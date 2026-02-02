Saoirse Ronan và Aimee Lou Wood (Ảnh: Getty Images)

Cả 4 bộ phim, mỗi phim do Sam Mendes đạo diễn và được kể từ góc nhìn của một thành viên khác nhau của nhóm Beatles, dự kiến sẽ được Sony Pictures phát hành vào tháng 4 năm 2028. Đây là lần đầu tiên ban nhạc và con cháu của họ trao quyền sử dụng âm nhạc và cuộc sống cá nhân cho một bộ phim điện ảnh về cuộc đời họ.

“Tôi rất vinh dự được kể câu chuyện về ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại và hào hứng thách thức quan niệm về việc đi xem phim là như thế nào”, đạo diễn Sam Mendes chia sẻ khi dự án phim nhiều phần này được công bố.

Mới đây những hình ảnh đầu tiên về nhóm nhạc huyền thoại The Beatles trong phim đã được hé lộ, với Paul Mescal trong vai Paul McCartney, Harris Dickinson trong vai John Lennon, Joseph Quinn trong vai George Harrison và Barry Keoghan trong vai Ringo Starr.

Hình ảnh đầu tiên của các nam diễn viên hóa thân thành những thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles (Ảnh: Sony)

Trong thời gian ngắn sắp tới, hình ảnh của 4 nữ diễn viên đảm nhận vai những người ở phía "hậu phương" sẽ được công bố. Bộ tứ gồm có: Saoirse Ronan trong vai Linda McCartney, Mia McKenna-Bruce trong vai Maureen Starkey, Anna Sawai trong vai Yoko Ono và Aimee Lou Wood trong vai Pattie Boyd.

Các nữ diễn viên và nguyên mẫu nhân vật mà họ đảm nhận (Ảnh: Getty Images)

Trong số này, Saoirse Ronan là tên tuổi nổi bật nhất về tài năng. Sinh năm 1994, nữ diễn viên thành danh từ rất sớm với những vai diễn thiếu niên ấn tượng trong các phim như Atonement, Lovely Bones sau đó phát triển thành hình mẫu diễn viên thực lực với hóa thân đa dạng. Cô nhận được giải Quả cầu vàng, từng 4 lần được đề cử Oscar và 7 lần đề cử BAFTA. Được mệnh danh là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, Saoirse Ronan hứa hẹn sẽ mang đến sức hút mạnh mẽ cho vai diễn Linda McCartney - một nhiếp ảnh gia, nhạc sĩ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng và là người có sức ảnh hưởng lớn đối với Pau McCartney.

Vai diễn của Anna Sawai lại thu hút sự chú ý khi thể hiện nhân vật có nhiều tranh cãi - Yoko Ono - vợ John Lennon, người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và quá trình lao động nghệ thuật của nghệ sĩ tài hoa đoản mệnh. Thời gian qua, Anna Sawai nổi lên cùng bộ phim càn quét hàng loạt giải thưởng - Shōgun - với khí chất đậm nét Á Đông.

Mia McKenna-Bruce vào vai Maureen Starkey - vợ đầu tiên của tay trống Ringo Starr. Dù là nhân vật có vẻ ít nổi tiếng hơn những người phụ nữ khác trong bộ tứ nhưng qua bộ phim khán giả có thể chờ đợi khám phá sâu hơn về cuộc hôn nhân nhiều biến động của bà cũng như những nút thắt dẫn tới nhiều xung đột trong ban nhạc. Mia McKenna-Bruce là người trẻ nhất trong số 4 nữ diễn viên. Cô sinh năm 1997 và đã nhận được khá nhiều đề cử khi đẩy mạnh sự nghiệp theo dòng phim độc lập.

Aimee Lou Wood và nguyên mẫu Pattie Boyd - một trong những người mẫu hàng đầu và là biểu tượng nhan sắc thập niên 60 tại nước Anh (Ảnh: Getty Images)

Ngôi sao thành danh từ loạt phim truyền hình đề tài học đường của Netflix Sex Education - Aimee Lou Wood - được giao một trong những vai nặng ký, phức tạp Pattie Boyd. Pattie Boyd là người mẫu hàng đầu và là biểu tượng sắc đẹp của nước Anh thập niên 60. Theo nhận xét của khán giả, chính vẻ đẹp ngây thơ với đôi mắt to tròn nổi bật của Aimee Lou Wood đã giúp cô vượt lên trên các ứng cử viên khác để được lựa chọn vào vai một nhân vật có tính biểu tượng. Ngoài ra, diễn xuất của Aimee Lou Wood cũng đang ở độ chín muồi, cô được ghi nhận qua những đề cử giải thưởng uy tín như Emmy, Quả cầu vàng.

Tương tự như việc so sánh về vai trò, tài năng, sức ảnh hưởng của 4 thành viên The Beatles luôn tồn tài, những người vợ của họ cũng không tránh khỏi sự phán xét, bình phẩm của dư luận. Với cách kể chuyện theo góc nhìn từ phía từ thành viên, có thể chờ đợi loạt phim mới 4 phần của đạo diễn Sam Mendes không chỉ thành công trong việc thách thức mô típ điện ảnh thông thường mà còn mang đến những khám phá mới mẻ, thu hút về cả các ngôi sao ca nhạc hiện hữu trên những sân khấu lớn và cả những khoảng đời tư nhiều sóng gió, biến động phía hậu trường, với sự song hành của những người phụ nữ không kém phần tài năng, nổi tiếng.