Sau 2 năm sử dụng, tôi khuyên bạn nên mua ngay 9 món đồ gia dụng này - chúng đáng tiền từng đồng!

Nếu bạn đang muốn nâng cấp không gian sống mà không cần cải tạo lớn, những món đồ nhỏ xinh dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

1. Máy lọc không khí MUJI – cứu tinh cho nhà có thú cưng

Nhà tôi có mèo, nên lông và bụi bay khắp nơi. Từ ngày mua máy lọc không khí MUJI, tôi gần như bật 24/24 mà vẫn ngủ ngon vì rất êm, không ồn. Hình khối vuông trắng nhỏ gọn, không chiếm chỗ, đặt đâu cũng đẹp như món decor. Giá khoảng 3,6 triệu, dùng bền và hiệu quả thấy rõ.

2. Quạt retro Daewoo – nhỏ mà “có võ”

Ban đầu tôi mua chỉ vì ngoại hình vintage màu sữa quá xinh, nhưng hóa ra nó là chiếc quạt tôi dùng nhiều nhất. Có 6 tốc độ gió, hẹn giờ, điều khiển từ xa, và còn có đèn viền trang trí nhẹ – biến nó thành món đồ vừa mát vừa đẹp. Kể từ khi có chiếc quạt này, tôi gần như bỏ hẳn quạt cây to cồng kềnh.

3. Máy chiếu mini – thay TV, tiết kiệm diện tích

Chiếc máy chiếu gấp gọn bằng quyển sách này là một trong những khoản chi khôn ngoan nhất tôi từng mua. Tôi dùng trong phòng ngủ và cả phòng khách, chiếu lên màn chống chói 100 inch, chất lượng hình ảnh cực tốt khi tắt đèn. Khi gấp lại, nó chỉ bằng quyển sổ – đem đi du lịch hay cắm trại cũng tiện.

4. Máy xay đa năng cách âm – êm, sạch, không phiền hàng xóm

Tôi thích làm sữa đậu nành sáng sớm, nhưng máy cũ ồn đến mức rung cả bếp. Chiếc máy xay “im lặng” này có lớp cách âm dày, giảm tiếng ồn rõ rệt, hoạt động êm và mạnh. Nếu bạn ở chung cư, đây là món nên có.

5. Máy diệt ve không dây – “vũ khí” của người nuôi thú cưng

Mỗi sáng tôi đều dùng máy này để hút sạch bụi, lông mèo và tóc trên giường. Lực hút mạnh, chạy êm, pin khỏe, tháo ra vệ sinh dễ dàng. Sau hai năm, tôi gần như không thể sống thiếu nó – tiện hơn hẳn con lăn dính lông kiểu cũ.

6. Máy làm nóng nước tức thời Supor – chạm nút là có nước sôi

Không phải lúc nào cũng cần ấm đun nước cồng kềnh. Chiếc máy này cho chọn 5 mức nhiệt (45–100°C), chỉ vài giây là có nước nóng uống hoặc pha cà phê. Với người sống một mình hoặc ít nấu nướng, đây là món “tiết kiệm thời gian” đáng tiền nhất.

7. Bàn ủi hơi nước Akachi – nhỏ gọn mà ủi cực phẳng

Chiếc bàn ủi cầm tay chỉ hơn 700k này đã thay thế hoàn toàn bàn ủi treo nhà tôi. Gọn, nhẹ, phun hơi mạnh tới 30g/phút, ủi được cả áo sơ mi, rèm, ga giường. Tôi cất nó trong ngăn kéo, mỗi lần lấy ra chỉ mất 1 phút là áo phẳng phiu như mới.

8. Nồi đa năng – nấu gì cũng được, tiết kiệm nửa gian bếp

Chiếc nồi “nhỏ mà có võ” này vừa nấu lẩu, nướng, hầm, hấp, nên tôi bỏ luôn cả ba nồi khác. Giá lại mềm, chỉ vài trăm tệ, nấu ngon, nhanh và tiết kiệm điện. Nhược điểm duy nhất: hơi khó rửa, nhưng so với độ tiện thì hoàn toàn đáng.

9. Nồi cơm điện mini Joyoung – dành cho nhà 1–2 người

Nhỏ, tròn, đẹp như món decor. Dung tích vừa đủ 2 bát cơm, không thừa, không dính nồi. Tôi còn dùng nó để hấp bánh, nấu cháo, cực tiện cho bữa sáng. Giá rẻ, dễ vệ sinh, phù hợp cho người độc thân hoặc gia đình nhỏ.

Kết luận: Đừng coi thường những món “nhỏ nhưng có võ”

9 thiết bị trên đều rẻ hơn tưởng tượng, nhưng mang lại chất lượng sống rõ rệt:

Tiết kiệm thời gian và không gian.

Dễ vệ sinh, ít hỏng vặt.

Trang trí cũng đẹp – nhìn đâu cũng thấy thích.

Nếu có điều kiện, tôi thật lòng khuyên bạn nên mua hết. Vì đôi khi, chính những món nhỏ nhất lại khiến căn nhà trở nên đáng sống nhất.