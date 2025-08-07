Nhiều bà mẹ thường thắc mắc: "Nhà tôi con ăn uống rất tốt, tại sao vẫn không cao lớn?". Thật lòng mà nói, mỗi lần thấy câu hỏi này, tôi đều rất hiểu nỗi lo lắng của các mẹ. Bởi vì ai mà chẳng mong con mình cao lớn, khỏe mạnh.

Nhưng bạn có biết không? Đôi khi, trẻ chậm lớn không phải do ăn không đủ mà là do ăn sai!

Tỳ vị yếu: Nguyên nhân khiến trẻ chậm lớn

Con trai của bạn tôi, bé Tiểu Vũ, năm nay 8 tuổi, thấp hơn các bạn cùng trang lứa nửa cái đầu. Bạn tôi ngày nào cũng đổi món bổ dưỡng cho con, nào là yến sào chưng sữa, cháo hải sâm, thậm chí cả canxi, vitamin đều không thiếu. Thế nhưng con vẫn không cao lên, ngược lại còn hay bị đầy bụng, táo bón, ngủ không ngon giấc.

Sau đó, khi đi khám Đông y, bác sĩ đã nói một câu làm cô ấy tỉnh ngộ: "Con không phải thiếu chất, mà là tỳ vị bị 'bồi bổ' hư rồi!".

Đông y có câu “Tỳ vị là gốc của hậu thiên”, trẻ em muốn cao lớn cần khí huyết đầy đủ, xương cốt khỏe mạnh, mà những điều này đều cần một lá lách và dạ dày khỏe mạnh để hỗ trợ. Nhưng rất nhiều trẻ em hiện nay lại bị suy nhược tỳ vị, thức ăn đưa vào không hấp thụ được, ngược lại trở thành gánh nặng.

5 loại thực phẩm cần tránh để bảo vệ tỳ vị cho trẻ

1. Thực phẩm chế biến sẵn

Xúc xích, thịt hộp, gà viên tuy tiện lợi nhưng chứa nhiều chất phụ gia, dễ khiến trẻ bị đầy bụng, nóng trong người, trằn trọc khó ngủ, dĩ nhiên sẽ khó cao lớn.

2. Đồ chiên rán, nướng

Gà rán, khoai tây chiên, đồ nướng tuy thơm ngon nhưng lại dễ sinh ẩm, sinh nhiệt. Trẻ ăn nhiều không chỉ dễ bị nóng trong, táo bón mà còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, trong khi giấc ngủ lại là thời điểm quan trọng để tiết ra hormone tăng trưởng.

3. Đồ uống lạnh

Mùa hè, trẻ em rất thích kem, trà sữa đá, nhưng những thực phẩm lạnh này sẽ làm tổn thương dương khí của tỳ. Tỳ vị bị nhiễm lạnh cũng giống như động cơ bị vào nước, không thể vận hành được, việc hấp thụ dinh dưỡng đương nhiên sẽ không theo kịp.

4. Đồ ngọt, trà sữa, bánh ngọt

Thực phẩm chứa nhiều đường sẽ khiến tỳ vị của trẻ "nhầy nhụa", giống như máy móc bị dính siro, hoạt động khó trơn tru. Hơn nữa, chế độ ăn nhiều đường còn cản trở quá trình hấp thụ canxi, ảnh hưởng đến sự phát triển của xương của trẻ.

5. Các loại “thực phẩm bổ dưỡng cao cấp”

Yến sào, đông trùng hạ thảo, hải sâm nghe thì cao sang, nhưng đối với trẻ em lại giống như "tưới phân đậm đặc cho cây non", không những không hấp thụ được mà còn có thể “cháy rễ”. Tỳ vị của trẻ còn non nớt, nếu vội vàng bồi bổ sẽ phản tác dụng.

3 điều cha mẹ cần làm cho con để trẻ cao lớn

1. Chế độ ăn: Thanh đạm, cân bằng, ăn ít và chia thành nhiều bữa. Đừng cố nhồi nhét thực phẩm giàu dinh dưỡng, trẻ không tiêu hóa được. Nên cho trẻ ăn nhiều rau xanh, thịt nạc, ngũ cốc, không nên ăn tối quá muộn, không ăn gì 2 tiếng trước khi đi ngủ để tỳ vị được nghỉ ngơi.

2. Giấc ngủ: Cho trẻ đi ngủ trước 9 giờ tối. Hormone tăng trưởng được tiết ra mạnh mẽ nhất khi ngủ sâu, đặc biệt là từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nếu trẻ thức khuya thì coi như bỏ phí thời gian vàng để tăng trưởng chiều cao.

3. Tinh thần: Giảm áp lực, tăng cường vận động. Lo lắng, căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến nội tiết tố của trẻ. Các môn thể thao như nhảy dây, bóng rổ, bơi lội có thể kích thích sự phát triển của xương, đồng thời giúp trẻ vui vẻ.

Sự “nghiêm khắc” của cha mẹ chính là tình yêu thương thật sự

Nhiều bà mẹ thường nói: "Con thích ăn, tôi không nỡ từ chối!". Nhưng hãy nghĩ kỹ, sự “mềm lòng” nhất thời có thể làm ảnh hưởng đến chiều cao của con cả đời.

Cũng giống như Tiểu Vũ, bạn tôi nghe theo lời khuyên của bác sĩ, kiêng những thực phẩm “giả dinh dưỡng”, điều chỉnh chế độ ăn uống, ngủ sớm và tập thể dục. Nửa năm sau, chiều cao của cậu bé đã tăng vọt 5cm!

Vì vậy, đừng lấy “xót con” làm cái cớ nữa. Tình yêu thương thật sự là giúp con hình thành thói quen lành mạnh, chứ không phải để mặc con ăn những thứ không phù hợp.

Chiều cao của trẻ, 60% dựa vào di truyền, 40% dựa vào sự chăm sóc. Và 40% này nằm trong tay cha mẹ.

Bắt đầu từ hôm nay, hãy điều chỉnh chế độ ăn uống, đảm bảo giấc ngủ, vận động hợp lý, chiều cao của con nhất định sẽ khiến bạn bất ngờ!

(Bài và ảnh Sohu)