Chi hàng chục triệu đồng mỗi năm cho quần áo nhưng vẫn thấy "không có gì để mặc": Sai lầm của rất nhiều phụ nữ

Có giai đoạn, mỗi mùa tôi đều dành một khoản ngân sách không nhỏ để mua quần áo.

Thấy một chiếc váy đang thịnh hành trên mạng, tôi mua. Thấy người nổi tiếng mặc đẹp, tôi cũng muốn thử. Chương trình giảm giá, livestream, săn sale... hầu như lần nào tôi cũng không bỏ lỡ nhưng càng mua, tủ quần áo càng chật.

Điều kỳ lạ là cảm giác "không có gì để mặc" lại xuất hiện thường xuyên hơn.

Có những chiếc áo chỉ mặc đúng một lần rồi cất. Có những chiếc váy còn nguyên mác sau cả năm. Không ít món đồ chỉ vì được giảm giá nên mua, chứ chưa từng nghĩ sẽ phối với món gì trong tủ.

Đến khi dọn lại toàn bộ tủ quần áo, tôi mới nhận ra mình đã lãng phí rất nhiều tiền chỉ vì một sai lầm: mua theo cảm xúc thay vì mua theo nhu cầu.

Không phải thiếu quần áo, mà thiếu một hệ thống mua sắm

Nhiều phụ nữ trung niên thường nghĩ rằng mặc trẻ trung sẽ giúp mình trẻ hơn.

Vì thế, chúng ta dễ bị cuốn theo những xu hướng đang nổi: váy tay bồng, chân váy nhiều tầng, màu sắc rực rỡ hay những món đồ được quảng cáo là "ai mặc cũng đẹp".

Thực tế, chúng không hề xấu. Chúng chỉ không phù hợp với chính chúng ta. Khi một món đồ không hợp vóc dáng, màu da, công việc hay lối sống, nó gần như không có cơ hội được mặc thêm lần thứ hai.

Đó cũng là lý do rất nhiều người có tới vài chục bộ quần áo nhưng mỗi tuần chỉ mặc đi mặc lại khoảng 20% số đó.

Phần còn lại nằm im trong tủ, trở thành một khoản chi phí chìm mà ít ai để ý.

Tôi bắt đầu "kiểm toán" lại tủ quần áo của mình

Thay vì tiếp tục mua sắm, tôi dành một buổi cuối tuần để kiểm kê toàn bộ tủ đồ.

Tôi tự hỏi mình bốn câu:

- Món đồ nào tôi mặc nhiều nhất?

- Bộ quần áo nào giúp tôi tự tin nhất?

- Màu sắc nào khiến gương mặt sáng hơn?

- Có bao nhiêu món tôi mua chỉ vì thấy người khác mặc đẹp?

Câu trả lời khiến tôi bất ngờ.

Hơn một nửa số quần áo trong tủ gần như không được sử dụng.

Tôi quyết định thanh lý, quyên góp hoặc cất riêng những món không còn phù hợp. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tủ quần áo trở nên gọn gàng hơn rất nhiều. Điều thú vị là từ đó tôi cũng gần như không còn cảm giác "không biết mặc gì".

Mặc đẹp không phụ thuộc vào số lượng quần áo

Sau lần "đại tu" ấy, tôi thay đổi hoàn toàn cách mua sắm. Thay vì mua nhiều, tôi chỉ giữ lại những món có thể kết hợp với nhau.

Tôi đặt ra ba nguyên tắc.

Một là, chỉ chọn bảng màu trung tính.

Trắng ngà, be, xám, xanh navy, kaki... là những màu rất dễ phối và khó lỗi mốt.

Hai là, ưu tiên kiểu dáng hơn xu hướng.

Một chiếc áo sơ mi may đẹp hay chiếc quần đứng dáng sẽ có tuổi thọ sử dụng nhiều năm, thay vì chỉ "hot" trong một mùa.

Ba là, mỗi món đồ phải mặc được ít nhất hai hoặc ba hoàn cảnh.

Đi làm, gặp bạn bè hay đi dạo cuối tuần đều có thể sử dụng. Nếu chỉ mặc được đúng một dịp, tôi sẽ cân nhắc rất kỹ trước khi mua.

Nhờ vậy, số tiền dành cho quần áo giảm đi đáng kể, nhưng số lần tôi hài lòng với những bộ đồ mình mặc lại tăng lên.

Hãy đầu tư vào chất lượng, không phải số lượng

Khi còn trẻ, tôi thích sự đa dạng. Càng nhiều quần áo càng thấy yên tâm.

Nhưng sau tuổi 40, tôi nhận ra giá trị của một chiếc áo khoác chất lượng, một chiếc quần jeans vừa vặn hay một chiếc sơ mi được cắt may chỉn chu lớn hơn rất nhiều so với năm, bảy món đồ mua theo xu hướng.

Chúng không khiến bạn nổi bật theo cách phô trương nhưng chúng giúp bạn luôn gọn gàng, thanh lịch và tự tin.

Quan trọng hơn, chi phí sử dụng trên mỗi lần mặc cũng thấp hơn rất nhiều so với những món đồ chỉ xuất hiện vài lần rồi bị lãng quên.

Khoản tiết kiệm lớn nhất đôi khi bắt đầu từ... tủ quần áo

Nhiều người nghĩ tiết kiệm là cắt bớt ly cà phê, giảm vài cốc trà sữa hay săn hàng giảm giá. Nhưng với tôi, khoản tiết kiệm đáng kể nhất lại đến từ việc ngừng mua những món đồ mình không thực sự cần.

Khi không còn chạy theo xu hướng, tôi không chỉ tiết kiệm được một khoản tiền mỗi năm mà còn tiết kiệm cả thời gian chọn đồ, công sức dọn dẹp và cảm giác áy náy mỗi lần nhìn thấy những món quần áo chưa từng mặc.

Đến tuổi trung niên, tôi mới hiểu: mặc đẹp không phải là có thật nhiều quần áo. Mặc đẹp là khi mỗi món đồ trong tủ đều xứng đáng với số tiền mình đã bỏ ra.

Và đôi khi, quyết định tài chính thông minh nhất của một người phụ nữ không phải là kiếm thêm thật nhiều tiền, mà là biết dừng lại đúng lúc trước những món đồ chỉ khiến chiếc ví mỏng đi mà tủ quần áo vẫn chẳng khá hơn.