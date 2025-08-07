Các vấn đề về vùng kín thường khiến nhiều người cảm thấy khó nói. Trong tình trạng thiếu hiểu biết, nhiều người lại càng bị nhầm lẫn bởi những thông tin nhiễu loạn trên mạng. Quan hệ tình dục nhiều có khiến vùng kín xấu xí? Ăn đồ dầu mỡ, hút thuốc có khiến vùng kín có mùi? Âm đạo có cần vệ sinh bên trong? BS Yuki Sekiguchi (Giám đốc chuyên môn tại phòng khám phụ khoa ở Đài Loan, Trung Quốc) sẽ giải đáp từng lời đồn thổi về vùng kín của phụ nữ!

Lời đồn 1: Triệt lông, quan hệ tình dục thường xuyên khiến vùng kín xấu xí?

Chắc hẳn chị em phụ nữ nào cũng từng nghe qua lời đồn "triệt lông hoặc quan hệ tình dục thường xuyên sẽ khiến da vùng kín bị thâm". Nhưng liệu điều này có đúng?

Theo chuyên gia, vùng kín của phụ nữ cũng là một bộ phận của da, và nguyên nhân gây thâm da chính là "viêm nhiễm". Nếu không được chăm sóc đúng cách sau khi viêm nhiễm, da sẽ dễ bị sạm màu. Vì vậy, không phải triệt lông và quan hệ tình dục dễ gây thâm da. Chính xác là viêm nhiễm không được chăm sóc đúng cách mới là nguyên nhân gây thâm da.

BS Yuki Sekiguchi chỉ ra rằng chỉ cần không triệt lông quá mức và dưỡng ẩm đầy đủ thì khả năng thâm sạm sẽ giảm đi. Tương tự, trong quan hệ tình dục, trừ khi thực hiện theo cách gây đau đớn và tổn thương cho cơ thể, còn lại hầu hết các trường hợp vùng kín bị thâm đều do những nguyên nhân khác.

Lời đồn 2: Vùng kín có mùi là do ăn quá nhiều dầu mỡ, hút thuốc?

Mùi vùng kín là vấn đề khiến nhiều người lo lắng. Có nhiều ý kiến cho rằng "vùng kín có mùi hôi chắc chắn là do ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc hút thuốc", nhưng điều này không hoàn toàn chính xác.

BS Yuki Sekiguchi cho biết nguyên nhân gây mùi vùng kín có thể do vệ sinh vùng kín bên ngoài không kỹ lưỡng, hoặc do sự mất cân bằng môi trường bên trong âm đạo. Hút thuốc và ăn quá nhiều dầu mỡ đúng dễ khiến môi trường bên trong âm đạo mất cân bằng, nhiều mùi hơn. Do đó, để giảm thiểu mùi hôi, cần cải thiện lối sống để cân bằng môi trường bên trong âm đạo, đồng thời vệ sinh vùng kín sạch sẽ.

Lời đồn 3: Vệ sinh vùng kín chỉ cần dùng nước sạch?

Vệ sinh vùng kín cũng là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn. Có người cho rằng chỉ cần dùng nước sạch để rửa vùng kín là đủ. Tuy nhiên, BS Yuki Sekiguchi cho rằng không thể chỉ dùng nước sạch để vệ sinh vùng kín. Bởi vì cấu tạo vùng kín phức tạp, chỉ dùng nước sạch dễ khiến chất bẩn tích tụ, khó làm sạch. Việc vệ sinh không kỹ càng dễ dẫn đến các vấn đề như có mùi hôi và nhiễm trùng.

Chuyên gia khuyên nên sử dụng sữa tắm hoặc các chất tẩy rửa khác để làm sạch chất bẩn. Đối với những người có vùng kín nhạy cảm, nên sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ chuyên dụng để tránh gây kích ứng da.

Lời đồn 4: Cần vệ sinh bên trong âm đạo?

Vậy có cần vệ sinh bên trong âm đạo không? BS Yuki Sekiguchi cho biết không nên vệ sinh bên trong âm đạo, vì chất bẩn bên trong sẽ được đào thải tự nhiên qua dịch tiết. Nếu vệ sinh bên trong âm đạo dễ làm mất cân bằng độ pH và hệ vi sinh vật, có thể gây ra các vấn đề như có mùi hôi hoặc nhiễm trùng. Việc vệ sinh chỉ nên tập trung vào vùng kín bên ngoài.

Tương tự, không nên vệ sinh vùng kín quá nhiều lần. BS Yuki Sekiguchi lưu ý, vùng kín chỉ nên vệ sinh tối đa 2 lần một ngày (sau khi tắm hoặc đi vệ sinh). Nếu vẫn còn lo lắng, cần dưỡng ẩm vùng kín sau khi vệ sinh bằng khăn ướt có chứa thành phần dưỡng ẩm để giữ cho vùng kín luôn ẩm mượt.

