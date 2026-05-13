Liên quan đến vụ thai phụ bị bạn trai sát hại ở TP Cần Thơ, ngày 13-5, ông L.V.M (ngụ xã Châu Thành, TP Cần Thơ) cho hay ông đã đưa con gái là L.T.Q.T (SN 2005) đi hoả táng.

Gia đình đăng thông tin tìm T. trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook

Theo lời ông M, con gái ông quen với Hồ Bảo Khanh (SN 2005, ngụ xã Châu Thành) khoảng 2 năm nay và cả hai đã dọn về sống chung với nhau.

Khanh cùng T. thỉnh thoảng về nhà ông. Vợ ông M. cũng thường xuyên gọi điện thoại và lên nhà trọ thăm con gái.

Tuy nhiên, từ ngày 2 đến ngày 6-5, gia đình mất liên lạc với con gái. Ông M. đã kêu con trai đăng thông tin tìm T. trên mạng xã hội nhưng vẫn không có tin tức.

"T. mang thai được khoảng 4 tháng. Ngày 10-5, gia đình tôi gọi cho Khanh về việc không liên lạc được với T. thì Khanh bảo tôi đi cùng qua Đồng Tháp rước con gái về, nhưng lúc đó tôi không đi. Đến rạng sáng 11-5, chủ nhà trọ báo cho tôi là phát hiện thi thể T. trong phòng trọ nên tôi tức tốc chạy lên" – ông M. nghẹn ngào.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ đối tượng Hồ Bảo Khanh để điều tra về hành vi giết người.

Khanh khai nhận trong quá trình chung sống như vợ chồng với chị T. thì giữa 2 người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn liên quan tiền bạc và cuộc sống sinh hoạt.

Đối tượng Hồ Bảo Khanh

Vào tối 1-5, cả hai xảy ra mâu thuẫn, sau đó đi ngủ. Tuy nhiên, trong lúc chị T. đang ngủ, Khanh nhớ lại chuyện vừa cự cãi nên tức giận, ra tay sát hại nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị T. đang mang thai.

Gây án xong, Khanh lên TP HCM và sau đó về xã Châu Thành lưu trú tại tiệm bi-da. Đến chiều 6-5, Khanh ghé mua dầu hỏa, xăng rồi đến phòng trọ. Khanh tưới dầu hỏa và xăng lên thi thể nạn nhân cùng vật dụng trong phòng rồi khóa cửa, rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Khanh tiếp tục quay lại tiệm bi-da chơi và chạy xe chở khách như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11-5, khi Khanh đang đợi đón khách tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện và bắt giữ.