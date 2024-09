Angelababy (sinh năm 1989) đã ghi dấu ấn trong làng giải trí Hoa ngữ khi bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn lấn sân vào lĩnh vực điện ảnh từ năm 2007 và nhanh chóng chinh phục khán giả qua hàng loạt bộ phim như Lần đầu tiên, Địch Nhân Kiệt, Cô phương bất tự thưởng, Cô dâu đại chiến, Dáng hình tình yêu...

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp với đôi mắt to và sống mũi cao thanh thoát, Angelababy thường xuyên đối mặt với những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, cô đã chứng minh vẻ đẹp tự nhiên của mình qua nhiều lần xuất hiện công khai trước công chúng. Với chiều cao 1,68m và cân nặng 46kg, Angelababy được xếp vào nhóm "mình hạc xương mai" trong giới showbiz Hoa ngữ.

Trong chương trình My Better Me, số đo vòng eo của Angelababy được tiết lộ là 54cm - một con số đáng kinh ngạc. Để duy trì vóc dáng này, cô luôn tuân thủ một chế độ ăn uống và luyện tập điều độ. Theo kết quả đo chỉ số BMI mà cô từng chia sẻ trên Weibo, tỷ lệ mỡ cơ thể của Angelababy là 16,9% và tuổi sinh học chỉ là 26 tuổi, mặc dù cô đã bước sang tuổi 35. Điều này cho thấy sự chăm chỉ và kỷ luật trong việc giữ gìn vóc dáng của nữ diễn viên.

Angelababy cho rằng để giữ dáng, điều quan trọng nhất là phải có kỷ luật với bản thân. Dù lịch trình bận rộn, cô vẫn dành thời gian luyện tập tất cả các ngày trong tuần, thường xuyên đi bộ, tập yoga, gập bụng và nâng chân khoảng 15 - 30 phút khi ở nhà.

Đặc biệt, Angelababy có một thói quen rất đáng chú ý sau bữa ăn, đó là: Cô luôn đứng và di chuyển nhẹ nhàng 30 phút sau khi ăn chứ không ngồi một chỗ để tránh tích mỡ bụng. Đây là bí quyết giúp cô giữ được vòng eo "con kiến" nổi tiếng. Thói quen đứng sau bữa ăn không chỉ có lợi cho hệ tiêu hóa, giảm tình trạng co thắt dạ dày mà còn thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, ngăn chặn tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng.

Nhờ kiên trì duy trì thói quen này, Angelababy đã giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, trở thành biểu tượng sắc đẹp và nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ trong hành trình chăm sóc cơ thể

Di chuyển sau khi ăn 30 phút mang lại những lợi ích tuyệt vời nào cho phụ nữ?

Đứng và di chuyển khoảng 30 phút sau khi ăn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm:

1. Cải thiện tiêu hóa

Di chuyển nhẹ nhàng giúp kích thích hoạt động của ruột, từ đó tăng cường quá trình tiêu hóa. Một nghiên cứu cho thấy rằng đi bộ sau bữa ăn có thể làm giảm thời gian thức ăn ở dạ dày, giúp thức ăn được tiêu hóa nhanh hơn.

2. Ngăn ngừa trào ngược dạ dày

Đứng hoặc di chuyển có thể làm giảm áp lực lên dạ dày, từ đó giảm nguy cơ trào ngược axit. Một nghiên cứu chỉ ra rằng ngồi hoặc nằm sau khi ăn có thể làm tăng áp lực trong dạ dày, dễ gây ra trào ngược, trong khi đứng và đi lại lại giúp giảm tình trạng này.

3. Kiểm soát đường huyết

Nghiên cứu cho thấy việc đi bộ nhẹ sau bữa ăn có thể giúp kiểm soát mức đường huyết, làm giảm nguy cơ tăng đường huyết sau ăn. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng đi bộ 10 phút sau mỗi bữa ăn có tác dụng tích cực hơn đối với mức đường huyết so với việc đi bộ liên tục 30 phút trước đó.

4. Giảm mỡ bụng

Di chuyển sau bữa ăn giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa, giảm nguy cơ tích tụ mỡ thừa, đặc biệt ở vùng bụng. Một nghiên cứu cho thấy việc đi bộ sau bữa ăn có thể cải thiện sức khỏe chuyển hóa và giảm mỡ bụng ở người thừa cân.

5. Cải thiện tâm trạng và tăng cường năng lượng

Di chuyển nhẹ sau khi ăn có thể cải thiện tâm trạng và tăng cường mức năng lượng. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tham gia có hoạt động thể chất sau bữa ăn cảm thấy ít mệt mỏi hơn và tâm trạng tốt hơn.

6. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Hoạt động nhẹ sau bữa ăn có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim. Một nghiên cứu cho thấy những người đi bộ sau bữa ăn có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn so với những người không vận động.