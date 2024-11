Bước sang tuổi trung niên, điều cần thiết phải làm là lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp để giữ sức khỏe và vóc dáng. Vì vậy, cho dù có đang giảm cân hay không, sau 50 tuổi, bạn đặc biệt cần chú ý đến chuyện ăn uống của mình.

"Chú trọng vào thực phẩm ít calo và giàu chất dinh dưỡng là việc rất quan trọng đối với những người trên 50 tuổi có mục tiêu giữ dáng và duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh", Lena Bakovic, một chuyên gia dinh dưỡng tại Top Nutrition Coaching, có chuyên môn về sức khỏe đường ruột, bệnh mãn tính, quản lý cân nặng, ăn uống trực quan, ung thư, cho biết.

Chuyên gia dinh dưỡng Lena Bakovic tại Top Nutrition Coaching

Chia sẻ trên trang Eat This, Not That!, chuyên gia dinh dưỡng Lena Bakovic cũng đưa ra danh sách các thực phẩm ít calo tốt nhất dành cho những người trên 50 tuổi. Hãy điều chỉnh danh sách thực phẩm tiêu thụ hàng ngày và kết quả nhận được sẽ rất xứng đáng với những nỗ lực của bạn.

1. Rau họ cải

"Chất chống oxy hóa có trong các loại rau này giúp loại bỏ các gốc tự do, cuối cùng có thể góp phần gây ra các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư. Chúng cũng chứa nhiều chất xơ, giúp cả việc tiêu hóa, sức khỏe đường ruột và kéo dài cảm giác no. Nhờ đó có tác dụng giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều trong suốt cả ngày", Bakovic nói.

2. Quả mọng

"Các loại quả mọng có hàm lượng carbohydrate thấp hơn so với một số loại trái cây khác. Điều này có thể giúp ổn định lượng đường huyết và ngăn ngừa lượng carbohydrate quá mức, góp phần tránh tình trạng tăng cân không mong muốn theo thời gian", Bakovic chỉ ra.

3. Rau xanh

"Hàm lượng chất xơ của các loại rau xanh có tác dụng ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều các thực phẩm khác và giúp mục tiêu duy trì cân nặng hoặc giảm cân", Bakovic nói.

4. Các loại đậu

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lena Bakovic, tiêu thụ các loại đậu có tác dụng thúc đẩy cảm giác no và giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn.

5. Thực phẩm giàu probiotic

"Sữa chua Hy Lạp có hàm lượng protein cao khi so sánh với sữa chua truyền thống và cũng có thể giúp cảm giác no kéo dài", Bakovic giải thích. Vì thế, nó sẽ là một bữa ăn nhẹ tuyệt vời. Hoặc bạn có thể ăn thêm các món này trong bữa ăn, chẳng hạn như khi ăn sáng.

Ngoài ra, những người bước sang tuổi trung niên nên đặc biệt chú ý đến các thực phẩm chứa chất béo lành mạnh.

"Chất béo lành mạnh có trong một số thực phẩm như dầu ô liu, bơ không những tốt cho sức khỏe tim mạch, giúp giảm viêm và nguy cơ mắc bệnh mãn tính cho những người trên 50 tuổi mà còn giúp no lâu hơn, tránh được tình trạng ăn nhiều", chuyên gia dinh dưỡng Bakovic nói.