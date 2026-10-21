Sao Thủy nghịch hành lần 3 từ ngày 24/10: 12 con giáp có gặp biến động gì?

Sao Thủy thường được chiêm tinh học gắn với tư duy, giao tiếp, thông tin, giấy tờ, công nghệ và các hoạt động di chuyển. Khi hành tinh này bước vào giai đoạn "nghịch hành", nhiều người có thể cảm thấy công việc kém trôi chảy hơn, tin nhắn dễ bị hiểu sai, lịch trình thay đổi hoặc những chuyện tưởng đã khép lại bất ngờ quay trở lại.

Đợt nghịch hành bắt đầu ngày 24/10/2026 và kết thúc ngày 13/11/2026 tại Bọ Cạp. Vì Bọ Cạp thường gắn với những vấn đề sâu kín, tiền bạc chung, niềm tin, bí mật và cảm xúc mãnh liệt, các chủ đề bị tác động có thể không chỉ là chuyện công việc thường ngày mà còn liên quan đến các mối quan hệ và lựa chọn cá nhân.

Dù vậy, Sao Thủy nghịch hành không nên được hiểu là giai đoạn chắc chắn mang đến xui xẻo. Đây có thể là khoảng thời gian phù hợp để xem lại kế hoạch, sửa sai, hoàn thiện công việc còn dang dở và giải quyết những vấn đề chưa được nói rõ.

Tuổi Tý: Cẩn trọng trong lời nói

Người tuổi Tý có thể cảm nhận rõ những thay đổi trong giao tiếp và công việc. Một tin nhắn chưa được trả lời, lời nói thiếu ngữ cảnh hoặc email gửi nhầm người đều có khả năng khiến bạn mất thêm thời gian giải thích.

Trong môi trường công sở, tuổi Tý nên hạn chế phản hồi khi đang tức giận. Nếu nhận được lời góp ý khó nghe, hãy đọc lại nội dung và kiểm tra đầy đủ bối cảnh trước khi đưa ra kết luận. Những cuộc trao đổi liên quan đến lương thưởng, nhiệm vụ hoặc quyền lợi cá nhân nên được ghi nhận bằng văn bản.

Về tài chính, tuổi Tý không nên vội vàng cho vay, đứng tên hộ hoặc tham gia một thỏa thuận mà các điều khoản chưa rõ ràng. Nếu có tiền bạc chung với người thân, bạn bè hoặc đối tác, nên thống nhất cụ thể về số tiền, thời hạn và trách nhiệm của mỗi bên.

Tuổi Sửu: Rà soát kế hoạch công việc

Sao Thủy nghịch hành có thể khiến tuổi Sửu phải quay lại xử lý những công việc tưởng đã hoàn tất. Hồ sơ cần bổ sung, kế hoạch bị chỉnh sửa hoặc tiến độ phải lùi lại có thể khiến bạn cảm thấy mất kiên nhẫn.

Thay vì cố hoàn thành thật nhanh, tuổi Sửu nên dành thời gian kiểm tra từng bước. Một lỗi nhỏ trong bảng tính, hợp đồng hoặc lịch hẹn có thể gây ra nhiều phiền phức nếu không được phát hiện sớm.

Đây cũng là lúc phù hợp để tuổi Sửu xem lại hướng phát triển nghề nghiệp. Nếu công việc hiện tại không còn giúp bạn học hỏi, hãy bắt đầu tìm hiểu lựa chọn mới, nhưng chưa nên đưa ra quyết định nghỉ việc chỉ vì một vài ngày áp lực.

Tuổi Dần: Tránh tranh luận vì cái tôi

Tuổi Dần vốn có xu hướng thẳng thắn và quyết đoán. Tuy nhiên, trong giai đoạn Sao Thủy nghịch hành, cách nói trực diện có thể bị người khác hiểu là gay gắt hoặc thiếu hợp tác.

Các cuộc họp, trao đổi với cấp trên và làm việc nhóm cần được chuẩn bị kỹ hơn. Nếu bất đồng quan điểm, tuổi Dần nên tập trung vào dữ liệu và mục tiêu chung thay vì cố chứng minh mình đúng.

Trong chuyện tình cảm, những mâu thuẫn cũ có thể được nhắc lại. Đây là cơ hội để hai người nói rõ nhu cầu, nhưng chỉ hiệu quả nếu cả hai sẵn sàng lắng nghe. Tránh lôi lại mọi lỗi lầm trong quá khứ để giành phần thắng trong một cuộc tranh cãi hiện tại.

