Sập tường nhà do giông lốc, bé trai 3 tuổi tử vong, mẹ nguy kịch

Ngày 15/6, bà Nguyễn Thị Huế - Chủ tịch xã Thành Hưng (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sập tường nhà khiến 2 mẹ con thương vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ, ngày 14/6, chị Trần Thị C. (31 tuổi, trú thôn Hoàng Thành, xã Thành Hưng) đi làm đồng về. Lúc này trời mưa to kèm giông lốc lớn. Khi cùng con trai 3 tuổi đi xuống gian nhà bếp thì bức tường nhà bếp bất ngờ đổ sập, vùi lấp mẹ con chị C. Người dân nhanh chóng dời đống đổ nát, cứu hai mẹ con ra ngoài đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, cháu bé 3 tuổi đã tử vong. Chị C. bị thương nặng. Được biết, bức tường cao 4 mét, rộng khoảng 20m2, được xây bằng tường gạch, lợp tôn.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mưa lớn kèm giông lốc khiến bức tường đổ sập.