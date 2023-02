Sập mỏ than ở Trung Quốc: 2 người chết, hơn 50 người mắc kẹt

Tân Hoa Xã cho biết: “ Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 22/2. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy hơn 50 người bị mắc kẹt dưới hầm mỏ”.

Theo Tân Hoa Xã, lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 người ra ngoài, 2 người trong số này không còn dấu hiệu của sự sống.

Hơn 50 người bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ than ở Trung Quốc hôm 22/2. (Ảnh: iStock)

Nhiều cơ quan báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin, tổng số người mất tích trong vụ sập mỏ than là 57 người, trong khi đó các phương tiện cũng bị chôn vùi trong sự cố này.

Theo thông tin từ đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV), vụ sập mỏ than xảy ra trên “ khu vực rộng” của một hầm mỏ do công ty khai thác than Xinjing vận hành.

“Một số nhân viên và phương tiện đang làm việc đã bị chôn vùi", CCTV cho hay.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị nhanh chóng triển khai các chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ. Các lực lượng cứu hộ đã được huy động tới hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Nội Mông là khu vực trọng điểm trong khai thác than và các khoáng sản khác ở Trung Quốc.

An toàn hầm mỏ ở Trung Quốc đã được cải thiện trong những thập kỷ gần đây nhưng tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân được cho là quy trình an toàn đảm bảo cho khai thác mỏ chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Tháng 12 năm ngoái, vụ sập mỏ vàng đã diễn ra ở khu vực Tây Bắc Tân Cương. Thời điểm xảy ra sự cố, có khoảng 40 người đang làm việc dưới hầm, một nửa trong số họ đã được giải cứu.

Trước đó, năm 2021, 20 thợ mỏ đã được giải cứu khỏi một mỏ than bị ngập nước ở phía bắc tỉnh Sơn Tây. Vụ việc khiến 2 người thiệt mạng.