng nhớ năm thương, rồi một quãng gần như biến mất khỏi thị trường mà anh dùng để học sản xuất âm nhạc. Album đầu tay O_O gồm 15 ca khúc chỉ ra mắt sau đó bảy năm. Anh từng thừa nhận nỗi sợ bị gọi là hiện tượng mạng, một rapper ăn may chỉ nổi tiếng nhờ một bài hát, và chính nỗi sợ ấy có lúc đã bó hẹp âm nhạc của anh.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là chương trình thực tế quy mô lớn đầu tiên anh tham gia. Trước khi vào nhà chung, anh dành nhiều tháng luyện thanh, tập vũ đạo và rèn thể hình.

"Các em gái chưa chồng ơi, cứ lấy Mai Quang Nam làm tiêu chuẩn chọn chồng nha"

Điều đáng chú ý ở làn sóng lần này không có lượng tương tác mà ở nhóm kháng giả tạo ra nó. Người viết những bài virus nhất đều tự giới thiệu ở tư cách một người mẹ, và câu hỏi họ đặt ra không phải "anh ấy có người yêu chưa" mà là "phụ huynh nhà ấy dạy con kiểu gì".

Một bình luận nhận hơn 200 lượt thích viết rằng con trai biết nấu nướng, tự lo được cho bản thân thì mẹ già giảm lo mà vợ con có Phúc. Một người khác nói tiêu chuẩn thật ra không hề đơn giản, vì phải đủ học vấn, khô âm nhạc, ngoại hình, tính cách và khả năng kiếm tiền cho một người. Nhiều người còn hi vọng rằng con trai của mình sau này có thể học được tính tự lập, đặc biệt là có thể tự nấu ăn, lo được cho bản thân mình.

Trong một mùa giải mà 33 anh tài phải cạnh tranh từng điểm Hỏa lực, thứ giúp một cái tên bật lên lại là cái tạp dề trong gian bếp Ninh Thuận.

Tập 6 sẽ up sóng vào lúc 20h Thứ Bảy ngày 8/8 trên VTV3.