Anh Tài Osad lên đồ lịch lãm, diện blazer nhung xuất hiện cùng dàn mỹ nhân Vbiz

Góp mặt tại VIBE 2026 trong vai trò khách mời của AA Deco, Osad khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh lịch lãm hiếm thấy. Thay vì những phát ngôn hài hước được netizen gán cho cái tên "thánh nổ", lần này nam ca sĩ "nói chuyện" bằng visual.

Osad chọn blazer nhung đen hiệu ứng nhàu, bên trong là sơ mi lụa màu champagne mở cúc cổ, kết hợp quần tây đen ống rộng. Bảng màu tối giản giữa đen và be giúp tổng thể sang trọng, trong khi chất liệu nhung bắt sáng tạo độ bóng mềm mỗi khi anh chuyển động trước ống kính.

Phần phụ kiện là nơi Osad giữ lại chất cá tính quen thuộc. Nam ca sĩ đeo dây chuyền bạc bản to, khuyên tai tròn nhỏ, thả thêm sợi xích bạc ngang hông quần. Đôi giày mũi nhọn ánh vàng vân da là chi tiết đắt giá nhất, vừa phá vỡ sự nghiêm túc của bộ suit, vừa ăn nhập với tông vàng ấm của không gian. Mái tóc highlight nâu vuốt dựng cùng lớp trang điểm nhẹ giúp gương mặt anh trông sắc nét, trẻ trung hơn.

Trong loạt ảnh tại sự kiện, Osad tạo dáng thoải mái trước cánh cửa ốp gỗ trắng viền vàng cổ điển, tay đút túi quần đầy tự tin. Ở một góc khác, anh ngả người trên chiếc sofa chạm khắc, hai bên là cặp gối gấm đỏ thêu rồng vàng. Sắc đen của trang phục đặt trên nền vàng, đỏ, hồng pastel giúp nam ca sĩ nổi bật hẳn, mỗi khung hình đều mang cảm giác của một bộ ảnh thời trang được dàn dựng kỹ.

Bên cạnh việc chụp ảnh, Osad cũng dành thời gian dạo quanh các khu vực trưng bày, quan sát cách phối hợp màu sắc, đường nét và chất liệu. Không gian được bài trí với gam vàng ấm chủ đạo, khung lưới kim loại vàng bao quanh phòng ngủ có giường bọc vải thêu hoa, đèn chùm pha lê, cùng phòng ăn với bàn đá vân hồng và mảng tường đá tự nhiên nhiều màu.

Không chỉ có Osad, sự kiện còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Hoa hậu Lương Thùy Linh thu hút ánh nhìn trong tà áo dài duyên dáng, dành nhiều thời gian dạo quanh và quan sát cách từng món đồ được sắp đặt trong tổng thể.

Hai nữ ca sĩ Myra Trần và Gigi Hương Giang không chỉ đến với vai trò khách mời mà còn trực tiếp mang đến những tiết mục biểu diễn, đưa âm nhạc hòa vào không gian.

Diễn viên Thu Anh Hồ ghi điểm với phong cách thanh lịch, thích thú trải nghiệm những chi tiết được chăm chút từ màu sắc, ánh sáng đến đường nét trang trí.

Thay vì trưng bày từng món đồ riêng lẻ, không gian được tổ chức như một tổng thể, nơi kiến trúc, vật liệu, ánh sáng và âm thanh cùng hiện diện và tương tác. Hệ tủ với họa tiết hoa vẽ tay, bàn và giường điểm xuyết những đường cong cùng chi tiết ánh vàng tạo nên vẻ cổ điển giàu tính trang trí nhưng vẫn giữ được sự cân bằng. Chính cách bài trí này khiến mỗi góc đều trở thành phông nền lý tưởng để các khách mời lưu lại những khung hình ấn tượng.

Theo NTK Lý Quí Khánh, đại diện thương hiệu, đơn vị này có mặt từ năm 1994 và đã có 32 năm theo đuổi định hướng kiến tạo không gian sống cho người Việt. Ở diện mạo mới, thương hiệu tiếp tục giữ ba giá trị cốt lõi gồm sự hoàn mỹ trong thẩm mỹ, sự tinh xảo trong chi tiết và tính bền vững trong trải nghiệm sống.

Nhà thiết kế cho biết thương hiệu hướng đến việc xây dựng một không gian phù hợp với hình ảnh, nhu cầu và phong cách sống mà mỗi khách hàng mong muốn. Từ cách phân bổ ánh sáng, lựa chọn màu sắc, chất liệu, âm nhạc đến nội thất và chi tiết trang trí, mọi yếu tố đều được tính toán để tạo nên sự thống nhất.

Vai trò của đơn vị vì vậy trải dài xuyên suốt, từ tư vấn, phát triển ý tưởng, thiết kế đến thi công và hoàn thiện, nhằm đảm bảo ý tưởng ban đầu và không gian thực tế không bị vênh nhau.