Tuổi Mão: Chuyện cũ có thể quay lại

Tuổi Mão có thể bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người từng thân thiết hoặc gặp lại một vấn đề tưởng đã giải quyết xong. Sự trở lại này không nhất thiết đồng nghĩa với việc bạn phải tiếp tục mối quan hệ hay lựa chọn cũ.

Hãy xem đây là cơ hội để nhìn lại cảm xúc và nhu cầu của bản thân. Nếu một người cũ xuất hiện, tuổi Mão nên đánh giá dựa trên hành động hiện tại thay vì chỉ nhớ về những kỷ niệm tốt đẹp.

Trong công việc, bạn nên lưu trữ kỹ tài liệu, sao lưu dữ liệu và kiểm tra lịch hẹn. Những người làm việc sáng tạo có thể gặp tình trạng thay đổi ý tưởng liên tục, nhưng việc quay lại chỉnh sửa sản phẩm cũ cũng có thể giúp nâng chất lượng cuối cùng.

Tuổi Thìn: Thận trọng với hợp đồng

Tuổi Thìn có thể đứng trước một số cơ hội hợp tác hoặc đề nghị công việc mới. Tuy nhiên, Sao Thủy nghịch hành là giai đoạn nên đọc kỹ mọi điều khoản trước khi ký.

Đặc biệt, hãy chú ý đến thời hạn, trách nhiệm, mức phạt, quyền sở hữu sản phẩm và phương thức thanh toán. Nếu có điều khoản chưa hiểu, đừng ngại yêu cầu giải thích hoặc xin thêm thời gian cân nhắc.

Trong công việc, tuổi Thìn có thể được giao nhiệm vụ quan trọng nhưng tiến độ không diễn ra đúng như dự kiến. Việc chủ động dự phòng thời gian và thông báo sớm khi có trở ngại sẽ giúp bạn tránh bị đánh giá là thiếu trách nhiệm.

Tuổi Tỵ: Cảm xúc ảnh hưởng quyết định

Tuổi Tỵ có thể nhạy cảm hơn với thái độ và lời nói của người khác. Một ánh nhìn, tin nhắn ngắn hoặc phản hồi chậm cũng dễ khiến bạn suy nghĩ nhiều.

Vấn đề lớn nhất không nằm ở việc cảm xúc xuất hiện, mà ở chỗ bạn có thể đưa ra quyết định khi chưa đủ thông tin. Vì vậy, tuổi Tỵ nên tránh nghỉ việc, chia tay, đầu tư hoặc cắt đứt quan hệ chỉ sau một cuộc tranh cãi.

Đây là giai đoạn phù hợp để điều chỉnh cách giao tiếp. Nếu cảm thấy không được tôn trọng, hãy nói rõ vấn đề bằng ngôn ngữ cụ thể, thay vì chờ người khác tự đoán cảm xúc của bạn.

Tuổi Ngọ: Quản lý lịch trình chặt chẽ

Tuổi Ngọ có thể gặp một số thay đổi liên quan đến lịch trình, công việc di chuyển hoặc các cuộc hẹn. Việc trễ giờ, đổi địa điểm hoặc thiếu thông tin có thể khiến bạn bị động nếu không kiểm tra trước.

Trước mỗi cuộc họp, chuyến đi hay buổi gặp quan trọng, hãy xác nhận lại thời gian và địa điểm. Khi đặt vé, đặt phòng hoặc chuyển khoản, nên kiểm tra thông tin ít nhất hai lần.

Về tài chính, tuổi Ngọ nên hạn chế mua sắm theo cảm hứng. Những món đồ tưởng là cần thiết có thể nhanh chóng trở thành khoản chi không đáng kể nhưng cộng dồn sẽ tạo áp lực cho ngân sách cuối tháng.

Tuổi Mùi: Đừng ôm quá nhiều việc

Tuổi Mùi có thể trở thành người được đồng nghiệp hoặc người thân tìm đến để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu nhận quá nhiều việc cùng lúc, bạn dễ rơi vào tình trạng quá tải và bỏ sót những nhiệm vụ quan trọng.

Hãy học cách nói rõ giới hạn của mình. Nếu chưa thể hoàn thành, nên thống nhất thời hạn thực tế thay vì hứa cho xong rồi liên tục trì hoãn.

Trong gia đình, những chuyện lâu nay không được nói ra có thể bất ngờ trở thành chủ đề tranh luận. Tuổi Mùi nên lựa chọn thời điểm phù hợp để trao đổi và tránh dùng im lặng như một cách trừng phạt người khác.

Tuổi Thân: Kiểm tra thông tin trước khi chia sẻ

Tuổi Thân cần đặc biệt chú ý đến tin tức, lời đồn và các thông tin lan truyền trong môi trường làm việc. Một nội dung chưa được xác thực có thể gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân nếu bạn chia sẻ quá nhanh.

