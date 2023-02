Sập mỏ than ở Trung Quốc: Số nạn nhân tử vong tăng lên 6, 47 người mất tích

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã đưa được sáu người ra khỏi đóng đổ nát lúc 22h30 ngày 23/2 (giờ địa phương, tức 14h30 theo giờ GMT), sau khi mỏ lộ thiên bị sập ở Alxa Left Banner vào khoảng 13h ngày 22/2. Sáu người bị thương đã được đưa đến một bệnh viện ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, phía Tây Bắc Trung Quốc. Hiện những người này đang trong tình trạng ổn định sau khi được điều trị kịp thời và hiệu quả.

(Ảnh: CGTN)

Sáu người này chủ yếu bị thương ở đầu, hông, ngực, tay, theo Wang Benzhou, bác sĩ phụ trách Khoa Phẫu thuật tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Thanh Đồng Hạp. Bác sĩ Wang cho biết, một nhóm chuyên gia y tế đặc biệt đã được thành lập để điều trị cho các bệnh nhân.

Mỏ than lộ thiên do công ty địa phương Xinjing Coal Mining Co vận hành đã bị sập trong một trận lở đất hôm 22/2, khiến các công nhân bị chôn vùi dưới đất đá trong khu vực rộng 0,5 km ở độ cao khoảng 80 mét.



(Ảnh: CGTN)

Truyền thông Nhà nước Trung Quốc đưa tin, trận lở đất thứ hai đã chôn vùi một số máy xúc và xe ben, khiến các nỗ lực cứu hộ phải tạm dừng trước nguy cơ xảy ra nhiều vụ sập khác do khu vực sạt lở mở rộng hơn.

Theo Truyền thông Nhà nước Trung Quốc, 300 nhân viên cứu hộ đã sử dụng máy móc hạng nặng và chó cứu hộ để tìm kiếm những thợ mỏ bị mất tích.

(Ảnh: CGTN)

Li Zhongzeng, người đứng đầu thị trấn Alxa League, cho biết, chiến dịch giải cứu gặp khó khăn do nguy cơ sạt lở đất cao hơn. Và các phương án giải cứu bao gồm đào nhiều lớp và đi xuống theo hình thang từ cả hai phía của ngọn núi, CCTV News cho biết hôm 24/2.

Mỏ này từng nằm dưới lòng đất này và được chuyển sang khai thác lộ thiên vào năm 2012. Mỏ đã bị đình chỉ khai thác trong ba năm trước khi được tái hoạt động vào tháng 4/2021.

(Ảnh: CGTN)

Than đá là nguồn năng lượng chính ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các mỏ của nước này nằm trong số những mỏ nguy hiểm nhất thế giới, phần lớn là do việc thực thi các tiêu chuẩn an toàn còn lỏng lẻo, mặc dù Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần chỉ đạo cải thiện mức độ an toàn trong những năm qua.

Nguyên nhân của vụ sập mỏ than đang được điều tra. Những người liên quan đang trong tầm kiểm soát của cảnh sát. Chính quyền khu vực đã tiến hành một cuộc rà soát, cải thiện quy mô lớn về an toàn tại nơi làm việc sau vụ tai nạn hầm mỏ này.