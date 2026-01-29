Đậu Hà Lan là loại thực phẩm quen thuộc, xuất hiện phổ biến ở hầu hết các chợ dân sinh và siêu thị, đặc biệt vào mùa đông - xuân. Tuy nhiên, ít người biết rằng đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy là một “kho dinh dưỡng” quý giá, nhất là hàm lượng selen cao vượt trội, gấp tới 30 lần hành tây - loại thực phẩm vốn được nhiều người đánh giá cao về lợi ích sức khỏe.

Theo chia sẻ của PGS.TS Trần Văn Minh, chuyên gia dinh dưỡng học, selen là vi chất thiết yếu nhưng thường bị thiếu hụt trong khẩu phần ăn hiện đại. Selen đóng vai trò quan trọng trong việc chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch, tăng cường miễn dịch và duy trì chức năng não bộ. Việc bổ sung selen từ thực phẩm tự nhiên như đậu Hà Lan an toàn và hiệu quả hơn nhiều so với lạm dụng thực phẩm chức năng.

Đậu Hà Lan chứa nhiều protein (chất đạm) và chất xơ nên được xem là thực phẩm giúp bạn luôn cảm thấy no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trong 100 gram đậu Hà Lan có chứa khoảng 15 microgam selen, trong khi cùng trọng lượng hành tây chỉ chứa khoảng 0,5 microgam. Điều này đồng nghĩa với việc đậu Hà Lan cung cấp lượng selen cao gấp 30 lần hành tây - một con số khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Selen là thành phần cấu tạo của nhiều enzyme chống oxy hóa quan trọng, giúp trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, sa sút trí tuệ. Đặc biệt, với người trung niên và cao tuổi – nhóm đối tượng có khả năng hấp thu vi chất kém dần theo tuổi tác - việc bổ sung selen từ thực phẩm là vô cùng cần thiết.

Ngoài selen, đậu Hà Lan còn chứa hàm lượng protein thực vật cao, cung cấp các axit amin cần thiết cho cơ thể. Đây là nguồn đạm lành mạnh, ít chất béo, phù hợp với người cao tuổi, người ăn chay hoặc người đang kiểm soát cân nặng.

Bên cạnh đó, đậu Hà Lan cũng giàu canxi, magie, kali và vitamin nhóm B, giúp tăng cường sức khỏe xương khớp, ổn định huyết áp, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh. Chất xơ trong đậu Hà Lan giúp cải thiện tiêu hóa, phòng ngừa táo bón và hỗ trợ kiểm soát đường huyết – vấn đề thường gặp ở người lớn tuổi.

Đậu Hà Lan kiểm soát tốt lượng đường góp phần làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh liên quan đến tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc ăn đậu Hà Lan thường xuyên với lượng hợp lý có thể giúp cải thiện sự linh hoạt của tay chân, duy trì sức mạnh cơ bắp và nâng cao sức khỏe tinh thần.

Vì sao đậu Hà Lan đặc biệt phù hợp cho mùa đông?

Vào mùa đông, cơ thể có xu hướng chuyển hóa chậm hơn, hệ miễn dịch suy yếu, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và hô hấp tăng cao. Đậu Hà Lan, với đặc tính giàu dinh dưỡng nhưng dễ tiêu hóa, trở thành lựa chọn lý tưởng cho bữa ăn gia đình.

Đặc biệt, đậu Hà Lan tươi vào mùa đông có vị ngọt tự nhiên, mềm, dễ chế biến thành nhiều món ăn ngon mà không cần nêm nếm quá nhiều gia vị, rất phù hợp với người cao tuổi hoặc người cần ăn nhạt.

Dù giá đậu Hà Lan đã bóc vỏ có thể cao hơn so với nhiều loại rau khác, nhưng xét về giá trị dinh dưỡng, đây là khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe lâu dài.

Đậu Hà Lan còn chứa vitamin K đặc biệt hữu ích làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Hai cách chế biến đậu Hà Lan đơn giản, giữ trọn dinh dưỡng

1. Đậu Hà Lan xào trứng hoặc thịt nạc

Đây là cách chế biến đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng. Đậu Hà Lan được chần sơ qua nước sôi, sau đó xào nhanh với trứng gà hoặc thịt nạc thái mỏng. Món ăn này cung cấp đầy đủ protein, selen và các vi chất cần thiết, phù hợp cho bữa cơm gia đình hằng ngày.

2. Canh đậu Hà Lan nấu xương hoặc tôm

Canh đậu Hà Lan có vị ngọt tự nhiên, dễ ăn, đặc biệt thích hợp cho người già và trẻ nhỏ. Khi nấu canh, nên cho đậu Hà Lan vào sau cùng để tránh nấu quá lâu, giúp giữ được hàm lượng vitamin và khoáng chất.

Đặc biệt, người bị mắc bệnh suy dinh dưỡng cần sự cân nhắc khi ăn đậu Hà Lan

Mặc dù giàu dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn đậu Hà Lan quá nhiều trong một lần, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa kém. Lượng hợp lý là 2–3 bữa mỗi tuần, mỗi bữa khoảng 100-150 gram.

Ngoài ra, nên ưu tiên đậu Hà Lan tươi theo mùa, tránh các sản phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối hoặc chất bảo quản, vì có thể làm giảm lợi ích sức khỏe.

Đối với người trung niên và cao tuổi, việc bổ sung đậu Hà Lan vào thực đơn không chỉ giúp nâng cao sức khỏe thể chất mà còn góp phần duy trì sự minh mẫn, linh hoạt và chất lượng sống lâu dài. Một loại thực phẩm quen thuộc, dễ tìm, dễ nấu – nhưng lợi ích thì không hề nhỏ.