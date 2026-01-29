"Sau tuổi 55, tình trạng mất cơ và dao động đường huyết khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Một bữa ăn nhẹ trước khi ngủ giàu protein và chất xơ sẽ giúp duy trì khối cơ, cải thiện giấc ngủ và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Tất cả những yếu tố này đều góp phần hỗ trợ giảm mỡ theo thời gian", Tara Collingwood, Thạc sĩ, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, chuyên gia dinh dưỡng thể thao được chứng nhận, đồng tác giả cuốn Flat Belly Cookbook for Dummies, chia sẻ.

Không có loại thực phẩm nào thực sự "đốt mỡ" chỉ sau một đêm, nhưng những món ăn nhẹ phù hợp trước giờ ngủ có thể hỗ trợ khối cơ, quá trình trao đổi chất, kiểm soát đường huyết và chất lượng giấc ngủ - những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảm mỡ.

Dưới đây là 5 món ăn nhẹ trước khi ngủ giúp hỗ trợ giảm mỡ và tăng cường chuyển hóa cho người trên 55 tuổi.

1. Sữa chua Hy Lạp với hạt chia hoặc hạt lanh

Sữa chua Hy Lạp với hạt chia hoặc hạt lanh là món ăn nhẹ trước khi đi ngủ đầu tiên mà Collingwood khuyên dùng. "Sữa chua Hy Lạp cung cấp protein hỗ trợ duy trì cơ bắp qua đêm, điều này rất quan trọng vì cơ bắp đóng một vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất khi chúng ta già đi. Thêm hạt chia hoặc hạt lanh mang lại chất xơ, giúp ổn định lượng đường trong máu khi bạn ngủ. Sự kết hợp này hỗ trợ cảm giác no và ngăn ngừa cảm giác đói vào đêm khuya", cô nói.

2. Phô mai tươi với quả mọng

Phô mai tươi với quả mọng là lựa chọn thứ hai của cô ấy. "Phô mai tươi rất giàu protein tiêu hóa chậm, có thể hỗ trợ sửa chữa cơ bắp qua đêm. Điều đó quan trọng sau này trong cuộc sống, khi duy trì khối lượng nạc giúp hỗ trợ giảm mỡ theo thời gian. Quả mọng bổ sung chất xơ và chất chống oxy hóa mà không có lượng đường dư thừa", Collingwood nói.

3. Sinh tố protein cỡ nhỏ

Một lựa chọn khác là một ly sinh tố protein nhỏ. "Một ly sinh tố nhẹ với bột protein, sữa hoặc sữa đậu nành, kết hợp cùng các nguyên liệu giàu chất xơ có thể hỗ trợ phục hồi cơ bắp qua đêm mà không gây cảm giác nặng bụng trước khi đi ngủ. Cách này đặc biệt phù hợp với những người không muốn nhai đồ ăn vào buổi tối muộn," cô cho biết.

4. Táo cắt lát ăn kèm bơ hạt

Táo cắt lát ăn cùng bơ hạt cũng là một món ăn nhẹ rất lý tưởng trước giờ ngủ. "Chất xơ từ trái cây kết hợp với protein và chất béo lành mạnh giúp ngăn ngừa tình trạng tụt đường huyết vào ban đêm - yếu tố có thể làm gián đoạn giấc ngủ và dẫn đến cảm giác thèm ăn vào ngày hôm sau. Chất lượng giấc ngủ và sự ổn định đường huyết là hai yếu tố then chốt trong việc kiểm soát cân nặng", Collingwood nhấn mạnh.

5. Một nắm hạt kèm nguồn protein

Một nắm các loại hạt kết hợp với nguồn protein là lựa chọn chắc chắn khác cho bữa ăn nhẹ trước khi ngủ. "Các loại hạt cung cấp chất béo tốt và một lượng chất xơ nhất định, nhưng khi kết hợp thêm nguồn protein như sữa chua hoặc sữa, bữa ăn sẽ cân bằng hơn và tạo cảm giác no lâu hơn. Tuy nhiên, kiểm soát khẩu phần là rất quan trọng - chỉ cần một lượng nhỏ nhưng đủ thỏa mãn", Collingwood chia sẻ.