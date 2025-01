Sập bẫy lừa đảo có thể lấy lại tiền không? Chuyên gia nhắc điều quan trọng phải làm trong thời điểm vàng

Không tin nếu có người tự xưng là công an gọi điện thoại yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Hãy trực tiếp đến cơ quan công an tại địa phương hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) tại địa phương để trình báo.