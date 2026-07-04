Sau 2 năm sử dụng, đây là 5 món trong phòng tắm tôi ước mình không mua

Trước khi chuyển về căn hộ mới, tôi từng dành rất nhiều thời gian để lướt mạng, xem các video review và sắm đủ thứ cho phòng tắm. Món nào cũng được quảng cáo là "nâng tầm trải nghiệm", "nhà nào cũng nên có", "dùng một lần là không thể thiếu".

Nhưng sau gần 2 năm sử dụng, tôi nhận ra có không ít món chỉ khiến phòng tắm thêm chật, tốn tiền và mất công vệ sinh.

Nếu đang chuẩn bị cải tạo hoặc mua sắm cho phòng tắm, đây là 5 món tôi ước mình đã không mua từ đầu.

1. Kệ góc hút chân không

Lúc mới mua, tôi nghĩ đây là giải pháp hoàn hảo vì không cần khoan tường, lắp đặt chỉ mất vài phút.

Thực tế thì:

- Sau vài tháng, lực hút giảm dần.

- Gặp thời tiết nồm hoặc tường hơi ẩm là rơi bất ngờ.

- Có lần toàn bộ dầu gội, sữa tắm rơi xuống giữa đêm khiến cả nhà giật mình.

Cuối cùng tôi vẫn phải thay bằng kệ inox bắt vít.

Nếu xác định dùng lâu dài, hãy lắp kệ cố định ngay từ đầu, vừa chắc chắn vừa đỡ phải thay nhiều lần.

2. Gương phòng tắm có đèn LED nhưng không chống mờ

Đây là món khiến tôi tiếc tiền nhất.

Nhìn trên ảnh rất sang, ánh sáng đẹp, chụp hình cũng "lung linh".

Nhưng khi tắm nước nóng:

- Gương mờ kín chỉ sau vài phút.

- Muốn soi phải lau liên tục.

- Đèn LED chỉ đẹp chứ không giải quyết được vấn đề.

Nếu muốn đầu tư gương, hãy ưu tiên tính năng chống đọng hơi nước trước, còn đèn LED chỉ nên là tính năng phụ.

3. Thảm lông dày đặt trước cửa phòng tắm

Ban đầu tôi nghĩ bước chân lên sẽ rất êm.

Sau vài tuần mới thấy:

- Khô rất lâu.

- Dễ có mùi ẩm.

- Tóc và bụi bẩn bám đầy.

- Giặt xong mất cả ngày mới khô.

Hiện tôi chuyển sang loại thảm đá hoặc thảm sợi mỏng, vệ sinh nhanh hơn rất nhiều.

4. Bình đựng xà phòng bằng nhựa giá rẻ

Tôi từng mua nguyên bộ vì thấy màu sắc đồng bộ.

Sau hơn một năm:

- Nhựa ngả màu.

- Đầu bơm hay kẹt.

- Một số bình còn bị nứt do dùng lâu.

Cuối cùng phải thay toàn bộ.

Nếu mua mới, tôi sẽ chọn bình thủy tinh hoặc inox. Giá cao hơn một chút nhưng dùng nhiều năm vẫn đẹp.

5. Quá nhiều chai lọ trang trí

Đây có lẽ là sai lầm phổ biến nhất.

Lúc đầu tôi mua: chai chiết mỹ phẩm, lọ đựng bông tẩy trang, hũ đựng muối tắm, khay trang trí, lọ khuếch tán tinh dầu...

Nhìn ảnh trên mạng rất đẹp.

Nhưng trong thực tế:

- Mỗi lần lau dọn phải nhấc từng món.

- Bụi và cặn nước bám rất nhanh.

- Phòng tắm vốn nhỏ càng trở nên chật chội.

Sau này tôi bỏ gần một nửa số đồ. Bề mặt thoáng hơn, việc vệ sinh cũng nhanh hơn rất nhiều.

Điều tôi học được sau 2 năm

Phòng tắm không cần quá nhiều đồ để trở nên đẹp.

Điều quan trọng hơn là:

- Dễ vệ sinh.

- Chống ẩm tốt.

- Ít bám cặn nước.

- Bền theo thời gian.

- Phục vụ đúng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Rất nhiều món khi xem trên mạng đều khiến chúng ta muốn mua ngay, nhưng trải nghiệm thực tế mới quyết định chúng có đáng tiền hay không.

Sau 2 năm sử dụng, tôi nhận ra một phòng tắm gọn gàng với ít đồ nhưng chất lượng luôn mang lại cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với một phòng tắm đầy phụ kiện nhưng phải liên tục dọn dẹp và thay thế.

Đôi khi, khoản tiết kiệm lớn nhất trong cải tạo nhà cửa không phải là săn được món đồ rẻ, mà là tránh mua những thứ tưởng cần nhưng cuối cùng chỉ dùng được vài tháng rồi cất vào góc hoặc bỏ đi.