Trước khi chuyển tiếp email, đăng bài hoặc bình luận về một vấn đề nhạy cảm, hãy kiểm tra nguồn và cân nhắc tác động lâu dài. Những tranh cãi trên mạng xã hội có thể tiêu tốn nhiều năng lượng nhưng không mang lại lợi ích thực tế.

Về công việc, tuổi Thân có thể nảy ra nhiều ý tưởng mới. Hãy ghi lại, sắp xếp và thử nghiệm từng ý tưởng thay vì triển khai tất cả cùng lúc.

Tuổi Dậu: Xem lại tài chính cá nhân

Đợt nghịch hành tại Bọ Cạp có thể khiến tuổi Dậu quan tâm nhiều hơn đến tiền bạc, nợ nần, tài sản chung hoặc những khoản chi chưa được thống nhất.

Nếu đang chia sẻ tài chính với người khác, bạn nên minh bạch về thu nhập, chi phí và nghĩa vụ thanh toán. Không nên né tránh những cuộc trò chuyện liên quan đến tiền chỉ vì sợ mất lòng.

Tuổi Dậu cũng nên kiểm tra các khoản tự động trừ, phí gia hạn, hóa đơn và giao dịch ngân hàng. Một lỗi nhỏ trong thông tin thanh toán có thể dẫn đến rắc rối nếu kéo dài mà không được phát hiện.

Tuổi Tuất: Cân bằng giữa trách nhiệm và cảm xúc

Tuổi Tuất có thể phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề trong gia đình và công việc. Vì luôn muốn hoàn thành trách nhiệm, bạn dễ quên chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình. Khi cảm thấy căng thẳng, hãy chia công việc thành từng phần nhỏ và giải quyết theo thứ tự ưu tiên. Không cần phải phản hồi ngay mọi tin nhắn hoặc đáp ứng mọi yêu cầu.

Trong tình cảm, tuổi Tuất nên tránh suy diễn. Nếu có điều khiến bạn lo lắng, hãy hỏi trực tiếp và lắng nghe câu trả lời thay vì tự xây dựng kịch bản tiêu cực.

Tuổi Hợi: Chậm lại trước quyết định lớn

Tuổi Hợi có thể cảm thấy muốn thay đổi nhanh chóng trong tháng này, từ công việc, nơi ở đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cảm giác thôi thúc không phải lúc nào cũng phản ánh đúng nhu cầu lâu dài.

Trước khi đưa ra quyết định lớn, hãy viết ra ưu điểm, rủi ro, chi phí và phương án dự phòng. Nếu có thể, hãy cho bản thân thêm thời gian để quan sát thay vì hành động ngay trong lúc cảm xúc đang cao. Đây cũng là lúc tuổi Hợi nên hoàn tất những việc còn dang dở. Việc dọn dẹp tài liệu, trả lời email, thanh toán hóa đơn hoặc kết thúc một cam kết cũ sẽ giúp bạn nhẹ đầu hơn.

Cách giảm rắc rối trong mùa nghịch hành

Dù thuộc con giáp nào, bạn có thể áp dụng một số nguyên tắc đơn giản trong thời gian từ ngày 24/10 đến 13/11:

- Đọc kỹ hợp đồng, email và tin nhắn trước khi gửi.

- Sao lưu dữ liệu quan trọng trên điện thoại, máy tính và các nền tảng làm việc.

- Xác nhận lại lịch hẹn, chuyến đi và thông tin thanh toán.

- Không vội đầu tư, cho vay hoặc ký cam kết khi chưa hiểu rõ điều khoản.

- Tránh tranh luận khi đang tức giận hoặc thiếu ngủ.

- Cho phép bản thân sửa kế hoạch nếu thông tin mới cho thấy hướng đi cũ không còn phù hợp.

- Nói rõ ràng về tiền bạc, trách nhiệm và ranh giới cá nhân.

Sao Thủy nghịch hành lần thứ ba trong năm 2026 có thể khiến một số hoạt động trở nên chậm chạp, dễ phát sinh hiểu lầm và buộc mỗi người phải quay lại xử lý chuyện cũ. Tuy nhiên, đây không phải lời khẳng định rằng 12 con giáp chắc chắn gặp biến cố. Xét ở góc độ thực tế, giai đoạn này có thể được xem như lời nhắc để mọi người làm việc cẩn thận hơn, giao tiếp minh bạch hơn và không đưa ra quyết định quan trọng chỉ vì cảm xúc nhất thời.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo