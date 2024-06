Sau 3 năm chồng mất, người vợ "bỗng" mang thai: Điều kỳ diệu đã xảy ra

Người vợ vẫn quyết định sinh con với người chồng... đã mất

Đó là câu chuyện cảm động của một bệnh nhân mà Ths.BS Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm Sinh sản Quốc gia - BV Phụ sản Trung ương, không thể nào quên.

Chồng của chị T (tên NV đã được thay đổi) không may bị tai nạn xe máy khi trên đường đi làm về và được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc. Do tình trạng nguy kịch, gia đình đã quyết định chuyển anh lên bệnh viện Việt Đức mong "còn nước còn tát". Khi đó, chị T đang mang bầu bé thứ 2 được 8 tháng. Không có kì tích xảy ra, chồng chị đã không qua khỏi. Thế nhưng, vì muốn có thêm con với chồng, chị T. quyết định nhờ BS Quang cùng đội ngũ các y bác sĩ BV Phụ sản TW phẫu thuật để lấy và lưu trữ tinh trùng của chồng. Sau khi chồng mất đc 1 tháng thì chị T sinh bé thứ 2.

3 năm sau, đến tháng 8/2021, chị T quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng đang lưu trữ đông lạnh của người chồng đã khuất.

Mặc dù kì tích không đến với chồng chị T nhưng điều kì diệu khác lại xuất hiện, đó là chị đã đậu thai ngay ở lần chuyển 1 phôi đầu tiên.

Không có chồng bên cạnh, lại mang thai trong thời gian dịch Covid-19, có những lúc chị T không khỏi cảm thấy lo lắng và chạnh lòng. Đó là lúc thai được 8 tuần, bị ra máu, chị phải tức tốc cùng cả nhà xuống viện nằm theo dõi. Một tuần sau thì chị được ra viện. Thế nhưng chỉ 1 tuần sau khi về nhà chị lại tiếp tục ra dịch nâu và phải xuống viện khám lại, điều trị ngay. Thời gian mang thai diễn ra đúng vào dịch Covid nên không thể xuống Hà Nội kiểm tra thường xuyên, chị T càng chú ý giữ gìn sức khỏe cũng như làm theo hướng dẫn của các bác sĩ để đảm bảo cho sức khỏe của mẹ và con.

Trải qua cả quá trình mang thai ổn định sau đó, em bé của chị T đã chào đời vào ngày tháng 12/2021 lúc 37 tuần, nặng 3,4kg.

Mặc dù không phải là người trực tiếp mổ đẻ cho chị T nhưng ca bệnh này đã để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc với BS Quang, từ lúc mổ lấy tinh trùng để lưu trữ đến chuyển phôi và giữ thai cho bệnh nhân. Với BS Quang, em bé đáng yêu, kháu khỉnh chào đời chính là món quà to lớn đối với gia đình chị T lẫn cả bản thân mình.

Trữ đông tinh trùng và chất lượng phôi thai và việc mang thai

Ths.BS Nguyễn Việt Quang chia sẻ, đông lạnh và lưu trữ tinh trùng là một kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích cho việc điều trị vô sinh cũng như bảo tồn khả năng sinh sản. Tinh trùng được trữ lạnh bằng môi trường chuyên biệt và bảo quản ở trong nitơ lỏng ở -196 độ C trong nhiều năm. Tinh trùng ở dạng tiềm sinh, sau khi rã đông tinh trùng sẽ trở về trạng thái sinh lý bình thường và có thể được sử dụng để thụ tinh với noãn. Việc mang thai với tinh trùng đông lạnh ở người thành công đầu tiên vào năm 1953.

Trữ đông tinh trùng có thể làm giảm tỷ lệ tinh trùng di động. Tuy nhiên, tỷ lệ sống sót sau trữ lạnh, rã đông khoảng 50% (WHO, 2010), và nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ có thai sử dụng tinh trùng đông lạnh tương đương với tinh trùng tươi.

Việc trữ đông tinh trùng cũng có thể gây ra một số tổn thương DNA, nhưng điều này không ảnh hưởng đến khả năng phát triển của phôi thai do DNA của tinh trùng trưởng thành được cô đặc và có liên kết đặc biệt khác với các tế bào khác nhằm hạn chế tối đa khả năng bị ảnh hưởng với các tác nhân bên ngoài như sự thay đổi nhiệt độ.

Chia sẻ về chất lượng phôi thai, BS Quang cho biết thêm: Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ có thai bằng tinh trùng đông lạnh tương đương với tinh trùng tươi. Chất lượng phôi tạo ra từ tinh trùng đông lạnh không khác biệt so với phôi tạo ra từ tinh trùng tươi. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy các chu kỳ IVF_ICSI sử dụng tinh trùng đông lạnh có kết quả mang thai kém hơn do tỷ lệ sinh sống giảm và tỷ lệ sảy thai cao hơn so với những trường hợp sử dụng tinh trùng tươi.

Quá trình chuyển phôi vào cơ thể người phụ nữ sử dụng tinh trùng đông lạnh không khác biệt so với chuyển phôi sử dụng tinh trùng tươi. Tỷ lệ thành công của việc chuyển phôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tuổi của người phụ nữ, chất lượng phôi và đô dày niêm mạc tử cung.

Việc trữ đông tinh trùng đông lạnh có thể giúp người phụ nữ mang thai và sinh con. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc trữ đông tinh trùng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và phôi thai. Do đó, cần lựa chọn trung tâm hỗ trợ sinh sản uy tín và có kinh nghiệm, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Phụ nữ mang thai từ tinh trùng đông lạnh càng cần theo dõi sức khỏe, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Cần tham khảo ý kiến bác sĩ về các nguy cơ tiềm ẩn và các biện pháp phòng ngừa.