Sắp chấm dứt đào tạo giáo viên tại các trường cao đẳng?

Hôm nay, tại Trường Đại học (ĐH) Phenikaa, Bộ GD&ĐT tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm thời kì 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là dự thảo Quy hoạch lưới cơ sở giáo dục ĐH).

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS. TS Nguyễn Anh Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH đã thông tin một số nội dung chính của dự thảo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH .

Trong đó, với vấn đề đào tạo giáo viên, Bộ GD&ĐT dự kiến từng bước chuyển việc đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng sang các trường đại học sư phạm và các cơ sở giáo dục ĐH đa ngành có nhóm ngành đào tạo giáo viên; từ sau 2030 chỉ tổ chức đào tạo giáo viên tại các cơ sở giáo dục ĐH.

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, hiện nay, Việt Nam có 103 cơ sở đào tạo giáo viên, trong đó có: 15 trường ĐH sư phạm, 50 trường ĐH đa ngành, trường ĐH đặc thù có đào tạo giáo viên; 20 trường CĐ sư phạm; 18 trường CĐ đa ngành có đào tạo giáo viên.

Bộ GD&ĐT dự kiến năm 2030, toàn quốc có khoảng 50 cơ sở giáo dục ĐH tham gia đào tạo giáo viên các trình độ, cụ thể như sau: 11 cơ sở giáo dục ĐH giữ vai trò hạt nhân và nòng cốt của mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên trong từng vùng và khu vực; tập trung nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo chất lượng cao, trình độ cao với khoảng 50% tổng quy mô đào tạo giáo viên toàn quốc; khoảng 22 trường ĐH (hầu hết trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đào tạo đáp ứng nhu cầu đội ngũ giáo viên các cấp học của địa phương và các tỉnh lân cận với khoảng 44% quy mô đào tạo giáo viên toàn quốc;

Khoảng 17 cơ sở giáo dục ĐH khác tham gia đào tạo một số ngành đào tạo giáo viên đặc thù, chiếm khoảng 6% quy mô đào tạo.

"Năm 2030, không còn đào tạo giáo viên tại các trường cao đẳng sư phạm và các trường cao đẳng đa ngành. Sáp nhập vào một trường ĐH sư phạm hoặc một cơ sở giáo dục ĐH có đào tạo giáo viên trong vùng; sáp nhập vào một cơ sở giáo dục ĐH tại địa phương", ông Dũng chia sẻ.

Như vậy có thể thấy, nếu theo như dự kiến mà Bộ GD&ĐT đưa ra, đến năm 2030, sẽ không còn đào tạo giáo viên ở các trường CĐ. 20 trường CĐ sư phạm hiện nay sẽ phải "thay tên".

Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó hiệu trưởng CĐ Sư phạm Trung ương cho rằng hiện nay có 3 trường CĐ trực thuộc Bộ là CĐ Sư phạm Trung ương, Trường CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang, Trường CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM. Trong quá trình hình thành và phát triển, 3 trường CĐ sư phạm trung ương đã đào tạo hàng vạn giáo viên mầm non cho cả nước.

Theo cô Thanh, hiện giáo viên mầm non vẫn đang rất thiếu, khoảng 51 nghìn giáo viên. Nếu đào tạo giáo viên mầm non ở bậc ĐH thì cũng rất lãng phí. Vì vậy, bà Thanh cho rằng Bộ nên tính toán để giữ lại 3 trường CĐ sư phạm trung ương để đào tạo giáo viên mầm non.