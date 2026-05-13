Sáng 13/5, lãnh đạo Xã Kim Phú cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Đinh Xuân T. (SN 1997), nghi phạm liên quan vụ án mạng khiến chị Cao Thị S. (SN 1995, trú bản Yên Hợp) tử vong tại nhà riêng vào tối 11/5.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm treo cổ trong lán rẫy.

Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án, ông T. bỏ chạy vào khu vực rừng núi gần bản. Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm đã treo cổ tự tử trong một lán rẫy do gia đình bên vợ dựng lên để làm nghề. Khu lán nằm cách hiện trường vụ án khoảng 20 phút đi bộ theo đường rừng.

Trước đó, tối 11/5, người dân bản Yên Hợp phát hiện chị S. tử vong tại nơi ở với nhiều vết thương trên cơ thể. Khu vực hiện trường có nhiều dấu vết máu, căn nhà sau đó được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm.

Đáng chú ý, trước thời điểm xảy ra vụ việc, tài khoản Facebook mang tên “Tùng Đx”, được cho là của ông T., đã đăng tải dòng trạng thái dài với nội dung xin lỗi cha mẹ, người thân và cho rằng bản thân “ quá yêu vợ ”, “không muốn vợ là của ai khác”.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Người này còn viết: “Tạm biệt người anh yêu trong vòng 12 năm qua… tuy mình không sinh cùng ngày cùng giờ nhưng mà mình chết với nhau cùng ngày”. Theo người dân địa phương, ông T. và chị S. vừa hoàn tất thủ tục ly hôn sau thời gian xảy ra mâu thuẫn.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc.