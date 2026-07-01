Sao phim Sex Education ngừng tự phán xét và suy nghĩ tiêu cực

Gillian Anderson thời trẻ (Ảnh: AP)

Nổi tiếng và giành nhiều giải thưởng với những vai diễn trong các bộ phim như X-Files (Hồ sơ tuyệt mật) hay The Crown (Vương miện Hoàng gia), Gillian Anderson còn có sự thay đổi thú vị trong sự nghiệp với vai diễn một chuyên gia trị liệu trong phim tuổi teen Sex Education (Giáo dục giới tính).

Sở hữu nhan sắc rực rỡ thời trẻ tuổi, Gillian Anderson cho biết, ở tuổi 57, cô học được cách ngừng tự "phán xét và tiêu cực" về xu hướng lão hóa tất yếu của bản thân. “Tôi nhớ hồi ở độ tuổi 20 và 30, tôi luôn cảm thấy lo lắng, và cảm giác như có một cường độ căng thẳng không ngừng, gần như là một sự bồn chồn không ngừng trong đầu tôi" - nữ diễn viên kể lại về nỗi ám ảnh tuổi tác.

Gillian Anderson có vai diễn ấn tượng trong bộ phim gây tiếng vang lớn của Netflix Sex Education (Ảnh chụp màn hình Youtube)

“Giống như những cuộc đối thoại liên tục diễn ra trong đầu tôi, rất nhiều tiếng ồn và cả sự tự phán xét. Tôi đã dành nhiều năm tự phán xét và suy nghĩ tiêu cực về bản thân”. Nhưng giờ đây, những cảm xúc tiêu cực “không còn tồn tại” nữa - Gillian Anderson kể lại với tờ Harper's Bazaar. Tuy nhiên theo nữ diễn viên, việc chấp nhận này cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực và quyết tâm thay đổi mạnh mẽ.



Sự nghiệp diễn xuất của Gillian Anderson vẫn đang tiếp tục ghi dấu với nhiều vai diễn đặc sắc mới. Đáng chú ý trong số phim sắp ra mắt có Teenage Sex and Death at Camp Miasma - tác phẩm từng mang về giải Queer Palm, giải thưởng độc lập tại Liên hoan phim Cannes 2026 dành cho những phim thuộc dòng đề tài LGBT.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên chuẩn bị phát hành cuốn sách tiếp theo của mình, có tựa đề More, vào tháng 9 - tiếp nối cuốn sách đầu tay Want. Hướng đi của Gillian Anderson khá đặc biệt khi quy tụ những bài viết ẩn danh của phụ nữ. Điều đó khiến những người đóng góp chất liệu, câu chuyện cho cuốn sách cảm thấy thoải mái hơn trong việc chia sẻ, bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, được thấu hiểu và được chấp nhận theo những cách khác nhau. Điều này xuất phát từ việc Gillian Anderson đã nhiều năm theo đuổi các hoạt động xã hội, cộng đồng hướng tới bảo vệ quyền của phụ nữ. Cô mong muốn cuốn sách tạo sự kết nối, đưa những người phụ nữ ở mọi nơi, các độ tuổi khác nhau xích lại gần hơn với sự đồng cảm và tự tin.

