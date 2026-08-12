Sau 10.000 quả pháo hoa, 500 drone bất ngờ xếp hình trái tim: Màn cầu hôn "tổng tài" Nhật viral khắp cõi mạng

Tối 8/8/2026, ngay sau khi khoảng 10.000 quả pháo hoa khép lại Lễ hội pháo hoa sông Nagara, 500 thiết bị bay không người lái bất ngờ xuất hiện và tạo thành màn cầu hôn được cho là đã chuẩn bị công phu suốt nhiều tháng.

Theo thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội, màn cầu hôn do anh Inagaki Tomoaki, 27 tuổi, một chủ doanh nghiệp tại Nagoya, bí mật chuẩn bị dành cho bạn gái Mana sau 5 năm gắn bó.

500 drone viết lời cầu hôn giữa bầu trời đêm

Khoảnh khắc gây chú ý nhất diễn ra ngay sau màn pháo hoa. Hàng trăm drone đồng loạt bay lên và tạo thành nhiều hình ảnh trên bầu trời, trong đó có trái tim đỏ, chiếc nhẫn kim cương phát sáng cùng dòng chữ tiếng Nhật: "Mana-san, hãy kết hôn với anh".

Theo nguồn thông tin được chia sẻ, đây không phải một màn trình diễn ngẫu nhiên mà là phần cầu hôn được Tomoaki bí mật chuẩn bị trong khoảng 4 tháng. Sau 5 năm bên nhau, anh lựa chọn một trong những khoảnh khắc đông người nhất của lễ hội để nói lời quan trọng với bạn gái.

Hình ảnh hàng trăm điểm sáng cùng lúc chuyển động, tạo thành biểu tượng tình yêu trên nền trời sau màn pháo hoa nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt cũng như cộng đồng mạng.

Lễ hội pháo hoa sông Nagara lần thứ 4 được tổ chức tại thành phố Gifu vào ngày 8/8/2026, với thời gian dự kiến từ 19h30 đến 20h40. Đây là sự kiện lớn được tổ chức bên sông Nagara, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chi phí được cho là hơn 800 triệu đồng

Theo thông tin đang lan truyền, Tomoaki đã chi khoảng 500 man yen (hơn 800 triệu đồng) để thực hiện màn cầu hôn đặc biệt này. Việc phải lên ý tưởng, phối hợp đội hình drone, thiết kế hình ảnh và đưa tiết mục vào một sự kiện quy mô lớn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đáng chú ý, màn cầu hôn được cho là diễn ra trước sự chứng kiến của khoảng 120.000 khán giả có mặt tại khu vực lễ hội. Thay vì một nhà hàng sang trọng hay không gian riêng tư, Tomoaki biến cả bầu trời đêm thành "màn hình" khổng lồ để gửi lời cầu hôn tới người yêu.

Điều khiến câu chuyện được chú ý không chỉ nằm ở số tiền được cho là đã bỏ ra, mà còn ở ý tưởng khá điện ảnh: pháo hoa vừa kết thúc, hàng nghìn khán giả vẫn đang hướng mắt lên bầu trời, rồi 500 drone tiếp tục thắp sáng màn đêm bằng một lời cầu hôn dành riêng cho một cô gái.

Một màn cầu hôn sau 5 năm yêu nhau có thể không cần quá nhiều lời. Nhưng với Tomoaki, dường như anh muốn biến câu hỏi "Em có đồng ý lấy anh không?" thành khoảnh khắc mà cả bầu trời đều thay anh nói ra.

Hiện những thông tin về Tomoaki, Mana, thời gian chuẩn bị, chi phí và quy mô màn cầu hôn đang được chia sẻ chủ yếu từ nguồn mạng xã hội; trong khi thời gian, địa điểm và lễ hội pháo hoa Nagara là những thông tin đã được nguồn địa phương xác nhận.