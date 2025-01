Nữ nghệ sĩ đa tài

Elizabeth Banks (SN 1974) là một nữ diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch nổi tiếng Hollywood. Cô được biết đến với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim đình đám thế giới.

Trong đó, vai diễn Catherine - tình địch của nữ chính Charlotte trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Sex and the City (2003) đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Dù chỉ là một vai khách mời ngắn, Elizabeth với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ và phong thái tự tin.

Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Spider-Man, The 40-Year-Old Virgin hay The Hunger Games,...

Elizabeth Banks nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải Best On-Screen Transformation tại MTV Movie & TV Awards, được vinh danh với giải Excellence in Film Award tại Women in Film Crystal + Lucy Awards và nhận giải Best Acting Ensemble tại Critics' Choice Movie Awards,...

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là một nhà sản xuất và đạo diễn tài năng. Cô là người sáng lập hãng sản xuất Brownstone Productions, nơi đã sản xuất nhiều bộ phim đình đám.

Ngoài ra, Elizabeth Banks còn là một nhà hoạt động xã hội tích cực, đặc biệt trong việc bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Cô đấu tranh về vấn đề bình đẳng giới trong ngành công nghiệp điện ảnh, nơi mà phụ nữ vẫn phải đối mặt với nhiều bất công.

Cô từng quyên góp được 2,7 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động bảo vệ quyền sinh sản của phụ nữ. Đồng thời, cô khuyến khích phụ nữ tự tin mạnh mẽ xây dựng sự nghiệp, sống theo cách bản thân muốn.

Hôn nhân viên mãn và bí quyết nuôi dạy con đầy nghiêm khắc

Về đời tư, Elizabeth Banks và chồng cô, Max Handelman đã có một câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ. Họ gặp nhau lần đầu vào ngày đầu tiên tại Đại học, khi cả hai còn là sinh viên.

Tình yêu của họ phát triển bền vững qua năm tháng, vượt qua nhiều thử thách của tuổi trẻ và cuộc sống. Sau hơn một thập kỷ bên nhau, họ quyết định kết hôn vào năm 2003.

Max không chỉ là người bạn đời của Elizabeth mà còn là đối tác quan trọng trong sự nghiệp, cả hai cùng nhau sáng lập công ty sản xuất Brownstone Productions và gặt hái nhiều thành công rực rỡ.

Vợ chồng Elizabeth có hai người con trai là Felix (sinh năm 2011) và Magnus (sinh năm 2012). Cả hai con của cô đều được sinh bằng phương pháp mang thai hộ. Elizabeth đã thẳng thắn chia sẻ công khai về quyết định này.

Dù công việc bận rộn, Elizabeth vẫn luôn ưu tiên dành thời gian cho các con, chăm sóc gia đình nhỏ. Cô thường chia sẻ rằng gia đình là nguồn cảm hứng lớn và quan trọng nhất với cô.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí HELLO, Elizabeth đã chia sẻ những quan điểm mạnh mẽ và gây chú ý về cách nuôi dạy con cái.

Cô tiết lộ rằng mình có cách nuôi dạy nghiêm khắc để bảo vệ các con khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội. Elizabeth chia sẻ: "Tôi không cho phép các con tham gia mạng xã hội, tuyệt đối không. Vì vậy tôi không mua điện thoại cho các con".

Elizabeth nhấn mạnh, với vai trò là phụ huynh, việc kiểm soát cuộc sống của con rất quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn phát triển và định hình tính cách.

Cô nhấn mạnh rằng việc lớn lên không có điện thoại hay mạng xã hội đã mang lại nhiều lợi ích cho cô, giúp cô tập trung vào những giá trị thật sự quan trọng.

Đồng thời, cô hy vọng các con mình cũng có thể tận hưởng một tuổi thơ lành mạnh và tránh xa những áp lực không cần thiết, đặc biệt khi chúng lớn lên trong một gia đình có cha mẹ là người của công chúng.

Elizabeth luôn tạo không gian để các con có thể tự do khám phá niềm yêu thích và đam mê của mình. Cả hai cậu bé đều yêu âm nhạc và thích nghệ thuật.

Elizabeth rất ủng hộ các con theo đuổi những gì con yêu thích trong tương lai. Tuy nhiên, với tư cách là một người mẹ và một nghệ sĩ, cô cũng không ngần ngại nói về những thách thức mà nghề này mang lại.

Dù luôn hỗ trợ và khuyến khích, nhưng Elizabeth cũng nhấn mạnh rằng bản thân mong con tự học hỏi, thử sức và phát triển chứ không phải chỉ biết dựa vào cha mẹ trải đường.

Bên cạnh việc dành thời gian cho gia đình, Elizabeth cũng đặt ra những dự định đầy ý nghĩa cho bản thân trong tương lai.

Bước sang tuổi 50, cô chia sẻ với tinh thần lạc quan và tràn đầy hy vọng: "Tôi cảm thấy mình tốt hơn nhiều so với khi 40 tuổi. Tôi coi tuổi 50 như một cột mốc, là điểm giữa và chúng ta có thể sống đến khi 100 tuổi”.

Đối với Elizabeth Banks, tuổi tác không phải là giới hạn mà là cơ hội để tiếp tục khám phá, thử thách bản thân và đón nhận những trải nghiệm mới. Cô không chỉ đón nhận tuổi 50 với thái độ tích cực mà còn lên kế hoạch sống đến 100 tuổi, tận dụng mỗi giai đoạn của cuộc đời để đạt được những mục tiêu mới.

Elizabeth dự định phát triển sự nghiệp của mình ở đa lĩnh vực. Hơn nữa, cô cũng muốn tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, truyền cảm hứng và tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng, góp phần xây dựng một thế giới công bằng và tốt đẹp hơn.