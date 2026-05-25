Nam chính phim Sex Education ngày càng tàn tạ khó nhận ra, sự nghiệp ngụp lặn không ai cứu vớt nổi

Từng ghi điểm trong bộ phim Sex Education nổi tiếng xoay quanh tuổi học trò và những bài học giáo dục giới tính ý nghĩa, nam diễn viên Asa Butterfield lại không giữ được hào quang sau 3 năm kể từ tập cuối của dự án. Trong các bộ phim gần đây, Butterfield khiến người xem tiếc nuối bởi vẻ ngoài nay đã khác, cùng với những cú flop liên tiếp không xứng với mức độ nổi tiếng một thời của anh chàng.

Trong phim mới nhất mang tên Unchosen, Asa Butterfield thủ vai Adam - một người có xu hướng bạo lực và kiểm soát, khiến cuộc đời nữ chính Rosie rơi vào khổ cực. Từ đó, cô lên kế hoạch chạy trốn khỏi hòn đảo và tà giáo đã giam cầm cô. Tuy có ý tưởng thú vị nhưng Unchosen lại không được lòng giới phê bình, dần rơi vào quên lãng dù được Netflix đầu tư mạnh.

Dự án đánh dấu thất bại tiếp theo của chàng nam chính phim Sex Education, sau hàng loạt cái tên khác như All Fun and Games, Stitchhead, Our Hero, Balthazar... đều lỗ ngoài phòng vé. Sao nam sinh năm 1997 dần mất đi vị thế và danh tiếng như xưa, không xuất hiện trong các bộ phim đầu tư lớn nhưng vẫn chẳng thể vực dậy thành công như xưa.

Trước đó, Asa Butterfield là một trong những sao nhí nổi bật của màn ảnh thế giới, sở hữu một trong những đôi mắt đẹp nhất. Nam chính phim Sex Education ghi điểm qua các tác phẩm như Hugo, Ender's Game, The Boy in the Striped Pyjamas, Nanny McPhee... và nhanh chóng trở thành mỹ nam được yêu thích nhờ vẻ ngoài điển trai, thư sinh.

Tuy nhiên, việc tham gia phim Sex Education đã giúp danh tiếng của Asa Butterfield bùng nổ toàn cầu. Vai chàng nam sinh "tư vấn tâm sinh lý" Otis giúp anh nhận về nhiều lời khen ngợi, đặc biệt với những tuyến tình cảm cùng dàn nhân vật nữ như Maeve hay Ruby.

Thế nhưng đến mùa 3 của phim Sex Education, sự thay đổi về vẻ ngoài của Asa Butterfield dần trở thành đề tài tranh luận của netizen. Không còn là chàng trai trong mộng của nhiều cô gái, Butterfield được đánh giá là xuống sắc rõ rệt với râu ria xồm xoàm, tăng cân và có gu ăn mặc kém thu hút. Anh sau đó xuất hiện trong mùa cuối của phim Sex Education với hình tượng thay đổi chóng mặt, để lại nhiều luyến tiếc cho người xem. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn gán cho anh chàng cụm từ "twink death", một thuật ngữ chỉ việc một chàng trai không còn mảnh khảnh, thư sinh và lãng tử và chuyển sang hình tượng "ông chú".

Hiện tại, Otis Butterfield đang ấp ủ dự án phim mới mang tên Rogue Trooper. Song, khán giả không đặt nhiều kỳ vọng vào lần trở lại này của nam chính phim Sex Education, bên cạnh việc phim đã bị dời lịch 1 lần và không sở hữu dàn ekip sản xuất tiếng tăm. Bên cạnh đó, không ít fan hi vọng Asa Butterfield sẽ sớm có màn lột xác ngoạn mục, tái xuất thật ấn tượng trong thời gian tới.

Thành Vũ