Sao phim "Sex and the City" tung ảnh du lịch châu Âu: 1 chi tiết khiến nhiều người trầm trồ

Cynthia Nixon (sinh năm 1966) là một trong những ngôi sao của phim “Sex and the City” - bộ phim truyền hình đình đám của HBO được phát sóng từ năm 1998 đến năm 2004.

Nhờ vai diễn nữ luật sư Miranda Hobbes trong phim “Sex and the City”, Cynthia đã giành giải Primetime Emmy cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim hài”.

Hiện, dàn sao phim “Sex and the City” vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là sau khi bộ phim được phát sóng trên Netflix vào tháng 4 năm nay. Trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, các diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của họ, nhận được hàng nghìn tới hàng chục nghìn lượt thích.

Sao phim “Sex and the City” có vẻ ngoài xinh đẹp khiến fan trầm trồ

Với Cynthia, mới đây, nữ diễn viên vừa có một chuyến du lịch châu Âu. Trên Instagram, cô tung bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mình trong chuyến đi.

Sao phim “Sex and the City” viết chú thích: “Từ Tây Ban Nha đến Pháp! Bilbao => Biarritz => Bordeaux => Marseille => Provence”, liệt kê tên các thành phố hoặc khu vực châu Âu mà cô đặt chân đến trong chuyến đi lần này.

Cynthia chia sẻ ảnh đi du lịch châu Âu.

Cynthia cho biết cô đã đi tới 5 thành phố và khu vực của châu Âu trong dịp này.

Bộ ảnh của Cynthia đã nhận được hơn 71.000 nghìn lượt thích và 540 bình luận. Vẻ ngoài xinh đẹp của nữ diễn viên khiến nhiều người trầm trồ.

“Bạn thật xinh đẹp. Tôi ghen tị với những mảnh đất bạn đặt chân tới”, một người viết.

“Bạn ngày càng xinh đẹp. Tôi vừa xem phim “Sex and the City” một lần nữa xong. Tôi chuẩn bị đến New York vào tháng 12 này, rất hào hứng khi sắp được chiêm ngưỡng thành phố bạn sinh sống”, người khác tiết lộ.

Cynthia cùng người đồng hành với mình trong chuyến đi.

“Tuyệt đẹp tuyệt đẹp!”, người thứ ba gửi lời khen ngắn gọn. Có người thậm chí còn ví nữ diễn viên như một “nữ thần”, nói rằng họ rất thích chiếc váy của cô.

Đây không phải lần đầu tiên Cynthia nhận vô số lời khen về vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Trong các post đăng Instagram trước đó, nhiều fan hâm mộ cũng thể hiện sự ngỡ ngàng trước vẻ trẻ trung, vóc dáng thon gọn của sao phim “Sex and the City” ở tuổi 58. Trong những lần xuất hiện trên báo chí, Cynthia đã không ngại chia sẻ những bí quyết giúp cô duy trì nhan sắc.

Bí quyết duy trì nhan sắc của sao phim “Sex and the City”

1. Tránh xa các sản phẩm chăm sóc da có tính tẩy rửa mạnh

Cynthia từng mắc bệnh rosacea, một tình trạng viêm da kéo dài khiến da mẩn đỏ và phát ban. Các triệu chứng của Cynthia dữ dội đến mức chúng từng khiến cô tự ti và căng thẳng, và cuối cùng, cô đã trở thành người phát ngôn cho Hiệp hội Rosacea Quốc gia (Mỹ).

Cynthia chia sẻ cô đã chiến thắng bệnh rosacea bằng cách đơn giản hóa chu trình làm đẹp của mình. Đặc biệt, cô áp dụng bí quyết 1 không, đó là không sử dụng các sản phẩm sữa rửa mặt và tẩy tế bào chết có tính tẩy rửa mạnh.

“Việc có một chu trình đơn giản, nhẹ nhàng đã thay đổi cuộc sống của tôi”, Cynthia nói vào năm 2013. “Tôi không bao giờ sử dụng bất cứ thứ gì gây châm chích, và tính nhất quán rất quan trọng - ví dụ, tôi luôn rửa mặt vào buổi tối thay vì buổi sáng”.

2. Trang điểm ít nhất có thể

Sao phim “Sex and the City” cũng cố gắng giảm bớt lớp trang điểm của mình.

“Tôi phải nói rằng, một trong những điều tôi nhận ra - đặc biệt là khi tôi già đi - là trang điểm là một cách làm đẹp tuyệt vời, nhưng bạn thực sự nên trang điểm càng ít càng tốt”, sao phim “Sex and the City” chia sẻ.

“Nhiều lớp nền dày khiến bạn trông già hơn”, cô nói thêm.

3. Hạn chế uống rượu, ăn đồ cay

Đối với Cynthia, rượu vang đỏ là một trong những thủ phạm lớn nhất dẫn đến bùng phát bệnh rosacea.

“Không phải là bạn không bao giờ uống rượu vang đỏ nữa”, nữ diễn viên phim “Sex and the city” nói. “Nhưng bạn có thể không muốn làm điều đó khi bạn đang ở một sự kiện quan trọng mà mọi người sẽ chụp ảnh bạn”.

Cũng giống như rượu vang đỏ, đồ ăn cay có thể gây ra các triệu chứng của bệnh rosacea cho Cynthia.

Sao phim “Sex and the city” trong một bộ ảnh thực hiện tháng 5 năm nay với tạp chí Variety.

4. Uống nhiều nước

Đối với Cynthia, việc uống nhiều nước giúp làn da của cô trông đẹp hơn. Điều đó cũng có nghĩa là lớp trang điểm của cô dễ lên màu hơn. Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể cũng mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

Nữ diễn viên cho biết cô uống thật nhiều nước ngay khi thức dậy.

“Tôi thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng. Tôi cố gắng uống thật nhiều nước ngay khi thức dậy”, sao phim “Sex and the City” tiết lộ.

5. Chăm sóc sức khỏe răng miệng

Sao phim “Sex and the City” từng có những vấn đề về răng ảnh hưởng đến nụ cười và ngoại hình tổng thể của cô, ví dụ như răng lệch, thưa và đổi màu.

Do đó, cô đã quyết tâm đi “đại tu” hàm răng để có một nụ cười tự tin hơn. Cụ thể, nữ diễn viên đã thực hiện các liệu trình làm trắng răng, niềng răng, sử dụng mặt dán sứ và sau đó là chăm sóc răng định kỳ.

Hàm răng của cô giờ đây thẳng tắp, trắng và được chăm sóc tốt, giúp cô có diện mạo hoàn hảo hơn.