Đầu tháng 4 năm 2026, Kylie Jenner làm nhiều người bất ngờ khi thương hiệu Sprinter của cô, vốn được biết đến là dòng vodka soda, bỗng dưng tung ra một sản phẩm hoàn toàn không có cồn mang tên k2o. Không phải nước tăng lực, không phải protein shake, mà là beauty drink, một dạng bột pha nước được thiết kế riêng cho mục tiêu làm đẹp da từ bên trong.

Sản phẩm mang tên Advanced Skin Hydration Mix, đóng gói dạng stick nhỏ gọn dễ mang theo, chứa năm loại điện giải, axit hyaluronic và collagen Verisol, loại collagen peptide được nghiên cứu lâm sàng nhiều nhất trong ngành làm đẹp hiện nay. Ba vị Strawberry Lychee, Peach và Watermelon Lime được phát triển để uống ngon như một ly nước trái cây hơn là nuốt một viên thực phẩm chức năng. Giá 39.99 đô la Mỹ cho hộp 20 gói, tương đương khoảng hai đô một ngày, không rẻ, nhưng cũng không đắt hơn một ly cà phê take-away buổi sáng là mấy.

Kylie chia sẻ rằng làm đẹp là trọng tâm trong mọi thứ cô làm, và k2o là cách cô mang sự rạng rỡ đó đến từ bên trong. Với một người sống dưới ánh đèn sân khấu và ống kính máy ảnh gần như mỗi ngày, đây không đơn giản là câu nói marketing.

Uống collagen có thật sự hiệu quả không?

Câu hỏi này đã theo ngành làm đẹp suốt nhiều năm và vẫn chưa có câu trả lời tuyệt đối. Nhưng khoa học ngày càng nghiêng về phía có.

Collagen là protein chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ thể, đóng vai trò như giàn giáo giữ cho da căng, đàn hồi và có độ ẩm. Từ khoảng 25 tuổi trở đi, cơ thể bắt đầu sản xuất ít collagen hơn, và tốc độ mất đi này tăng lên sau mỗi thập kỷ. Collagen Verisol, thành phần cốt lõi trong k2o, là dạng peptide collagen thủy phân đã được phân tách thành các chuỗi protein nhỏ hơn để cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn so với collagen nguyên dạng.

Theo công bố từ nhà sản xuất Verisol, thành phần này có thể kích thích cơ thể tự tổng hợp collagen trở lại, giúp cải thiện độ đàn hồi da và làm mờ nếp nhăn vùng mắt sau bốn tuần, tăng độ ẩm da sau tám tuần sử dụng đều đặn.

Một bài tổng quan đăng trên Journal of Cosmetic Dermatology ghi nhận việc bổ sung collagen thủy phân hàng ngày giúp tăng độ săn chắc của da khoảng 20 phần trăm sau tám tuần. Tuy nhiên, điều quan trọng cần biết là một phân tích độc lập năm 2025 trên 23 nghiên cứu có đối chứng cho thấy hiệu quả rõ rệt hơn trong các nghiên cứu được tài trợ bởi chính các công ty sản xuất collagen.

Nói cách khác, collagen uống không phải phép màu, nhưng cũng không phải vô tác dụng. Điều kiện để thấy được kết quả là kiên trì ít nhất tám đến mười hai tuần và kết hợp với lối sống lành mạnh tổng thể, chứ không phải chỉ thêm một gói bột vào nước rồi chờ da tự đẹp.

Axit hyaluronic trong công thức của k2o là thành phần quen thuộc hơn với những người dùng skincare, thường gặp trong serum hoặc toner dưỡng ẩm. Khi được hấp thụ qua đường uống, axit hyaluronic hoạt động theo cơ chế từ bên trong, hỗ trợ khả năng giữ nước của tế bào da, tạo độ căng mịn và làm chậm quá trình mất nước qua bề mặt da, điều mà bất kỳ ai sống trong môi trường điều hòa nhiều giờ mỗi ngày đều cảm nhận rõ.

