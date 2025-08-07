Nếu bạn có kinh nguyệt nhiều với cục máu đông sau 40 tuổi, đó có thể là một dấu hiệu báo động. Nó thường là do tiền mãn kinh, là thời điểm bạn chuyển sang thời kỳ mãn kinh. Nó cũng có thể là do mất cân bằng nội tiết tố, thường xảy ra trong các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Kinh nguyệt nhiều với cục máu đông sau 40 tuổi cũng có thể là dấu hiệu của rối loạn đông máu.

Kinh nguyệt "nặng" là gì?

Theo BS sản khoa Nidhi Khera, Giám đốc lâm sàng cấp cao tại Tập đoàn Bệnh viện Cloudnine (Ấn Độ), kinh nguyệt "nặng" hay kinh nguyệt nhiều, được gọi là rong kinh, đề cập đến sự gia tăng lượng máu kinh nguyệt hoặc số ngày "đèn đỏ" kéo dài.

Bình thường, mỗi lần thay băng vệ sinh là khoảng 4 giờ, nếu sau 2 giờ mà băng vệ sinh đã đầy, cộng với các cục máu đông lớn thì được coi là kinh nguyệt nhiều.

Dưới đây là một số dấu hiệu chính của kỳ kinh nguyệt "nặng":

- Phải thay băng vệ sinh gần như sau 1-2 giờ.

- Phải thức dậy vào ban đêm để thay đổi băng vệ sinh.

- Chảy máu kéo dài hơn 7 ngày.

- Xuất hiện nhiều cục máu đông lớn trong khi có kinh nguyệt.

- Phải hạn chế các hoạt động hàng ngày của bạn, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến việc di chuyển thường xuyên, do máu ra nhiều.

Nguyên nhân gây ra kinh nguyệt nhiều với cục máu đông sau 40 tuổi là gì?

Dưới đây là một số nguyên nhân gây ra kinh nguyệt nhiều với cục máu đông sau 40:

1. Tiền mãn kinh

Đó là giai đoạn dẫn đến thời kỳ mãn kinh - kinh nguyệt ngừng hoàn toàn. Kinh nguyệt "nặng" là một triệu chứng phổ biến trong những năm trước khi bắt đầu mãn kinh, theo một nghiên cứu được công bố trên BJOG: Tạp chí Quốc tế về Sản phụ khoa. "Trong thời gian này, một phụ nữ có thể có kinh nguyệt không đều với dòng chảy nặng hơn hoặc nhẹ hơn. Đôi khi, niêm mạc tử cung có thể tích tụ quá nhiều và sau đó rụng nhiều, thường là với cục máu đông", Tiến sĩ Khera nói.

2. U xơ tử cung

Đây là những sự phát triển trong tử cung thường không phải là ung thư. "U xơ tử cung làm tăng diện tích bề mặt của niêm mạc tử cung và có xu hướng cản trở sự bong ra bình thường của nó. Điều này có thể dẫn đến chảy máu nhiều hơn cũng như hình thành cục máu đông", chuyên gia cho biết.

3. Bệnh cơ tuyến

Đó là tình trạng mô nội mạc tử cung, niêm mạc tử cung, phát triển vào thành cơ của tử cung. Lý do tại sao nó gây ra kinh nguyệt nhiều với cục máu đông sau 40 là vì nó làm dày thành tử cung. Điều này làm cho kinh nguyệt dài hơn, nặng hơn và đau đớn hơn, thường có cục máu đông lớn.

4. Mất cân bằng nội tiết tố

Sau khi phụ nữ bước sang tuổi 40, sự rụng trứng trở nên không đều, điều này có thể làm giảm nồng độ progesterone. Mất cân bằng nội tiết tố có thể dẫn đến kinh nguyệt "nặng" với cục máu đông sau 40 tuổi, vì estrogen tiếp tục kích thích niêm mạc tử cung. Nhưng nếu không có đủ progesterone để điều chỉnh nó, lớp niêm mạc có thể trở nên quá dày và dẫn đến các kỳ kinh nguyệt nặng hơn, đầy cục máu đông.

5. Polyp nội tử cung

Đây là những khối u nhỏ và mềm lành tính trên niêm mạc tử cung. Chúng có thể gây ra kinh nguyệt nhiều với cục máu đông sau 40 tuổi, vì polyp làm gián đoạn quá trình rụng bình thường. "Chúng có thể dẫn đến chảy máu nhỏ giọt, chảy máu nhiều hoặc cục máu đông, đặc biệt là ở phụ nữ tiền mãn kinh", chuyên gia nói.

6. Rối loạn đông máu

Các tình trạng như bệnh von Willebrand, là một rối loạn chảy máu trong đó máu không đông lại một cách thích hợp, có thể là lý do đằng sau kinh nguyệt nhiều với cục máu đông sau 40 tuổi. Khi quá trình đông máu bị suy giảm, phụ nữ mắc chứng rối loạn này có thể trải qua kinh nguyệt nhiều với cục máu đông.

Làm thế nào để điều trị kinh nguyệt "nặng" với cục máu đông sau 40 tuổi?

Điều trị kinh nguyệt nặng với cục máu đông sau 40 tuổi phụ thuộc vào nguyên nhân cơ bản và sức khỏe tổng thể của bạn. Cách đơn giản nhất chị em có thể thực hiện tại nhà là: Thay đổi lối sống

- Thay đổi chế độ ăn uống: Kinh nguyệt nhiều có thể gây thiếu máu do thiếu sắt, theo một nghiên cứu được công bố trên The Lancet Global Health. "Ăn thực phẩm giàu chất sắt như rau bina, đậu lăng và nho khô để ngăn ngừa thiếu máu", chuyên gia nói.

- Bổ sung sắt: Bổ sung sắt, nếu thiếu máu, có thể được dùng nhưng chỉ khi được bác sĩ phụ khoa tư vấn.

- Tập thể dục: Thường xuyên tham gia hoạt động thể chất có thể giúp giảm sự thống trị của estrogen. Vì vậy, hãy bắt đầu tập thể dục để giúp cân bằng nội tiết tố của bạn.

Kinh nguyệt nhiều với cục máu đông sau 40 tuổi có thể là do mất cân bằng nội tiết tố, các vấn đề về tử cung như u xơ tử cung hoặc tiền mãn kinh. Vì vậy, bạn cần hiểu nguyên nhân cơ bản, và không chỉ coi nó như một triệu chứng thông thường. Nếu sau khi thay đổi lối sống mà tình trạng này không cải thiện thì cần đi khám để được điều trị y tế chuyên khoa, thậm chí là phẫu thuật.