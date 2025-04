Aimee Lou Wood là nữ diễn viên người Anh từng ghi dấu ấn đậm nét qua vai Aimee Gibbs trong loạt phim ăn khách. Sex Education của Netflix. Mới đây trong cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng 4, cô đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về quãng thời gian tham gia bộ phim này.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ Hype, Aimee cho biết cô từng cảm thấy cực kỳ tổn thương và có cảm giác như “bị phơi bày” khi phải đảm nhận những cảnh nóng được xem là mạnh bạo nhất trong mùa đầu tiên của phim. Điều khiến cô day dứt nhất suốt 4 năm qua không phải vì những gì cô đã làm, mà là cảm giác như mình là diễn viên duy nhất trong phim phải đảm nhận những cảnh nóng "cực đoan" như vậy.

Tạo hình của Aimee Lou Wood trong phim Sex Education

Phim Sex Education lần đầu ra mắt vào năm 2019 và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ cách tiếp cận táo bạo, chân thực và nhân văn về chủ đề giới tính, tình dục tuổi mới lớn. Aimee Lou Wood vào vai Aimee Gibbs – một cô nữ sinh ngây thơ, hài hước nhưng cũng đầy tổn thương trong hành trình khám phá bản thân. Nhân vật của cô chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả, nhưng ít ai biết rằng đằng sau những cảnh phim táo bạo và vui nhộn đó là rất nhiều áp lực tinh thần đối với chính Aimee ngoài đời.

Cô cho biết khi ấy, mình còn quá non kinh nghiệm và chưa thật sự hiểu hết về ý nghĩa, mục đích của các cảnh thân mật. Dù ekip sản xuất có sự hỗ trợ từ chuyên gia hướng dẫn những cảnh thân mật, Aimee vẫn cảm thấy mình bị cô lập giữa một môi trường thiếu sự đồng cảm. “Tôi cảm thấy như mình là người duy nhất phải quay những cảnh nóng cực đoan đó. Không ai nói với tôi rằng cảm giác đó là bình thường, hay chia sẻ để tôi bớt lạc lõng. Giờ nhìn lại, tôi nhận ra điều khiến tôi buồn nhất không phải là nội dung cảnh quay, mà là sự im lặng xung quanh nó".

Aimee có khá nhiều cảnh quay nhạy cảm trong phim

Để nhấn mạnh sự lạc lõng của mình trong thời gian tham gia phim Sex Education, Aimee còn chia sẻ thêm trải nghiệm gần đây khi góp mặt trong phần mới của loạt phim đình đám The White Lotus. Trong phim, cô tiếp tục có những cảnh nóng với nam diễn viên Walter Goggins – người vào vai bạn trai của cô trên màn ảnh. Tuy nhiên, lần này, mọi thứ lại diễn ra rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Trước khi quay các cảnh nhạy cảm, Aimee và các bạn diễn như Michelle Monaghan và Carrie Coon đã có một bữa tối thân mật, nơi họ cùng nhau trò chuyện về kịch bản, lý do vì sao các cảnh khỏa thân lại quan trọng trong mạch truyện, và cách để mỗi người cảm thấy an toàn, được lắng nghe. Aimee cho biết chính những chia sẻ chân thành đó đã giúp cô hiểu rõ hơn về vai trò của mình và không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.

Aimee thoải mái hơn khi đóng The White Lotus

“Chỉ một buổi trò chuyện thôi cũng đủ khiến tôi thấy được trân trọng. Lần này, tôi không cảm thấy mình là người duy nhất, mà là một phần của tập thể,” cô nói. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi Aimee Lou Wood công khai bày tỏ góc khuất đằng sau sự nổi tiếng mà phim Sex Education mang lại. Cô thừa nhận, loạt phim đã mở ra rất nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp, nhưng cũng để lại cho cô những tổn thương mà phải mất nhiều năm sau cô mới đủ dũng cảm để đối diện và gọi tên.

Sau thành công của phim Sex Education, Aimee tiếp tục khẳng định vị trí tại Hollywood với nhiều dự án chất lượng. Năm 2021, cô giành giải BAFTA cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim Living, bên cạnh nam tài tử Bill Nighy. Với phong cách diễn xuất tự nhiên, sâu sắc và sự trưởng thành trong cảm xúc, Aimee Lou Wood đang dần trở thành gương mặt được yêu thích trong làng phim ảnh hiện đại.