Beauty drink và thói quen của phụ nữ châu Á

Ở nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc, việc uống collagen không phải là xu hướng mới mà là một phần quen thuộc trong routine làm đẹp hàng ngày từ nhiều thập kỷ nay, tương tự như cách phụ nữ Việt Nam quen với nước collagen đóng hộp bán ở siêu thị hay tiệm thuốc. Điểm khác biệt là thế hệ sản phẩm mới như k2o đang được formulate kỹ càng hơn, taste test nghiêm túc hơn và truyền thông minh bạch hơn về thành phần, thay vì chỉ in chữ collagen to trên vỏ hộp rồi để người dùng tự đoán hàm lượng thực tế.

Một thương hiệu đáng chú ý khác đang mở rộng xu hướng này sang thị trường phương Tây là Clöud Café, vừa ra mắt tại hệ thống bán lẻ Ulta ở Mỹ. Thay vì bán collagen dưới dạng viên uống hay gói bột trung tính, Clöud Café đóng gói collagen và hyaluronic acid vào những ly cà phê, matcha và trà sữa phong cách Hàn Quốc.

Không còn cảm giác đang uống thực phẩm chức năng mà là đang tận hưởng một ly đồ uống ngon, kèm theo phần thưởng là da sẽ tốt hơn nếu uống đều. Đó chính là hướng đi mà cả ngành beauty drink đang theo đuổi làm cho việc chăm sóc da từ bên trong trở nên thú vị và dễ duy trì như bất kỳ thói quen tốt nào khác trong ngày.

Một câu hỏi nhiều người quan tâm là liệu beauty drink có thể thay thế skincare bôi ngoài không. Câu trả lời ngắn gọn là không, và hầu hết chuyên gia da liễu đều đồng ý với điều này. Collagen uống và collagen bôi ngoài da hoạt động theo hai cơ chế hoàn toàn khác nhau và bổ trợ cho nhau hơn là thay thế nhau. Serum và kem dưỡng tác động trực tiếp lên lớp biểu bì, trong khi collagen uống tác động từ lớp hạ bì trở lên, là nơi collagen thật sự được tổng hợp và duy trì cấu trúc da.

Cách tiếp cận được các chuyên gia da liễu khuyến khích hiện nay là kết hợp cả hai, xem beauty drink như một bước bổ sung trong routine chứ không phải một giải pháp thay thế toàn bộ. Một số bác sĩ da liễu tại Mỹ bắt đầu gợi ý bệnh nhân bổ sung collagen uống song song với retinol và kem chống nắng, thay vì chỉ phụ thuộc vào các liệu trình can thiệp như laser hay tiêm filler.

Beauty drink có phải dành cho mình không?

Không phải sản phẩm nào cũng phù hợp với mọi người. Nếu da đang gặp vấn đề cụ thể như mụn viêm hoặc da nhạy cảm cần điều trị, beauty drink không phải ưu tiên đầu tiên. Nhưng với những người đang ở giai đoạn muốn duy trì làn da khỏe và chủ động làm chậm quá trình lão hóa, đặc biệt là từ cuối tuổi 20 trở đi khi collagen bắt đầu suy giảm, thì đây là một lựa chọn có cơ sở khoa học và dễ duy trì hơn nhiều so với các liệu pháp xâm lấn.

Điều cần lưu ý khi chọn sản phẩm là hàm lượng collagen peptide thực tế trong mỗi lần dùng, vì các nghiên cứu lâm sàng thường cho thấy hiệu quả ở mức 2.5 đến 10 gram mỗi ngày, và chất lượng nguồn collagen, marine collagen từ cá thường được đánh giá có độ hấp thu cao hơn so với bovine collagen từ bò.

Cuối cùng, không có sản phẩm nào phát huy tác dụng nếu chỉ uống ba ngày rồi bỏ. Beauty drink là một cam kết dài hạn với làn da của chính mình, không khác gì việc thoa kem chống nắng mỗi sáng, thứ ai cũng biết là cần thiết nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để làm thật sự đều.