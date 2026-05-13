Vụ phát hiện tử thi đang trong quá trình phân hủy nặng ở một phòng trọ thuộc khu vực Phú Thắng, phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Nạn nhân được xác định là L.T.Q.T (sinh năm 2005, Cần Thơ), còn nghi phạm là đối tượng Hồ Bảo Khanh (SN2005).

Ngày 12/5, Công an TP. Cần Thơ thông tin Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Hồ Bảo Khanh để điều tra về hành vi “Giết người” liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Phú, TP Cần Thơ.

Tờ Lao Động thông tin, tại Cơ quan Công an, đối tượng Hồ Bảo Khanh bước đầu khai nhận trong quá trình chung sống như vợ chồng với chị L.T.Q.T. giữa hai người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và cuộc sống sinh hoạt.

Đối tượng Hồ Bảo Khanh.

Đến tối ngày 1/5, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, chị L.T.Q.T. đã có những lời nói xúc phạm đến Khanh và gia đình Khanh. Sau khi cãi nhau, cả hai đi ngủ như bình thường. Tuy nhiên, trong lúc chị L.T.Q.T. đang ngủ, Khanh nhớ lại mâu thuẫn cãi nhau nên tức giận, ra tay sát hại bạn gái. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị L.T.Q.T đang mang thai.

Sau khi gây án, đối tượng tiếp tục ở lại phòng trọ qua đêm và đến khoảng 7h sáng ngày 2/5, Khanh đi ra khỏi phòng trọ. Từ ngày 2/5 đến ngày 4/5, Khanh đã lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh và quán bida thuộc xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.

Đến khoảng 21h ngày 4/5, Khanh về lại phòng trọ (nơi hiện trường xảy ra vụ án) và ngủ lại qua đêm; sáng ngày 5/5, Khanh đi khỏi phòng trọ và quay lại quán bida để chơi.

Đến khoảng 18h ngày 6/5, Khanh đón xe từ quán bida về lại phòng trọ, trên đường có ghé mua dầu hỏa và xăng. Sau khi vào phòng, Khanh đã tưới dầu hỏa và xăng lên thi thể nạn nhân và vật dụng trong phòng rồi khóa cửa rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 10h30 ngày 11/5, khi Khanh đang đợi đón chở khách tại KDC Hồng Loan thuộc phường Cái Răng, TP Cần Thơ thì bị lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện và bắt giữ.

Trong hôm nay (13/5), thông tin trên tờ Người Lao Động, ông L.V.M (trú xã Châu Thành, TP. Cần Thơ) cho hay ông đã đưa con gái là L.T.Q.T (SN 2005) đi hoả táng. Theo lời ông M, con gái ông quen với Hồ Bảo Khanh khoảng 2 năm nay và cả hai đã dọn về sống chung với nhau. Khanh cùng T. thỉnh thoảng về nhà ông. Vợ ông M. cũng thường xuyên gọi điện thoại và lên nhà trọ thăm con gái.

Tuy nhiên, từ ngày 2 đến ngày 6-5, gia đình mất liên lạc với con gái. Ông M. đã kêu con trai đăng thông tin tìm T. trên mạng xã hội nhưng vẫn không có tin tức.

Gia đình ông M. đăng thông tin tìm kiếm con gái trên mạng xã hội.

Đến ngày 10/5, gia đình ông M. gọi cho Khanh về việc không liên lạc được với T. thì đối tượng bảo ông qua Đồng Tháp rước con gái về. Đến rạng sáng 11/5, chủ nhà trọ gọi điện báo cho gia đình ông M. về việc phát hiện thi thể của T.