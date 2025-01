Kim Cattrall nổi tiếng với vai diễn nữ doanh nhân mạnh mẽ Samantha Jones trong phim "Sex and the City" - serie phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO.

Thành công của bộ phim “Sex and the City” không chỉ giúp cô trở nên nổi tiếng toàn cầu mà còn giúp cô nhận về hàng loạt giải thưởng, bao gồm một giải Quả Cầu Vàng và 5 đề cử giải Emmy.

Theo Celebrity Net Worth, Kim Cattrall từng nhận mức cát-xê lên đến 350.000 USD cho mỗi tập phim ở thời kỳ đỉnh cao. Trong mùa đầu tiên của "Sex and the City", cô nhận được 7 triệu USD và các mùa tiếp theo mang lại cho cô khoảng 10 triệu USD/mùa.

Tờ Daily Mail tiết lộ, trong phần ngoại truyện And Just Like That của “Sex and the City” vào năm 2021, nữ diễn viên đã được trả 1 triệu USD cho 71 giây xuất hiện trên phim.

Mặc dù sở hữu khối tài sản khủng nhưng Kim Cattrall vẫn duy trì một số thói quen ăn uống và tập luyện đơn giản để duy trì sắc vóc. Trong đó, chế độ ăn uống với các món ăn giá thành rẻ, dễ kiếm đã giúp nữ diễn viên duy trì vóc dáng quyến rũ ở tuổi 68.

Kim Cattrall đã được trả 1 triệu USD cho 71 giây xuất hiện trên "And Just Like That‘. (Ảnh: Los Angeles Times)

Chế độ ăn của mỹ nhân phim “Sex and the City”

Khi được hỏi về bí quyết gìn giữ vóc dáng, Kim Cattrall cho biết bản thân cô chủ yếu áp dụng thói quen ăn kiêng lành mạnh, khoa học.

“Tôi không phải người có cơ địa gầy tự nhiên nên tôi luôn cẩn thận trong chế độ ăn uống. Để có thể duy trì vóc dáng mảnh mai và cân nặng chuẩn, tôi phải đảm bảo bản thân không ăn quá nhiều, đặc biệt là không ăn các loại đồ ăn vặt không lành mạnh”, Kim chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết cô đã áp dụng chế độ ăn để duy trì vóc dáng từ năm 1974, khi mới 18 tuổi. Kim cũng nhấn mạnh rằng chế độ ăn cô áp dụng không phải kiểu đếm từng miếng ăn, hoặc kiêng hẳn 1 món vì đối với cô đó không phải là cách ăn có thể áp dụng lâu dài.

Kim nói: “Tôi thường áp dụng chế độ ăn Perricone để giữ gìn sắc vóc trong nhiều năm. Chế độ ăn Perricone không quá nghiêm ngặt, thay vào đó, chế độ ăn này tập trung vào các loại thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa và axit béo omega-3, giúp giảm viêm nhiễm và làm chậm quá trình lão hóa”.

Sao phim "Sex and the City" vẫn giữ được vóc dáng quyến rũ ở tuổi U70. (Ảnh: Gazia, Style Magazine)

Theo Kim Cattrall, các loại thực phẩm thường được sử dụng trong chế độ ăn kiêng Perricone là: các loại quả mọng, các loại cá béo, dầu ô liu, các loại rau lá xanh (như rau chân vịt và rau cải xoăn,...), trứng,...

Bên cạnh đó, chế độ ăn Perricone cũng khuyến khích mọi người hạn chế sử dụng những thực phẩm có thể gây viêm như thực phẩm đồ chiên rán, đồ ăn chứa nhiều đường, rượu, ngũ cốc tinh chế, thịt đỏ,...

“Tôi vốn rất thích đồ ngọt, là tín đồ của các loại chocolate nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì chế độ ăn Perricone hạn chế ăn bánh ngọt, thực phẩm chứa đường và chocolate”, Kim thừa nhận.

Theo các chuyên gia y tế, các thực phẩm trong chế độ ăn Perricone chứa ít chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, ít calo, từ đó giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả và ngăn ngừa tình trạng thừa cân, béo phì.

“Áp dụng chế độ ăn Perricone giống như một cuộc cách mạng với tôi, nó cũng giúp tôi làn da của tôi trông trẻ trung và ít khuyết điểm hơn”, Kim nói thêm.

Kim Cattrall áp dụng chế độ ăn Perricone để duy trì vóc dáng. (Ảnh: Us Weekly, Hollywood Reporter)

Nữ diễn viên tiết lộ cô thường tự nấu ăn, thực đơn ngày 3 bữa của cô toàn các thực phẩm quen thuộc, giá thành phải chăng.

Kim thường bắt đầu bữa sáng bằng cách uống 1 cốc nước lọc lớn. Sau đó, cô sẽ ăn một quả trứng, ba lòng trắng trứng và các loại trái cây tươi hoặc các loại quả mọng. Sau đó, Kim sẽ kết thúc bữa sáng bằng cách bổ sung thêm 1 cốc nước lọc nữa.

Với bữa trưa, Kim sẽ ăn cá hồi với dầu ô liu, chanh và tráng miệng bằng một ít trái cây tươi và không quên bổ sung nước cho cơ thể.

Bữa tối của Kim sẽ tương tự như bữa trưa. Kim sẽ thay cá hồi thành các loại cá béo khác như cá ngừ, cá trích, cá thu,...

Kim cũng thường xuyên bổ sung các bữa ăn phụ với các loại hạt, sữa chua nguyên chất không đường, táo xanh,...

Hầu hết các thực phẩm mà nữ diễn viên Kim Cattrall ăn hàng ngày đều chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi như axit béo omega-3 (trong các loại cá và hạt), chất chống oxy hóa anthocyanin, vitamin A, vitamin C, vitamin K, khoáng chất sắt, canxi,... (trong các loại trái cây, quả mọng và rau xanh) cùng protein lành mạnh trong trứng. Các chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng giúp duy trì vóc dáng, chống lão hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính hiệu quả.