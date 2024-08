Sao phim Sex and the City mắc căn bệnh có khả năng hút collagen cực nhanh

Là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của bộ phim Sex and the City đình đám, Kim Cattrall (thủ vai Samantha Jones) còn gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, quyến rũ khó tin ở độ tuổi U70. Mới đây, nữ diễn viên tiết lộ, để có vẻ ngoài trẻ trung hơn, gần đây cô đã can thiệp thẩm mỹ nội khoa như tiêm filler, botox.

Trong thực tế, nữ diễn viên từng phải chiến đấu với căn bệnh mất ngủ nhiều năm trời. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và việc gìn giữ diện mạo của nữ diễn viên. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô tìm đến thẩm mỹ nội khoa để cân bằng công việc và cuộc sống của mình.

Sao phim Sex and the City mắc bệnh mất ngủ nhiều năm. (Ảnh: Internet)

Chia sẻ về chứng mất ngủ nhiều năm liên tiếp, Kim Cattrall cho biết, cô từng phải rút khỏi vở kịch mà cô dự kiến biểu diễn tại Nhà hát Royal Court vào năm 2015.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC Radio, Kim Cattrall mô tả chứng mất ngủ của cô giống như "bị một con khỉ đột nặng ba tấn ghim chặt". Trong nhật ký của mình khi sống ở London, người đẹp từng viết: "Tôi nghĩ rằng tôi đang mất khả năng suy nghĩ rõ ràng, tôi khó nhớ hơn nếu không ngủ. Tôi không thể nắm bắt, giữ chặt các ý tưởng, suy nghĩ, thậm chí cả nhiệm vụ. Chúng rời xa tôi kể từ khi tôi không thể ngủ được... Tôi không thể ngủ, không có cách nào làm sạch những suy nghĩ tích tụ trong đầu cho tới sáng".

Tình trạng này đã biến Kim Cattrall, từ một người phụ nữ năng động tràn đầy sức sống trở thành người luôn mệt mỏi, nhan sắc xuống dốc không phanh.

Kim Cattral thời đóng phim Sex and the City. (Ảnh: Internet)

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), không quá khi nói chứng mất ngủ có khả năng hút collagen cực nhanh, khiến chị em già đi trông thấy. Khi ngủ ngon, ngủ sâu giấc, làn da của bạn sẽ bận rộn với việc sản sinh collagen mới, giúp giữ các tế bào da khỏe mạnh, tăng độ đàn hồi da.

Nhất là ở giai đoạn sâu nhất của giấc ngủ, bạn đảm bảo ngủ ngon trong khoảng 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng, cơ thể sẽ sản sinh hormone tăng trưởng. Các tế bào trong cơ thể sẽ được sửa chữa, trông trẻ trung hơn, nhan sắc rạng ngời, đầy sức sống, chưa cần đến mỹ phẩm làm đẹp. Đó là lý do hội chị em muốn trẻ lâu, tăng cường collagen cho da cần ngủ đủ, ngủ sâu ở khung giờ trên.

Nếu bạn rơi vào trường hợp mất ngủ triền miên nhiều năm như diễn viên phim Sex and the City, lời khuyên cho bạn là nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa để tìm hiểu nguyên nhân. Từ đó, bác sĩ sẽ có giải pháp điều trị dứt điểm, giúp bạn ngủ ngon, lấy lại xuân sắc.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC Radio, Kim Cattrall mô tả chứng mất ngủ của cô giống như "bị một con khỉ đột nặng ba tấn ghim chặt". (Ảnh: Internet)

Để tránh mất ngủ, chị em nên duy trì những thói quen nào trong cuộc sống hàng ngày?

Nếu bạn chớm bị mất ngủ, các chuyên gia khuyên nên duy trì những thói quen sau để có giấc ngủ ngon hơn giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung hơn tuổi thật:

1. Tập thể dục đều đặn

Ví dụ như đi bộ nhanh hàng ngày. Chúng không chỉ giúp bạn thon gọn hơn mà còn giúp ngủ ngon hơn.

Tập thể dục nói chung giúp tăng cường tác dụng của các hormone ngủ tự nhiên như melatonin, giảm thiểu tình trạng mất ngủ.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý không tập quá gần giờ đi ngủ vì có thể gây phản tác dụng.

2. Lên giường là đi ngủ và có thể quan hệ tình dục

Đừng sử dụng giường như văn phòng để trả lời điện thoại, email hay nhắn tin. Ngoài ra nên tránh xem TV vào đêm khuya. Giường cần phải là thứ kích thích để ngủ, không phải để thức. Cùng lắm thì bạn chỉ nên quan hệ tình dục trên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Mất ngủ khiến bạn xuống sắc rất nhanh. (Ảnh minh họa: Internet)

3. Giữ cho giường thoải mái

Tivi và điện thoại thông minh không phải là thứ duy nhất có thể gây mất tập trung trong phòng ngủ. Môi trường xung quanh cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.

Đảm bảo phòng ngủ của bạn thoải mái nhất có thể. Lý tưởng nhất là bạn muốn một môi trường yên tĩnh, tối và mát mẻ. Tất cả những điều này thúc đẩy quá trình đi vào giấc ngủ.

4. Bắt đầu một "nghi lễ" trước khi ngủ

Khi còn nhỏ, bạn được mẹ đọc truyện cho nghe, ru ngủ mỗi đêm để chìm vào giấc ngủ. Ngay cả khi trưởng thành, những "nghi lễ" trước khi ngủ cũng có thể phát huy tác dụng.

Bạn có thể uống một cốc sữa ấm, tắm ấm hoặc nghe nhạc êm dịu để thư giãn trước khi ngủ.

5. Ăn nhưng đừng quá nhiều

Bụng đói cồn cào có thể khiến bạn mất tập trung vào chuyện ngủ nghỉ nhưng ăn quá no cũng phản tác dụng.

Tốt nhất, bạn nên tránh ăn một bữa lớn trong khoảng 2-3 giờ trước khi đi ngủ. Nếu đói ngay trước giờ đi ngủ, bạn có thể ăn một bữa lành mạnh như quả táo, bánh quy giòn từ lúa mì nguyên cám...

6. Tránh caffeine

Nếu bạn ăn nhẹ trước khi đi ngủ, rượu vang và sô cô la không nên có mặt trong danh sách.

Sô cô la có chứa caffeine, một chất kích thích. Đáng ngạc nhiên là rượu cũng có tác dụng tương tự. Nó khiến bạn hơi buồn ngủ, nhưng thực ra nó là chất kích thích và làm gián đoạn giấc ngủ vào ban đêm.

7. Giảm căng thẳng

Những lo lắng ban ngày có thể tìm đến vào ban đêm. Nó kích hoạt các hormone, chống lại giấc ngủ.

Hãy dành thời gian để thư giãn trước khi đi ngủ. Học một số hình thức phản ứng thư giãn có thể thúc đẩy giấc ngủ ngon, làm giảm lo lắng vào ban ngày. Để thư giãn, hãy thử các bài tập thở sâu, đơn giản với việc hít vào từ từ và sâu, sau đó thở ra.