Đám cưới của Peter Phillips và Harriet Sperling vào tháng 6/2026 từng thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh. Bên cạnh sự xuất hiện của Vua Charles, Vương hậu Camilla hay vợ chồng Thân vương William - Vương phi Kate, chiếc váy cưới thanh lịch của cô dâu cũng trở thành tâm điểm.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi kết hôn với con trai Vương nữ Anne, Harriet Sperling đã chia sẻ về quá trình tạo nên bộ váy cưới trong mơ. Đặc biệt, cô tiết lộ việc đây là cuộc hôn nhân thứ hai đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách lựa chọn phom dáng và phong cách thiết kế.

Chiếc váy cưới mang dấu ấn riêng của nàng dâu mới Hoàng gia Anh

Ngày 6/6/2026, Harriet Sperling kết hôn với Peter Phillips, con trai Vương nữ Anne và là cháu ngoại lớn tuổi nhất của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ All Saints ở Kemble, Gloucestershire, Anh, với sự tham dự của nhiều thành viên Hoàng gia Anh.

Trong ngày trọng đại, Harriet lựa chọn chiếc váy cưới được thiết kế riêng bởi Emilia Wickstead, nhà thiết kế sinh ra tại New Zealand và cũng là một trong những thương hiệu thời trang yêu thích của Vương phi Kate.

Thiết kế gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tinh tế, kết hợp giữa tinh thần cổ điển và những đường cắt hiện đại. Bộ váy gồm ba phần chính: lớp váy dáng suông ôm cơ thể với cổ vuông, lớp áo ren mỏng phủ bên ngoài và phần đuôi váy dài khoảng 3 mét.

Lớp ren có cổ cao và tay dài, được trang trí bằng những họa tiết hoa nhỏ. Trong khi đó, lớp váy bên trong sử dụng chất liệu crepe màu trắng ngà từ Italy, tạo nên vẻ ngoài gọn gàng và mềm mại.

Theo British Vogue, quá trình thực hiện chiếc váy kéo dài nhiều tháng, với hàng trăm giờ làm việc thủ công. Cảm hứng thiết kế đến từ trang phục thế kỷ XIX, đồng thời kết hợp những chi tiết gần gũi với câu chuyện riêng của cô dâu.

Trong cuộc phỏng vấn với Hello!, Harriet dành nhiều lời khen cho Emilia Wickstead. Cô cho biết hai người trở nên thân thiết trong quá trình cùng nhau thiết kế trang phục và nhà thiết kế đã giúp biến mong muốn của cô thành hiện thực.

Một chi tiết đáng chú ý là họa tiết ren lấy cảm hứng từ những loài hoa mọc tại địa phương. Harriet lớn lên không xa điền trang Gatcombe Park của Vương nữ Anne ở Gloucestershire, vì vậy những bông hoa được đưa vào thiết kế còn mang ý nghĩa gắn bó với vùng đất quen thuộc.

Vì sao cuộc hôn nhân thứ hai ảnh hưởng đến thiết kế váy cưới?

Không chỉ kể về quá trình làm việc cùng nhà thiết kế, Harriet còn tiết lộ một chi tiết thú vị: Việc đây là đám cưới thứ hai đã ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phom dáng. Cô mong muốn chiếc váy mang vẻ đẹp vượt thời gian, có sự lãng mạn và mềm mại nhưng vẫn phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại.

Thay vì một thiết kế công chúa bồng bềnh, Harriet chọn dáng váy thanh thoát, nhấn vào kỹ thuật cắt may và những chi tiết ren tinh xảo. Đây là lựa chọn thể hiện sự tiết chế. Bộ váy vẫn đủ trang trọng cho một đám cưới hoàng gia nhưng không quá cầu kỳ, đồng thời giữ được dấu ấn cá nhân của cô dâu.

Harriet cũng hoàn thiện diện mạo bằng chiếc vương miện đính kim cương và ngọc trai được mượn từ thương hiệu trang sức Pragnell, đơn vị từng thực hiện nhẫn đính hôn của cô. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đám cưới liên quan đến ba cô gái tham gia đội phù dâu.

Harriet có một con gái riêng là Georgina, hiện 14 tuổi. Sau khi kết hôn với Peter, cô cũng trở thành mẹ kế của Savannah và Isla, hai con gái của anh với người vợ đầu Autumn Kelly. Cả ba cô gái đều tham gia lễ cưới, trong đó Georgina và Isla được ghi lại khoảnh khắc giúp Harriet giữ phần đuôi váy khi cô tiến vào nhà thờ.

Theo lời Harriet, trời đã mưa trong buổi sáng diễn ra hôn lễ, khiến mặt đất khá ẩm ướt. Tuy nhiên, các cô gái đã giúp giữ phần đuôi váy dài luôn sạch sẽ. Đặc biệt, Emilia Wickstead cũng thiết kế trang phục cho ba phù dâu, sử dụng chất liệu đồng điệu với váy cưới của Harriet.

Vương phi Kate và mối liên hệ thú vị với chiếc váy cưới

Việc Harriet lựa chọn Emilia Wickstead cũng tạo nên một sự kết nối thú vị với Vương phi Kate. Trong nhiều năm, Kate thường xuyên xuất hiện trong các thiết kế của thương hiệu này. Phong cách của Emilia Wickstead nổi bật với phom dáng chỉn chu, đường cắt tinh tế và vẻ nữ tính cổ điển. Đây cũng là những yếu tố được thể hiện rõ trong chiếc váy cưới của Harriet.

Sau hôn lễ, nàng dâu mới Hoàng gia Anh tiếp tục lựa chọn trang phục của Emilia Wickstead khi cùng chồng tham dự giải quần vợt Wimbledon vào tháng 7/2026. Lần đó, cô diện váy sơ mi kẻ ô màu xanh lá nổi bật, kết hợp phụ kiện màu trung tính.

Sự lựa chọn cho thấy mối quan hệ giữa Harriet và nhà thiết kế không chỉ dừng lại ở chiếc váy cưới.

Sau 5 tháng kết hôn, Harriet Sperling đang dần chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống mới. Và qua câu chuyện chiếc váy cưới, có thể thấy cô không đơn thuần muốn sở hữu một bộ trang phục lộng lẫy cho ngày trọng đại. Điều cô hướng đến là một thiết kế phù hợp với chính mình, với những trải nghiệm đã qua và chương mới của cuộc đời.

*Theo marie claire