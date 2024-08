Sao phim "Sex and the city" quyến rũ bậc nhất nhưng vẫn khổ sở vì body shaming

Trong dàn sao của phim "Sex and the City", Kristin Davis (vai Charlotte Goldenblatt) nổi bật với thân hình gợi cảm và nụ cười rạng rỡ. Nhiều khán giả còn cho rằng cô là nữ diễn viên quyến rũ nhất phim.

Kristin Davis (vai Charlotte Goldenblatt) trong phim "Sex and the City".

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí NewBeauty năm 2022, Kristin thừa nhận cô "cực kỳ căng thẳng" về hình ảnh của mình trong mắt công chúng.

Trong bài phỏng vấn, sao phim "Sex and the City" kể về những lần cô trở thành trung tâm của body shaming và cách cô vượt qua giai đoạn này.

Trở thành tâm điểm sau "Sex and the City"

Kristin (hiện 59 tuổi) nhớ lại việc giới truyền thông nhận xét cô có "dáng quả lê", trái ngược với "dáng thon gọn" của bạn diễn Sarah Jessica Parker (vai Carrie Bradshaw).

"Tôi trở nên nổi tiếng khi tạp chí còn thịnh hành, và tuần nào cũng có một bài báo nói rằng tôi có "dáng quả lê". Điều đó thật khó khăn, và không có bài tập luyện nào có thể thay đổi được vóc dáng của tôi hoặc thay đổi được cách viết những bài báo đó... Họ chỉ thích so sánh tôi với Sarah Jessica, người mà, bất kể cô ấy làm gì, thì vẫn luôn có thân hình nhỏ bé", Kristin kể về những lời body shaming cô phải đối mặt trong thời gian phát sóng của "Sex and the City".

Kristin Davis trong bộ ảnh chụp năm 2022 với tạp chí New Beauty.

Sau này, khi bộ phim kết thúc, Kristin vẫn bị so sánh với thời còn trẻ.

Nữ diễn viên nói: "Việc bạn trở nên già đi và bị so sánh với thời còn trẻ cũng có thể cực kỳ căng thẳng. Nếu tôi sống một cuộc sống bình thường, tôi sẽ cảm thấy ổn; tôi sẽ cảm thấy tuyệt vời! Tôi khỏe mạnh, tôi mạnh mẽ… nhưng không, tôi xuất hiện trên truyền hình, nơi mọi thứ về thể chất của tôi đều được phân tích".

"Việc này luôn rất căng thẳng và khó khăn đối với tôi".

Khi được hỏi về việc các diễn viên khác của "Sex and the City" có trải qua điều đó không, Kristen trả lời: "Tôi chỉ có thể nói cho bản thân mình, nhưng tôi không nghĩ Cynthia (người thủ vai Miranda Hobbes) căng thẳng. Cô ấy rất mạnh mẽ, và cô ấy rất tin vào tài năng của mình, nhưng tôi thì không mạnh mẽ như vậy và tôi cũng không tin vào tài năng của mình. Tôi cũng lớn lên với cảm giác bất an về cơ thể mình. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã từng như vậy".

Kristin thừa nhận cô "cực kỳ căng thẳng" về hình ảnh của mình trong mắt công chúng.

Hồi trẻ, Kristen đã phải chịu áp lực cực độ về cơ thể, và giờ, cô phải chịu áp lực về tuổi tác. "Cả hai đều là những điều rất khó giải quyết", sao phim "Sex and the City" nói.

Trong bài phỏng vấn, Kristen cũng chia sẻ về áp lực "lúc nào cũng phải đẹp" khi là một ngôi sao truyền hình.

"Bạn đang ăn, bạn đang nói, bạn đang cau mày, bạn có thể ngã, tất cả những điều này xảy ra trong một ngày, nhưng họ luôn ở đó để chụp ảnh. Sẽ có những bức ảnh xấu, và họ sẽ nói về chúng, và họ sẽ thảo luận về tóc của bạn, khuôn mặt của bạn, cái này và cái kia của bạn, và đó là chuyện thường ngày... ít nhất là trong ngành này", nữ diễn viên tiết lộ.

Vượt qua body shaming

Khi cảm thấy tồi tệ về những lời so sánh trên mạng, đầu tiên, Kristen thường tìm đến bạn bè và đồng nghiệp thân thiết của mình.

"Tôi cố gắng tìm gặp những người điềm tĩnh về mọi thứ", nữ diễn viên chia sẻ. "Rõ ràng là có rất nhiều thứ khác đi kèm với tuổi tác, ví dụ như sự khôn ngoan, cảm giác vững vàng, những trải nghiệm sống và những điều tuyệt vời đó, nhưng vẫn có những thứ khác gây căng thẳng".

"Tôi thích nghĩ rằng cuộc sống không chỉ có vẻ ngoài, nhưng điều không thể tránh khỏi trong văn hóa của chúng ta là khi bạn già đi - đặc biệt là khi bạn là phụ nữ - thì vẻ ngoài của bạn rất quan trọng. Đó là một vấn đề về văn hóa cần được thảo luận nhiều hơn, nhưng ngay bây giờ, điều đó thật khó khăn".

Kristin từng chịu nhiều áp lực về bề ngoài nhưng đến nay, cô thấy mình không nên quá căng thẳng như vậy.

Nếu có thể đưa ra lời khuyên cho mình thời trẻ, Kristen khuyên mình đừng quá căng thẳng.

"Hãy từ bỏ căng thẳng! Căng thẳng chỉ lãng phí năng lượng. Tập thể dục, tập yoga, đi bộ, chạy hoặc làm bất cứ điều gì bạn thích làm… tất cả những điều đó đều tốt cho sức khỏe. Ít nhất là đối với tôi, đó luôn là những điều hiệu quả và mang lại cho tôi niềm vui", sao phim "Sex and the City" nói.

"Có những lúc trong sự nghiệp của mình, tôi tập thể dục để giảm cân, và đó là một tình huống rất không lành mạnh - đó là một tình huống không bền vững, không lành mạnh, không thú vị và không phải là cách để sống".

Sao phim "Sex and the City" cho biết đã tập yoga từ lúc còn trẻ.

Kristen cũng biết ơn vì đã tập yoga từ trẻ.

"Tôi đã là một người tập yoga từ sớm trước khi bộ môn này lan rộng ra thế giới. Tôi may mắn khi tìm thấy yoga, vì nó giúp tôi tập trung vào những điều cốt lõi và tìm ra điều gì khiến cơ thể tôi cảm thấy thoải mái, tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất", nữ diễn viên nói.

"Tôi ước rằng ai đó có thể giúp tôi hiểu ra những điều này sớm hơn, để tôi không lãng phí quá nhiều năng lượng vào việc căng thẳng về mọi chuyện, điều đó thật đáng buồn. Tôi cảm thấy rằng đây là điều mà người trẻ bây giờ đang làm – và họ đang làm rất tốt".